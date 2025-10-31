Mercato, une icône de l'OL vote pour l'arrivée d'Endrick

Ancien capitaine emblématique de l’Olympique Lyonnais entre 2004 et 2012, Cris n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de voir Endrick enfiler le maillot lyonnais. Invité dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, le “Policier” estime que ce transfert temporaire serait un coup gagnant pour toutes les parties. « Ça peut faire du bien à l’OL. Ils ont une équipe qui joue au ballon, avec de la profondeur. Le début de saison lyonnais peut donner de l’espoir. Il a besoin de temps de jeu. Où jouera-t-il s’il ne vient pas à l’OL ? », a-t-il déclaré.

Pour Cris, Endrick doit impérativement retrouver du rythme avant la Coupe du monde 2026. Le défenseur brésilien insiste sur l’urgence de la situation : « Il faut qu’il parte rapidement. Il y a la Coupe du monde l’année prochaine. Il a besoin de temps de jeu pour revenir en équipe nationale. Il faut qu’il prenne une décision rapidement s’il ne veut pas manquer la Coupe du monde à 19 ans. »