Tout semblait dessiner Endrick vers Marseille pour l’hiver. La rumeur gonflait, les supporters marseillais s’enthousiasmaient déjà à l’idée d’accueillir la star brésilienne. Mais une secousse inattendue traverse l’Hexagone et redistribue les cartes. L’Olympique Lyonnais, que personne n’imaginait capable de bouger aussi vite dans un dossier d’envergure, serait sur le point de rafler la mise. Un coup audacieux, un pari financier énorme et une volonté de frapper très fort après un début de saison compliqué. Le Real Madrid écoute, Endrick réfléchit, et l’OL avance.
Exit l’OM ! Endrick à l’OL pour une somme mirobolante : les détails incroyables
- (C)Getty Images
Un transfert qui surprend tout le monde
L’idée d’un prêt de six mois se concrétise sérieusement. L’OL cherche un renfort dans son secteur offensif et la piste Endrick a pris de l’épaisseur ces derniers jours. Selon Fabrizio Romano, le club rhodanien a activé la démarche. Le jeune attaquant manque de minutes au Real Madrid où Xabi Alonso lui préfère Kylian Mbappé ainsi que Gonzalo Garcia. L’opportunité séduit l’international brésilien, désireux de se relancer et d’obtenir un temps de jeu conséquent dans un championnat compétitif.
À la surprise générale, Lyon semble avoir doublé l’Olympique de Marseille, pourtant présenté comme favori. Un scénario qui risque de provoquer des grincements de dents sur la Canebière.
- Getty Images Sport
Lyon convainc Endrick pour plusieurs raisons
D’après Foot Mercato, l’idée d’évoluer dans un club où la destinée d’un numéro neuf reste encore ouverte plaît beaucoup à Endrick. Le projet lyonnais s’avère attractif, notamment grâce à la présence de Paulo Fonseca. Le technicien portugais possède une belle réputation pour accompagner les jeunes talents dans leur progression.
L’ancienne pépite de Palmeiras se projette déjà mentalement sur un séjour de janvier à mai. Une demi-saison pour montrer sa valeur, engranger du rythme et revenir à Madrid avec plus d’expérience. Lyon apparaît comme un environnement idéal pour cela.
- AFP
Un coût colossal pour six mois
Mais l’enthousiasme ne suffit pas. La réalité économique entre en jeu. Le Real Madrid demande un montant d’environ quatre millions d’euros pour laisser filer Endrick en prêt sur cette période. À cela s’ajoute le salaire du joueur évalué autour de 400 000 euros mensuels, ce qui représente deux millions d’euros supplémentaires sur la durée.
En résumé, Lyon pourrait devoir investir près de six millions d'euros pour accueillir le joueur le temps de six mois. Une enveloppe énorme, surtout pour un club qui vient de traverser d’importantes difficultés budgétaires. Les dirigeants lyonnais espèrent tout de même convaincre Madrid de prendre une partie du salaire en charge.
- Getty Images Sport
Une ambition marquée malgré les contraintes
Cette opération témoigne d'une volonté nette de l’OL de modifier son image et de retrouver un statut fort en Ligue 1. Recruter un talent de cette dimension peut relancer une saison, dynamiser un vestiaire et redonner de l’allant aux supporters.
Reste à savoir si Matthieu Louis-Jean parviendra à mener les négociations jusqu’au bout. Le joueur, très emballé, offre déjà un signal clair. Lyon avance avec ambition, tandis que Marseille voit cet incroyable dossier glisser vers son rival.
- AFP
Fin de feuilleton en approche
Si les discussions aboutissent, ce transfert pourrait devenir l’un des plus marquants du mercato hivernal. Une renaissance attendait Endrick en Europe et, visiblement, elle pourrait avoir lieu entre Rhône et Saône. Le Real Madrid observe, Lyon se bat, et Marseille digère. L’hiver promet du bruit.