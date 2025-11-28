Dorian cadart

Dorian Cadart

Dorian est passionné de sport depuis toujours et a longtemps pratiqué le football, aussi bien comme joueur que comme entraîneur à différents niveaux. Voyageur dans l’âme, il a depuis laissé les crampons pour s’aventurer dans l’ultra-trail et les courses d’endurance. Une discipline qui lui permet de s’évader et de découvrir de nouveaux paysages.
Aujourd’hui, il combine sa passion de l’écriture avec ses connaissances sportives pour rédiger des articles clairs, structurés et accessibles sur différentes disciplines. Pour lui, écrire est avant tout un moyen de transmettre et d’accompagner les lecteurs en quête d’informations fiables et inspirantes.

Articles de Dorian Cadart
  7. bwin france

    Pronostics Bwin : prochains matchs, cotes & conseils

    Pour réussir ses paris sportifs, il faut plus que de la chance : il faut de l'information, de l'analyse et un partenaire de confiance. Bwin est l'un de ces partenaires, reconnu mondialement pour la richesse de son offre et la qualité de ses cotes.

  9. betclic france

    Pronostic Betclic : prochains matchs, cotes & conseils

    Pour les parieurs, la différence entre un bon pari et un excellent pari se joue souvent sur les détails. Un bon pronostic, couplé à des cotes avantageuses, peut changer la donne. C'est là qu'intervient Betclic, une plateforme reconnue pour sa fiabilité et ses cotes très compétitives, idéales pour placer vos mises.

Plus anciennes