Real-Madrid-RCD-Mallorca-La-LigaAFP
Bour Han Amoussa

Endrick à l'OL, la nouvelle révélation qui confirme tout

Les positions se rapprochent entre le Real Madrid et l’OL pour le prêt d’Endrick, cet hiver.

À Lyon, les espoirs d’un renfort offensif majeur n’ont jamais semblé aussi proches de se concrétiser. Le club rhodanien, en quête d’un buteur capable de relancer une attaque en panne d’inspiration, pourrait frapper un grand coup sur le marché. Dans les coulisses, les discussions s’intensifient et le nom d’Endrick fait battre le cœur des supporters. 