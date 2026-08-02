Avis PMU : notre évaluation

Nous avons étudié la plateforme PMU, un des meilleurs sites de paris sportifs en ligne. Découvrez notre avis et nos notes dans cette revue.

Critère Notre note 🎁Bonus de bienvenue 4/5 📱Application mobile 4/5 💻Ergonomie du site 4.5/5 ✔️ Cotes proposées 4/5 ⚽Offre de paris 4/5 💸Promotions régulières 3.5/5 💳Moyens de paiement 4/5 📞Service client 4.5/5

PMU : test détaillé du bookmaker

Offre de paris

PMU donne à ses utilisateurs la possibilité de miser sur une large variété de sports avec 17 disciplines et une section complète sur les paris hippiques. Vous avez la possibilité de jouer sur les sports les plus populaires avec le football, le rugby et le tennis, mais aussi sur quelques disciplines de niche comme le snooker, le football australien et le volley-ball.

Sur PMU Sport, vous avez accès aux meilleures compétitions actuelles avec :

Ligue des Champions,

Premier League,

Ligue 1,

Top 14,

Champions Cup,

NBA,

Qualifs Coupe du Monde

Toutes les compétitions peuvent être jouées avec des paris simples ou avec un ticket combiné qui regroupe différents événements. Sur certains sports comme le football et le basket-ball, vous avez des options de paris sur les statistiques des joueurs avec les points ou buts marqués.

L’option CombiMatch donne l’option de créer ses propres paris sur une rencontre de football. D’autres fonctionnalités sont présentes avec le cashout avant la fin des événements, la possibilité de modifier un ticket et Combimax qui booste jusqu’à 75 % sur un pari combiné avec un minimum de 4 sélections.

Bonus de bienvenue

Les nouveaux inscrits disposent du bonus de bienvenue PMU Sport avec des conditions claires. Le premier pari effectué est remboursé jusqu’à 100 € en cash avec le code promo PMU *SPORT*. La différence majeure avec d’autres sites est qu’il s’agit d’un remboursement en argent et non en paris gratuits.

Le premier pari doit être placé sur un ou des événements qui se terminent dans les 15 jours suivant votre inscription pour être pris en compte. En cas de pari perdu, 100 € vous seront remboursés en deux temps. 25 % dans les 10 jours ouvrés après le résultat du dernier événement et 75 % dans les 10 jours ouvrés après la confirmation de votre compte, qui doit être faite dans les 30 jours suivant votre inscription. 100 % sont remboursés directement si votre compte est déjà vérifié.

Promos régulières

PMU propose trois offres régulières à ses utilisateurs :

CombiMax : jusqu’à 75 % supplémentaires sur les tickets combinés.

: jusqu’à 75 % supplémentaires sur les tickets combinés. Modificateur de paris : possibilité de modifier, ajouter et retirer des sélections.

: possibilité de modifier, ajouter et retirer des sélections. Cash Out : option de cash out partiel et automatique.

Cotes

PMU Sport propose des cotes compétitives, surtout au niveau des sports populaires comme le basket-ball, le football et le tennis. Les cotes sont au-dessus du marché, en étant un peu plus intéressantes que celles de leurs concurrents.

Paris en direct & streaming

Le bookmaker français donne accès à une option de paris en direct. La section est disponible depuis le menu de navigation pour faciliter l’accès aux événements en cours. Cette interface permet de retrouver les rencontres classées par sport et rend visible les cotes variables selon les actions en direct.

Sur les matchs en direct, vous pouvez utiliser la fonction de CashOut proposée pour retirer une partie de votre mise ou des gains potentiels. Avec les paris en direct, vous avez accès à la retransmission des événements. Cela concerne seulement quelques sports et compétitions sur PMU, dont :

Football : Allemagne, Portugal, Coupe d’Espagne, Mexique, Autriche, Croatie…

: Allemagne, Portugal, Coupe d’Espagne, Mexique, Autriche, Croatie… Tennis : tournois ATP 1000, 500 et 250.

: tournois ATP 1000, 500 et 250. Basket-ball : NBA, WNBA, D1 France et Pro B.

L’Application PMU Play

Désormais regroupés sous une seule et même identité, les univers du sport, de l'hippique et du poker fusionnent au sein de l'application PMU Play. Disponible gratuitement sur iOS et Android, cette nouvelle plateforme marque un tournant stratégique pour l'opérateur, offrant une expérience "3-en-1" plus fluide et moderne.

L'interface a été intégralement repensée pour permettre une navigation instantanée entre les disciplines sans changer d'application. Ce renouveau a été très bien accueilli par la communauté : après une refonte profonde de son ergonomie en 2026, PMU Play affiche désormais une note d'environ 4,5/5 sur les stores, les utilisateurs saluant la fin des lenteurs des anciennes versions.

