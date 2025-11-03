Le feuilleton Endrick commence déjà à agiter le marché des transferts, bien avant l’ouverture officielle du mercato hivernal. Alors que l’Olympique Lyonnais rêve de s’offrir la pépite brésilienne en prêt dès janvier, le Real Madrid entretient le flou. Entre impatience à Lyon et prudence à Madrid, l’avenir du jeune attaquant semble suspendu à une décision que le club merengue refuse de précipiter. Une situation qui alimente toutes les spéculations à deux mois d’un mercato déjà brûlant.
Mercato OL, la décision choquante du Real Madrid pour Endrick
- Getty
L’OL en pole pour accueillir Endrick cet hiver
L’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour Endrick ne date pas d’hier. Le club rhodanien, en quête de renforts offensifs, s’est positionné sur le jeune Brésilien dès la semaine dernière. Selon ESPN et Foot Mercato, les Gones ont ouvert des discussions avec le joueur et le Real Madrid pour un prêt à partir de janvier 2026. L’objectif : offrir à Endrick un temps de jeu conséquent, condition essentielle à quelques mois de la Coupe du Monde 2026. Le joueur de 19 ans, conscient de ses besoins en continuité, a d’ailleurs donné sa priorité à Lyon, malgré l’intérêt de nombreuses équipes européennes.
Son entourage, désireux de le voir évoluer dans un environnement compétitif et stable, aurait écarté plusieurs options venues de Russie, de MLS ou du Moyen-Orient.Seule l’Europe, et plus précisément une équipe participant à une coupe continentale, reste dans les plans du prodige auriverde. Pour l’OL, cette ouverture représente une opportunité rare : celle d’attirer un joueur de calibre mondial en quête de relance, avec la garantie d’un rôle majeur au sein du groupe.
- Getty Images Sport
Endrick patiente, le Real Madrid temporise
Sous contrat avec le Real Madrid, Endrick vit une période délicate depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène. Longtemps blessé, puis relégué au second plan, il a enchaîné huit rencontres sans la moindre minute de jeu avant d’effectuer un bref retour samedi dernier. Entré en jeu à la place de Kylian Mbappé durant la victoire 4-0 contre Valence, il a mis fin à une disette de 167 jours sans apparition officielle. Un petit signe d’espoir pour le jeune avant-centre, qui garde encore l’espoir de s’imposer à Madrid.
Mais la réalité reste complexe : le Real ne semble pas pressé de trancher. Selon la presse espagnole, les dirigeants merengues privilégieraient un prêt en Liga, afin de faciliter l’adaptation du joueur et sa future naturalisation espagnole, attendue dans environ six mois. L’idée d’un départ définitif est, quant à elle, exclue : le Real veut garder la main sur le destin de son jeune crack, recruté à prix d’or il y a un an.
- AFP
Une stratégie réfléchie du Real Madrid
D’après les révélations de The Athletic, signées des journalistes Guillermo Rai et Mario Cortegana, le Real Madrid ne souhaite pas encore prendre de décision définitive concernant Endrick. « Le Real Madrid ne souhaite pas encore prendre de décision définitive avec Endrick », a précisé le média anglais, réputé pour sa fiabilité. Le club madrilène estime qu’il est encore trop tôt pour juger de la situation du joueur, malgré la pression croissante venue de Lyon et d’autres clubs intéressés.
Ce choix de temporiser s’explique aussi par l’investissement consenti. Pour recruter Endrick, le Real Madrid a déboursé 35 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 25 millions de bonus. Selon Foot Mercato, la moitié de ces primes, soit environ 12,5 millions d’euros, a déjà été versée à Palmeiras, son club formateur. À ce prix, les dirigeants espagnols souhaitent éviter toute précipitation et veulent s’assurer que leur pépite bénéficie du meilleur encadrement possible avant de trancher sur son avenir immédiat.
- Getty Images Sport
Endrick parti pour rester à Madrid ?
Cette indécision commence toutefois à faire réagir. Alors que certains médias espagnols annonçaient qu’une décision serait prise cette semaine, le Real Madrid a calmé le jeu. L’état-major du club préfère attendre de voir comment la situation d’Endrick évoluera dans les semaines à venir, surtout après son récent retour sur les pelouses. Une patience que Lyon observe de près, conscient que la fenêtre hivernale pourrait offrir une occasion unique de finaliser un prêt stratégique.
En attendant, Endrick continue de s’entraîner sérieusement et espère convaincre Xabi Alonso de lui accorder davantage de temps de jeu. S’il parvient à se faire une place dans la rotation madrilène, la donne pourrait encore changer. Le jeune Brésilien reste focalisé sur sa progression, partagé entre le rêve de s’imposer au Real Madrid et la perspective d’un nouveau départ à Lyon, où l’attend déjà un rôle clé.