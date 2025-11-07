Endrick à l'OL, la nouvelle révélation qui confirme tout

Selon Fichajes, l’Olympique Lyonnais et le Real Madrid auraient finalisé les contours d’un prêt d’Endrick à compter du 1er janvier 2026. L’opération, sans option d’achat, atteindrait un montant total de 4 millions d’euros versés par le club lyonnais. Une somme jugée raisonnable par la direction madrilène, qui a intégré plusieurs clauses garantissant un temps de jeu conséquent au jeune Brésilien.

Âgé de seulement 19 ans, Endrick souhaite avant tout jouer régulièrement afin de conserver ses chances d’intégrer la Seleção pour la Coupe du Monde 2026. Le joueur aurait d’ailleurs affirmé à Paulo Fonseca lors d’un entretien récent qu’il « ne viendrait pas pour cirer le banc ». Rassuré par les garanties sportives offertes par le coach lyonnais, le buteur brésilien verrait dans la Ligue 1 une opportunité idéale pour accélérer sa progression.