Pronostic Pafos vs Monaco, nouvelle victoire pour Monaco

Découvrez le pronostic Pafos vs Monaco et les dernières informations données par notre expert pour ce match du mercredi 26 novembre à Chypre.

+

Les meilleurs paris pour Pafos Monaco

Notre expert football a sélectionné 3 cotes pour ce match de Ligue des Champions. Il vous les partage ainsi que son pronostic Pafos Monaco :

Victoire de Monaco ⭐ à la cote de 1,52 sur Unibet, soit une probabilité de 65,7 % de voir Monaco gagner à Chypre.

But de Folarin Balogun ⭐ à la cote de 2,60 sur Unibet, soit une probabilité de 38,4 % de voir l’attaquant américain marquer sur cette rencontre.

Monaco gagne de 2 buts ou plus ⭐ à la cote de 2,35 sur Unibet, soit une probabilité de 42,5 % que Monaco l’emporte avec au moins 2 buts de plus.

Notre pronostic Pafos vs Monaco voit une victoire de Monaco 3 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les joueurs chypriotes de Pafos sont sur une très bonne série et font honneur à leur statut de petit poucet de la compétition. À égalité de points avec Monaco en Ligue des Champions et leurs 5 points, ils ont décroché une victoire de prestige contre Villareal lors de la dernière journée. En championnat, ils sont en tête avec 25 points pris en 11 journées disputées.

Monaco est bien plus en difficulté et en manque de confiance. Ils viennent d’enchaîner leur troisième défaites d'affilée en championnat, et la deuxième sur le score de 4 buts à 1. Ce ne sont pas les retours de Hradecky et Pogba qui ont remis de l'ordre dans la défense des joueurs monégasques.

En Ligue des Champions, ils doivent marquer à nouveau 3 points après leur victoire contre Bodo/Glimt pour espérer voir la suite de la compétition.

Les effectifs probables pour Pafos Monaco

Composition attendue de Pafos : Michail - Bruno, Luckassen, David Luiz, Sema - Sunji, Goldar, Pepe - Orsic, Dragomir, Quina

Composition attendue de Monaco : Hradecky - Kehrer, Salisu, Teze - Vanderson, Golovin, Zakaria, Caio Henrique - Akliouche, Minamino - Balogun

Monaco avec l’expérience pour repartir de l’avant

Sur la scène européenne, Pafos est un inconnu qui dispute sa première compétition européenne et sa première Ligue des Champions. Même s’ils ont réussi à surfer sur leur confiance et sur leurs séries de victoires pour battre Villareal, ils restent inexpérimentés.

Cela pourrait leur jouer des tours sur des adversaires en difficulté comme Monaco, où ils baisseront leurs gardes et se feront punir rapidement par leurs adversaires.

Malgré que Monaco soit actuellement une équipe en difficulté, ils peuvent compter sur le retour de Hradecky et Pogba dans leur effectif. Les deux joueurs sont expérimentés pour encadrer une équipe avec de jeunes talents. Pogba a fait son retour ce week-end et devrait avoir quelques minutes de jeu pour améliorer le jeu monégasque.

Ils sont favoris, ont les armes et devraient faire la différence pour se relancer après quelques mauvais résultats.

Pronostic 1 Pafos vs Monaco : Victoire de Monaco - cote de 1,52 sur Unibet

Un vrai buteur en pointe pour convertir les occasions

Absent en championnat suite à une expulsion, Folarin Balogun devrait retrouver la pointe de l’attaque après avoir marqué contre Bodo/Glimt. L’attaquant américain, comme ses compères de l’attaque monégasque, cherche à lancer une série de buts pour gagner en confiance. C’est le match idéal pour le faire et il devrait avoir assez d'occasions pour y arriver.

Même si la tâche s’annonce difficile face à une équipe qui mise sur sa solidité défensive, les occasions seront présentes. Le Bayern Munich a réussi à marquer à 5 reprises et ce match devrait être une deuxième épreuve pour les chypriotes qui auront bien du mal à fermer le jeu pendant 90 minutes.

Pronostic 2 Pafos vs Monaco :But de Folarin Balogun - cote de 2,60 sur Unibet

Monaco pour se relancer avec la manière

En plus d’être les favoris de cette rencontre, les joueurs de Pocognoli ont un sentiment de revanche après leur série de mauvais résultats. Cette rencontre tombe à pic pour se remettre de la défaite 4 buts à 1 face à Rennes ce week-end et ils devraient être survoltés pour faire une grosse différence et reprendre confiance.

L’effectif est de plus en plus complet avec les retours de Pogba, Vanderson, Zakaria et Camara. Le coach belge dispose de plus de profondeurs pour trouver des solutions et faire tourner son banc. Cela sera difficile pour Pafos de faire face à Akliouche, Minamino, Balogun, Biereth et l'armada offensive monégasque.