Pronostic Brest vs Monaco, confirmation obligatoire pour Monaco

Découvrez le pronostic Brest vs Monaco pour ce match du 5 décembre. Les monégasques doivent confirmer après leur dernière victoire.

+

Les meilleurs paris pour Brest Monaco

Notre expert a étudié toutes les rencontres de cette quinzième journée de Ligue 1. Découvrez ses choix et son pronostic Brest Monaco :

Victoire de Monaco ⭐ à la cote de 2,09 sur Unibet, soit une probabilité de 47,8 % de voir les monégasques gagner cette rencontre.

Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,65 sur Unibet, soit une probabilité de 67,5 % que le match se finisse avec un total de 3 buts ou plus.

Mika Biereth buteur ⭐ à la cote de 2,46 sur Unibet, soit une probabilité de 40,6 % de voir le buteur danois marquer.

Notre pronostic Brest vs Monaco est une victoire de Monaco 3 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Cette quinzième journée de Ligue 1 nous offre cette confrontation entre deux équipes qui sortent d’un match réussi. Les Brestois viennent de battre Strasbourg à La Meinau, un résultat contre toute attente qui démontre le collectif fort entraîné par Eric Roy. Ils restent sur deux victoires de suite après avoir battu Metz et voudront confirmer ce week-end contre Monaco.

De leur côté, les monégasques ont réussi à battre le Paris Saint-Germain 1 but à 0. Malgré une période difficile pour les hommes de Sébastien Pocognoli, ils ont réussi à dominer l’ogre de la Ligue 1, et de la Ligue des Champions. Lukas Hradecky est de retour dans les buts et a dégoûté les attaquants parisiens. Remplis de confiance, les coéquipiers de Paul Pogba se déplacent pour prendre 3 points.

Les effectifs probables pour Brest Monaco

Composition attendue de Brest : Coudert - Lala, Coulibaly, Le Cardinal, Guindo - Chotard, Magnetti - Del Castillo, Doumbia, Mboup - Ajorque

Composition attendue de Monaco : Hradecky - Vanderson, Teze, Salisu, Caio Henrique - Camara, Coulibaly - Akliouche, Minamino, Golovin - Biereth

Monaco souhaite retrouver les places européennes

Depuis l’arrivée de Pocognoli à la tête de l’AS Monaco, l’effectif a changé. De nombreux joueurs étaient à l’infirmerie et commencent à retrouver une place dans la rotation. Cela donne plus de solutions aux coachs pour s’adapter à ses adversaires et pour faire tourner avec la Ligue des Champions. Le plus grand retour à noter est celui du champion du Monde, Paul Pogba, qui revient en forme minute après minute.

Même si Brest a réussi à enchaîner deux victoires, dont une de prestige à Strasbourg, cette rencontre est encore un niveau au-dessus. Les coéquipiers de Hugo Magnetti, auteur d’un superbe but le week-end dernier, auront du mal à stopper les offensives monégasques. Avec une semaine complète pour préparer le match, l’avantage est à l’équipe du Rocher.

Pronostic 1 : Brest vs Monaco : Victoire de Monaco - cote de 2,09 sur Unibet

Deux équipes efficaces devant le but

Les Brestois sont une équipe moyenne de cette Ligue 1, surtout à domicile, où ils sont sur un bilan de 11 buts marqués et encaissés en 7 journées jouées au stade Francis Le Blé. Peu dominateurs, ils restent néanmoins sur 5 buts inscrits lors des 2 dernières journées, et montrent un meilleur visage qui leur permet de remonter au classement. Malgré cela, leur défense continue de montrer des signes de faiblesse.

Monaco de leur côté ont réussi à gagner sans encaisser de buts face au Paris Saint-Germain. Cela ne change pas cette saison difficile où ils ont déjà encaissé 25 buts et montrent des signes inquiétants par rapport aux ambitions qu’ils affichent. Ils restent efficaces offensivement avec 26 buts marqués et une armada offensive qui fait peur à toutes les défenses de Ligue 1.

Pronostic 2 : Brest vs Monaco : Plus de 2,5 buts - cote de 1,65 sur Unibet

L’attaquant Danois aura du temps de jeu

Lors du dernier match contre le Paris Saint-Germain, Folarin Balogun, qui est en ce moment le premier choix de l’équipe technique, s’est blessé. Son absence donnera une chance à Mika Biereth de retrouver le onze titulaire et de pouvoir montrer son talent. L’année dernière, il était arrivé à la mi-saison et avait mis tout le monde d’accord. Cette saison est plus compliquée, mais cela reste toujours le même joueur. Il lui suffit d’un déclic.

Face à Brest, une équipe qui encaisse beaucoup de buts, il devrait être bien lancé par Akliouche, Golovin ou encore Minamino pour participer à la victoire. C’est une chance en or pour lui de regagner les faveurs du coach et de réellement lancer sa saison. Un réveil est attendu des dirigeants, mais aussi de ses coéquipiers qui comptent sur lui pour remonter dans la course à la Ligue des Champions.