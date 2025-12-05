L’avenir de Lucas Beraldo au Paris Saint-Germain semble désormais s’inscrire en pointillé. Le défenseur brésilien, longtemps considéré comme un pari d’avenir, voit son statut vaciller au fil des semaines, jusqu’à devenir l’un des dossiers brûlants du mercato d’hiver. Entre performances irrégulières, concurrence accrue et volonté du club de rééquilibrer ses finances, plusieurs signaux laissent penser qu’un départ est devenu une hypothèse sérieuse.
Lucas Beraldo et le PSG, c'est fini
- Getty Images
Lucas Beraldo, le pari raté du PSG
Arrivé lors du mercato hivernal 2024, Lucas Beraldo s’était imposé comme une recrue à fort potentiel. Le défenseur avait réussi là où Gabriel Moscardo, arrivé en même temps, n’avait pas trouvé sa place. Avec près de 70 apparitions et 4 buts sous le maillot parisien, Lucas Beraldo a participé activement à l’ère récente du club : deux titres de champion de France, deux Coupes de France, une Ligue des Champions et une Supercoupe d’Europe. Pourtant, malgré ce palmarès impressionnant, les performances individuelles de Lucas Beraldo ont souvent laissé un sentiment d’inconstance.
Luis Enrique, qui apprécie sa qualité de relance, a régulièrement défendu Lucas Beraldo. Mais même ce soutien n’a pas suffi à masquer les limites du joueur. Ses prestations récentes l’ont montré fragile : fébrilité contre Strasbourg (3-3), difficultés face aux attaquants du Havre (3-0)… autant de signes qui ont fait basculer la réflexion interne. Lucas Beraldo, malgré ses qualités, ne rassure plus totalement.
- AFP
Le PSG ouvre la porte à un départ de Lucas Beraldo
Au sein de la direction sportive, une certitude émerge : Lucas Beraldo n’est plus intransférable. Avec seulement huit matchs de Ligue 1 cette saison et aucune minute en Ligue des Champions, le défenseur voit son statut s’effriter. Luis Campos, conscient de sa valeur, étudie sérieusement l’idée d’une vente, selon les informations de Foot Mercato. Lucas Beraldo est estimé à environ 25 M€, et un transfert dès cet hiver renforcerait considérablement les moyens du club pour le mercato.
Lucas Beraldo, de son côté, a beau démentir l’idée d’un départ, il sait que la situation a changé. Sous contrat jusqu’en 2028, le Brésilien aborde un tournant majeur de sa carrière. Ses performances irrégulières et son rôle réduit placent désormais Lucas Beraldo au cœur d’une équation sportive et financière que le PSG pourrait trancher rapidement.
- AFP
Lucas Beraldo affole déjà le marché des transferts
Si le club parisien réfléchit, le marché, lui, n’attend pas. D’après la presse brésilienne, citée par Foot Mercato, plusieurs clubs auriverdes, dont Flamengo et Palmeiras, surveillent Lucas Beraldo pour un retour au pays. Mais malgré ces approches, le défenseur de 22 ans privilégierait clairement un nouveau défi en Europe où il est suivi par la Juventus et annoncé à Chelsea.. Avec la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire, Lucas Beraldo sait qu’il doit évoluer au plus haut niveau pour espérer conserver sa place en sélection.
Forfait pour le match contre Rennes (samedi, 21h 05) en raison d’une douleur au mollet, Lucas Beraldo traverse une période délicate. Son salaire confortable à Paris, combiné à la volonté du club de remodeler son effectif, risque de faire de lui l’un des animateurs majeurs du mercato hivernal. Pour Lucas Beraldo comme pour le PSG, l’heure des décisions approche.