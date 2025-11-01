Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
La-Liga-Real-Madrid-Athletic-ClubAFP
Patrick Tchanhoun

Mercato Real Madrid : l’OL fixé sur la réponse d’Endrick

La pépite du Real hésite mais a une préférence, Lyon retient son souffle. Une décision se rapproche, et elle pourrait surprendre bien plus d’un observateur.

Le dossier Endrick agite tout le continent depuis plusieurs semaines. Entre impatience lyonnaise, concurrence féroce et choix sportif loin d’être trivial, l’avenir du jeune avant-centre brésilien s’apprête à basculer. Le Real Madrid et le joueur ont tranché mentalement, mais l’annonce finale se fait attendre encore quelques jours. Ce feuilleton, déjà scruté par l’Europe entière, pourrait offrir à l’Olympique lyonnais un renfort de premier ordre pour la seconde partie de saison.