PSG - Tottenham : Le Parc célèbre un succès dans la douleur ? Profitez de la cote boostée sur la victoire parisienne par un but d'écart !

Unibet propose une cote boostée pour les parieurs qui anticipent une victoire du PSG avec un but encaissé : "Paris SG gagne 2-1, 3-1 ou 4-1", avec une cote qui passe de 3,75 à 4,30 !

Cette offre est idéale pour ceux qui croient en une victoire solide du PSG, mais qui reconnaissent également la capacité de Tottenham à trouver le chemin des filets.



Analyse de la cote boostée

Ce pari se concentre sur une victoire du PSG avec un score précis, impliquant que Tottenham marque exactement un but. La cote, boostée à 4,30, rend ce scénario d'autant plus attractif.

🏟️ Le PSG, favori à domicile : Le club de la capitale, avec son arsenal offensif (Mbappé, etc.), est clairement favori à domicile. Une victoire est le scénario le plus probable.

⚽Le réalisme du but encaissé : Le fait d'inclure les scores 2-1, 3-1 et 4-1 suggère que le PSG va gagner tout en concédant un but. Les Spurs, avec des joueurs comme Son ou Richarlison, ont le potentiel pour marquer. Ce scénario est souvent plus probable qu'une victoire par clean sheet (but encaissé à l'extérieur).

Le fait d'inclure les scores 2-1, 3-1 et 4-1 suggère que le PSG va gagner tout en concédant un but. Les Spurs, avec des joueurs comme Son ou Richarlison, ont le potentiel pour marquer. Ce scénario est souvent plus probable qu'une victoire par clean sheet (but encaissé à l'extérieur). 💰Un rendement exceptionnel : Le pari sur le score exact est difficile, mais le fait de combiner trois scores victorieux et l'augmentation de la cote de 3,75 à 4,30 offre un retour sur investissement très élevé pour un scénario crédible de victoire parisienne animée.

Comment en profiter sur Unibet ?

Pour profiter de cette offre, rendez-vous dès maintenant sur le site ou l'application d'Unibet. Le pari spécial "Paris SG gagne 2-1, 3-1 ou 4-1" vous attend dans la section “Super Cotes Boostées”. Placez votre mise et préparez-vous à célébrer une victoire parisienne spectaculaire ce soir !

