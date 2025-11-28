Dorian cadart

Dorian est passionné de sport depuis toujours et a longtemps pratiqué le football, aussi bien comme joueur que comme entraîneur à différents niveaux. Voyageur dans l’âme, il a depuis laissé les crampons pour s’aventurer dans l’ultra-trail et les courses d’endurance. Une discipline qui lui permet de s’évader et de découvrir de nouveaux paysages.

Aujourd’hui, il combine sa passion de l’écriture avec ses connaissances sportives pour rédiger des articles clairs, structurés et accessibles sur différentes disciplines. Pour lui, écrire est avant tout un moyen de transmettre et d’accompagner les lecteurs en quête d’informations fiables et inspirantes.