Pronostic Lille vs Marseille, rencontre au sommet en Ligue 1

Les choix et le pronostic Lille vs Marseille de notre spécialiste Ligue 1. Une analyse complète sur un match à enjeu entre deux grosses équipes.

Les meilleurs paris pour Lille Marseille

Notre expert a analysé cette rencontre déterminante dans la course aux premières places. Découvrez ses trois choix et son pronostic Lille Marseille :

Victoire de Lille ou match nul ⭐ à la cote de 1,42 sur Unibet, soit une probabilité de 70,4 % que les Lillois gagnent ou sortent avec un point.

Moins de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,93 sur Unibet, soit une probabilité de 51,81 % que la rencontre se termine avec 2 buts ou moins.

Match nul à la mi-temps ⭐ à la cote de 2,18 sur Unibet, soit une probabilité de 45,8 % de voir les équipes dos à dos après la pause.

Notre pronostic Lille vs Marseille voit Lille gagner ce match 1 but à 0 ou un match nul 1 but partout.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Quelle rencontre qui nous attend ce vendredi 5 décembre. Un match entre le troisième et le quatrième, qui se tiennent à seulement 3 points de différences. Les Lillois soufflent le chaud et le froid, surtout en déplacement.

Au stade Pierre Mauroy, ils ont seulement raté 2 matchs sur les 7 joués avec une défaite et un nul. Hermétiques, ils ont seulement encaissé 6 buts, ce qui fait moins de 1 but par rencontre.

Marseille sort d’une rencontre où ils ont laissé échapper 2 points. Face à Toulouse, les joueurs de Roberto de Zerbi ont encaissé un but dans les dernières secondes du temps additionnel et ont laissé leurs adversaires revenir.

Même s’ils sont efficaces loin du Vélodrome, leur seules défaites ont été contre des équipes du haut de classement et cela rend ce match difficile en terres Lilloise.

Les effectifs probables pour Lille Marseille

Composition attendue de Lille : Özer - Meunier, Mbemba, Ngoy, Perraud - André, Mukau- Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo - Igamane

Composition attendue de Marseille : Rulli - Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson - Höjbjerg, Vermeeren - Greenwood, Gomes, Paixão - Aubameyang

Lille avec l’avantage du terrain

Les joueurs de Bruno Genesio ont l’occasion de revenir sur leur adversaire ce vendredi 5 décembre. Avec 3 points de retard et une confrontation directe, ils vont pouvoir se remettre dans la course au titre avec une victoire. Sur une bonne série de trois succès d’affilés à domicile, ils sont en pleine forme pour faire douter leurs adversaires et les empêcher de prendre un avantage trop large au classement.

Marseille ne se laissera pas faire à Pierre Mauroy. Malgré la difficulté de jouer une belle équipe du championnat chez eux, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang disposent de joueurs d’expérience pour faire douter les Lillois. Ils restent néanmoins sur un mauvais résultat qui pourrait avoir abîmé la confiance du groupe phocéen.

Pronostic 1 Lille vs Marseille : Victoire de Lille ou match nul - cote de 1,42 sur Unibet

Une rencontre tactique avec des équipes qui s’observent

À domicile, les Lillois ont une moyenne de buts encaissés inférieure à 1, seulement 6 en 7 matchs joués dans le Nord. Cette solidité défensive fait de Pierre Mauroy une forteresse difficile à prendre. C’est avec une belle organisation tactique, articulée par Benjamin André au milieu de terrain, que le club nordiste garde le contrôle sur ses rencontres, à domicile mais aussi à l’extérieur.

Marseille, bien que disposant d’un effectif de qualité, a toujours connu des difficultés en déplacement face au plus gros du championnat. Cela n’empêche pas les Olympiens d’être efficaces et de n’avoir encaissé que 6 buts loin de leur base. Avec deux équipes qui montrent des forces défensives égales, ce match risque de ne pas être prolifique, mais d’une grosse intensité tactique.

Pronostic 2 Lille vs Marseille : Moins de 2,5 buts - cote de 1,93 sur Unibet

Le premier round d’observation

Dans une rencontre avec deux équipes qui jouent le haut du tableau, difficile d’imaginer des attaques incessantes. Les deux clubs vont s’opposer, s’observer et tenter de contrer sur la première mi-temps. Il sera difficile de faire sauter le verrou adverse et de prendre l’avantage pendant ces 45 premières minutes.

Dans une rencontre aussi disputée, les organismes deviennent de plus en plus touchés, mais en seconde mi-temps. C’est donc une rencontre nul qui devrait nous attendre après 45 minutes, avant d'accélérer en seconde période pour remporter les 3 points et essayer de mettre l’autre équipe la tête sous l’eau. Un beau match, plein de suspense où le génie tactique sera au rendez-vous.