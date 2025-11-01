Le dossier Endrick agite tout le continent depuis plusieurs semaines. Entre impatience lyonnaise, concurrence féroce et choix sportif loin d’être trivial, l’avenir du jeune avant-centre brésilien s’apprête à basculer. Le Real Madrid et le joueur ont tranché mentalement, mais l’annonce finale se fait attendre encore quelques jours. Ce feuilleton, déjà scruté par l’Europe entière, pourrait offrir à l’Olympique lyonnais un renfort de premier ordre pour la seconde partie de saison.
Mercato Real Madrid : l’OL fixé sur la réponse d’Endrick
- AFP
Un départ inévitable après des mois compliqués à Madrid
Arrivé en Espagne à l’été 2024, Endrick rêvait d’enflammer le Bernabéu. La réalité l’a rattrapé brutalement. Après quelques apparitions sous Carlo Ancelotti la saison passée, le Brésilien vit actuellement une période très délicate. Il ne dispute aucune minute depuis l’arrivée de Xabi Alonso, totalement hors des plans du technicien madrilène. Un statut qui interroge : deviendra-t-il un nouveau Reinier, ou réussira-t-il à suivre les traces de Rodrygo et Vinicius après un passage fructueux ailleurs ?
Avec quatorze sélections nationales malgré son jeune âge, Endrick refuse de perdre du temps. Son départ cet hiver se trouve acté en interne. Plus question d’attendre. La seule inconnue concerne désormais sa destination.
- Getty Images Sport
L’Europe à ses pieds… mais un choix clair
L’Olympique de Marseille, Manchester United, la Juventus, Newcastle, Aston Villa… la liste des prétendants impressionne. L'OL n'était pas forcément la piste la plus attendue au départ, pourtant elle prend une ampleur inattendue. Selon le compte X de Fabrizio Romano, le joueur a déjà tranché dans sa tête : il accorderait « sa priorité totale à l'Olympique Lyonnais ».
Par ailleurs, le journaliste italien indique que les échanges progressent positivement entre toutes les parties, et la formule ne laisse place à aucune interprétation : un prêt simple de six mois, sans option d’achat, validé de longue date. Romano ajoute qu'une décision “finale” interviendra « la semaine prochaine », mais précise que l’attaquant demeure « très intéressé » par Lyon. Un choix osé ? Peut-être. Mais logique pour un joueur qui veut du terrain, de l’adrénaline et une scène européenne.
- Getty Images Sport
Pourquoi Lyon coche les bonnes cases
Sportivement, l’opération offre une opportunité en or pour l’OL. Endrick aurait un boulevard pour s'installer titulaire. Son principal concurrent direct, Martin Satriano, totalise un unique but cette saison, ce qui laisse espérer un temps de jeu conséquent au Brésilien. Lyon évolue en Ligue Europa, argument important dans la balance - un avantage notable face à Manchester United (aussi intéressé), absent des joutes continentales.
Côté finances, rien ne bloque. Le club rhodanien se prépare à débourser environ 4,5 millions d’euros pour les six mois de prêt, plus un salaire estimé à 400 000 € mensuels, soit 2,4 millions d’euros supplémentaires. L’opération avoisinerait donc 6,9 millions d’euros. Un investissement majeur, mais un pari assumé : six mois pour briller, convaincre, et rentrer pour s'imposer à Madrid - l’objectif fixé pour juin 2026.
- Getty Images Sport
Six mois pour prouver, et rêver plus grand
Avec la pression madrilène en toile de fond, Lyon apparaît comme la rampe idéale. Pas de temps à perdre, pas de filet de sécurité. Endrick devra répondre immédiatement aux attentes, apprivoiser la Ligue 1 et devenir l'étincelle offensive espérée par les supporters des Gones.
La semaine prochaine sonnera le dénouement. Une attente haletante, un potentiel immense. L’OL n’a jamais été aussi proche d’un coup retentissant en plein cœur du football européen.