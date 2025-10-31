Alors que l’Olympique Lyonnais multiplie les pistes offensives pour renforcer son secteur d’attaque, un nom continue de faire rêver les supporters : celui d’Endrick. Le jeune Brésilien, en manque total de temps de jeu au Real Madrid, pourrait rebondir en Ligue 1 cet hiver. Et selon Cris, ancienne légende du club rhodanien, ce prêt serait bénéfique autant pour le joueur que pour l’OL. Le message est clair : Endrick doit jouer, et vite.
Mercato, une icône de l'OL vote pour l'arrivée d'Endrick
- AFP
Cris milite pour un prêt d’Endrick à Lyon
Ancien capitaine emblématique de l’Olympique Lyonnais entre 2004 et 2012, Cris n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de voir Endrick enfiler le maillot lyonnais. Invité dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, le “Policier” estime que ce transfert temporaire serait un coup gagnant pour toutes les parties. « Ça peut faire du bien à l’OL. Ils ont une équipe qui joue au ballon, avec de la profondeur. Le début de saison lyonnais peut donner de l’espoir. Il a besoin de temps de jeu. Où jouera-t-il s’il ne vient pas à l’OL ? », a-t-il déclaré.
Pour Cris, Endrick doit impérativement retrouver du rythme avant la Coupe du monde 2026. Le défenseur brésilien insiste sur l’urgence de la situation : « Il faut qu’il parte rapidement. Il y a la Coupe du monde l’année prochaine. Il a besoin de temps de jeu pour revenir en équipe nationale. Il faut qu’il prenne une décision rapidement s’il ne veut pas manquer la Coupe du monde à 19 ans. »
- AFP
Un contexte difficile pour Endrick au Real Madrid
Depuis le début de la saison 2025-2026, Endrick n’a disputé aucune minute officielle avec le Real Madrid. Barré par la concurrence féroce de Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrygo, Franco Mastantuono ou encore Gonzalo Garcia, le jeune attaquant de 19 ans n’entre plus dans les plans de Xabi Alonso. Selon RMC Sport, qui confirme les informations de Fabrizio Romano, un prêt jusqu’à la fin de la saison a été évoqué pour relancer Endrick.
Le club lyonnais, de son côté, traverse une phase d’ajustement offensif. Après les départs d’Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze et Thiago Almada, et la blessure récente de Malick Fofana, l’effectif de Paulo Fonseca manque cruellement de profondeur en attaque. L’arrivée d’un joueur du calibre d’Endrick pourrait ainsi apporter une nouvelle dimension à l’OL, en quête de régularité et d’efficacité.
- Getty Images Sport
L’OL comme tremplin avant la Coupe du monde
Pour Cris, l’opportunité lyonnaise est idéale pour Endrick. L’ancien défenseur rappelle que le jeune Brésilien doit retrouver la confiance et les minutes de jeu nécessaires à son retour en sélection : « Il a une chance d’être en sélection, il y était quand il jouait à Palmeiras. S’il a ce temps de jeu, il sera dans le groupe pour la Coupe du monde. »
Endrick, qui a effectué ses débuts internationaux à seulement 17 ans et 3 mois, compte déjà 14 sélections et 3 buts avec la Seleção. Cependant, il n’a plus été convoqué depuis mars 2025, conséquence directe de son absence sur les terrains madrilènes. Pour le joueur comme pour la sélection brésilienne, un retour en forme paraît donc essentiel à quelques mois d’une échéance majeure.
Endrick, un profil explosif et prometteur salué par Cris
Conscient du potentiel du jeune avant-centre, Cris a dressé un portrait flatteur du joueur formé à Palmeiras : « C’est un joueur prometteur, puissant, gaucher, un 9 pas très grand (1,73 m) mais il va vite. Il utilise sa qualité de dribbles en vitesse. Ce n’est pas un buteur comme Fred, mais il va apporter beaucoup d’envie et de passes pour les autres. Il n’a pas de temps de jeu à Madrid, la concurrence est énorme. À 19 ans, il faut montrer encore plus. »
À Lyon, l’entraîneur Paulo Fonseca n’a pas voulu s’enflammer à ce sujet. Interrogé en conférence de presse, il a simplement répondu : « Je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas ici (rires). Un rêve de faire venir Endrick ? Je veux avoir de bons joueurs, c’est sûr, et donc tous les joueurs qui ont de la qualité sont les bienvenus. »
- Getty Images Sport
Endrick - OL, une opportunité à saisir pour les deux camps
Si le dossier reste complexe, Endrick pourrait y voir l’occasion de relancer sa jeune carrière tout en s’adaptant à un championnat compétitif. Du côté de l’Olympique Lyonnais, l’arrivée d’un tel talent incarnerait un signal fort dans la reconstruction du club.
Entre l’enthousiasme de Cris, les besoins criants du club et la détermination du joueur, tous les éléments semblent réunis pour que ce prêt hivernal prenne forme. Une chose est sûre : si Endrick venait à poser ses valises à Lyon, la Ligue 1 pourrait bien découvrir une nouvelle pépite brésilienne prête à rugir de nouveau.