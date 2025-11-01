Mercato Real Madrid : l’OL fixé sur la réponse d’Endrick

Arrivé en Espagne à l’été 2024, Endrick rêvait d’enflammer le Bernabéu. La réalité l’a rattrapé brutalement. Après quelques apparitions sous Carlo Ancelotti la saison passée, le Brésilien vit actuellement une période très délicate. Il ne dispute aucune minute depuis l’arrivée de Xabi Alonso, totalement hors des plans du technicien madrilène. Un statut qui interroge : deviendra-t-il un nouveau Reinier, ou réussira-t-il à suivre les traces de Rodrygo et Vinicius après un passage fructueux ailleurs ?

Avec quatorze sélections nationales malgré son jeune âge, Endrick refuse de perdre du temps. Son départ cet hiver se trouve acté en interne. Plus question d’attendre. La seule inconnue concerne désormais sa destination.