Exit l’OM ! Endrick à l’OL pour une somme mirobolante : les détails incroyables

L’idée d’un prêt de six mois se concrétise sérieusement. L’OL cherche un renfort dans son secteur offensif et la piste Endrick a pris de l’épaisseur ces derniers jours. Selon Fabrizio Romano, le club rhodanien a activé la démarche. Le jeune attaquant manque de minutes au Real Madrid où Xabi Alonso lui préfère Kylian Mbappé ainsi que Gonzalo Garcia. L’opportunité séduit l’international brésilien, désireux de se relancer et d’obtenir un temps de jeu conséquent dans un championnat compétitif.

À la surprise générale, Lyon semble avoir doublé l’Olympique de Marseille, pourtant présenté comme favori. Un scénario qui risque de provoquer des grincements de dents sur la Canebière.