Les nouveautés et fonctionnalités clés :

Un seul terrain de jeu : basculez d'un pari sur la Ligue 1 à une course de Quinté+ ou à une table de Poker (Cash Game et Twister) en un seul geste.

Ergonomie "Next-Gen" : une interface épurée qui abandonne les anciens codes pour une navigation plus intuitive, conçue pour les parieurs mobiles.

Outils de pari complets : profitez du Cash Out pour sécuriser vos mises, du streaming vidéo pour suivre vos événements en direct, et d'une gestion simplifiée de vos Paris Gratuits.

Notifications intelligentes : restez informé en temps réel des résultats de vos paris sportifs, du départ de vos chevaux favoris ou du début de vos tournois de poker grâce à un système d'alertes personnalisées.

Service client

Depuis le pied de page du site, vous avez la possibilité d’accéder à un lien vers l’« Aide en ligne ». Il vous dirige directement vers la FAQ de la plateforme qui est complète et vous aide à régler certaines questions. Dans le cas où vous auriez besoin d’un agent pour vous aider, vous pouvez utiliser les moyens de communication suivants :

Numéro de téléphone : +33 9 77 40 39 71, de 8h30 à 22h,

Adresse e-mail : service.client@pmu.fr,

Chat en direct : de 12h à 22h.

Pour le chat en direct et l’appel téléphonique, les réponses sont immédiates. Avec un contact par e-mail, il faut compter 24 heures pour recevoir une réponse.

Dépôts & retraits

Ce sont quatre méthodes de paiement qui sont proposées pour réaliser des dépôts et des retraits sur le site PMU. Chaque moyen dispose de ses propres caractéristiques avec des limites et un délai. Les dépôts commencent à 1 € et sont tous immédiats, voici les options disponibles :

Cartes bancaires : dépôt minimum de 10 € et sans frais.

: dépôt minimum de 10 € et sans frais. Cartes prépayées Paysafecard et NeoSurf : dépôt minimum de 1 € et frais de 5 %.

: dépôt minimum de 1 € et frais de 5 %. Portefeuilles électroniques PayPal et MyNeoSurf : dépôt minimum de 1 € et frais de 3 % sur MyNeoSurf.

: dépôt minimum de 1 € et frais de 3 % sur MyNeoSurf. Virement bancaire : retrait à partir de 1 € jusqu’à 3 jours ouvrables.

Vous pouvez réaliser au maximum cinq retraits par jour sans limite maximum.

Avis PMU : qu’en pensent les utilisateurs ?

Plateforme Note Trustpilot 1.9/5 ⭐ App Store 4.6/5 ⭐ Google Play 4.4/5 ⭐

Notes relevées en août 2026

Les avis PMU laissés par les utilisateurs sont bons et nous ont permis de réaliser cette analyse avec plus de détails. Nous avons pu rapidement repérer les points fonctionnels de la plateforme et les fonctionnalités qui peuvent encore être améliorées grâce aux commentaires laissés.

Le site de paris sportifs PMU est souvent mis en avant pour sa fiabilité et sa réputation en France. Les retraits sont rapides et sans frais, ce qui est souvent mis en avant, ainsi que la qualité de la retransmission en direct des événements. Les joueurs disent que les cotes sont dans la moyenne des concurrents, tout en mettant en avant le remboursement en cash sur le premier pari.

Bien que l’ergonomie et la navigation sur le site soient appréciées, les utilisateurs aimeraient voir un peu de modernité dans les graphismes proposés. Quelques joueurs ont aussi mis en avant le manque d’options pour les retraits et l’absence d’une fonctionnalité pour annuler un pari.

Points forts & points faibles du bookmaker

Avantages Inconvénients ✅Bonus de bienvenue remboursé en cash ⭕Pas d’annulation de paris ✅Bonne réputation en France ⭕Limitation des méthodes de retrait ✅Retransmissions d’événements en direct ✅Application mobile fluide ✅Retrait minimum à 1 €

❓ Avis PMU - FAQ

Quels sports sont retransmis en direct sur PMU Sport ?

PMU retransmet en direct du football (Allemagne, Portugal, Coupe d’Espagne…), du basket (NBA, WNBA, D1 France…) et du tennis (ATP 1000, 500 et 250).

Puis-je annuler un pari sur PMU ?

Non, il est impossible d’annuler un pari sportif sur PMU Sport.

Ai-je accès aux paris sportifs avec un compte PMU Poker ?

Oui, il est possible d’accéder aux paris sportifs avec un seul et unique compte PMU.

L’application PMU Sport est-elle gratuite ?

Oui, l’application PMU Sport est gratuite à télécharger depuis l’App Store et Play Store.

Existe-t-il des tournois de paris sportifs sur PMU Sport ?

PMU Sport ne propose pas de tournois classiques, mais des tournois de paris sportifs spéciaux. C’est le cas de la promotion Super Cagnotte CombiMatch qui met en jeu une cagnotte de 10 000 € de freebets à se partager.