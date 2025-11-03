Mercato OL, la décision choquante du Real Madrid pour Endrick

Sous contrat avec le Real Madrid, Endrick vit une période délicate depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène. Longtemps blessé, puis relégué au second plan, il a enchaîné huit rencontres sans la moindre minute de jeu avant d’effectuer un bref retour samedi dernier. Entré en jeu à la place de Kylian Mbappé durant la victoire 4-0 contre Valence, il a mis fin à une disette de 167 jours sans apparition officielle. Un petit signe d’espoir pour le jeune avant-centre, qui garde encore l’espoir de s’imposer à Madrid.

Mais la réalité reste complexe : le Real ne semble pas pressé de trancher. Selon la presse espagnole, les dirigeants merengues privilégieraient un prêt en Liga, afin de faciliter l’adaptation du joueur et sa future naturalisation espagnole, attendue dans environ six mois. L’idée d’un départ définitif est, quant à elle, exclue : le Real veut garder la main sur le destin de son jeune crack, recruté à prix d’or il y a un an.