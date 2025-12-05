Lucas Beraldo et le PSG, c'est fini

Arrivé lors du mercato hivernal 2024, Lucas Beraldo s’était imposé comme une recrue à fort potentiel. Le défenseur avait réussi là où Gabriel Moscardo, arrivé en même temps, n’avait pas trouvé sa place. Avec près de 70 apparitions et 4 buts sous le maillot parisien, Lucas Beraldo a participé activement à l’ère récente du club : deux titres de champion de France, deux Coupes de France, une Ligue des Champions et une Supercoupe d’Europe. Pourtant, malgré ce palmarès impressionnant, les performances individuelles de Lucas Beraldo ont souvent laissé un sentiment d’inconstance.

Luis Enrique, qui apprécie sa qualité de relance, a régulièrement défendu Lucas Beraldo. Mais même ce soutien n’a pas suffi à masquer les limites du joueur. Ses prestations récentes l’ont montré fragile : fébrilité contre Strasbourg (3-3), difficultés face aux attaquants du Havre (3-0)… autant de signes qui ont fait basculer la réflexion interne. Lucas Beraldo, malgré ses qualités, ne rassure plus totalement.