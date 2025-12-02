Barça - Atlético : Le duo Lewandowski-Alvarez inscrit au moins deux buts ? Profitez de la cote boostée Unibet sur le festival offensif !

Unibet propose une cote boostée exceptionnelle qui se concentre sur les leaders offensifs des deux équipes : "Robert Lewandowski ou Julian Alvarez marquent plus de 1,5 buts au total" (soit au moins deux buts inscrits par ce duo), avec une cote qui passe de 2,65 à 3,05 !

Cette offre est idéale pour les parieurs qui anticipent un match ouvert et spectaculaire où les deux attaquants phares trouveront le chemin des filets, que ce soit un but chacun, ou un doublé de l'un des deux.

Vous n'avez pas encore de compte sur le bookmaker ? Inscrivez-vous avec notre code promo Unibet UNIGOAL et obtenez jusqu'à 110€ de Bonusbet dont 10€ sans dépôt !

Analyse de la cote boostée

Ce pari ne se concentre pas sur un seul buteur, mais sur l'efficacité combinée de deux joueurs de classe mondiale, indépendamment de leur équipe. Le scénario est validé si le duo marque 2, 3, 4 buts ou plus. La cote, boostée à 3,05, rend ce scénario d'autant plus attractif.

🔥 Deux des meilleurs attaquants au monde : Robert Lewandowski (Barcelone) et Julian Alvarez (Atlético) sont des buteurs d'élite. Leur sens du but et leur positionnement font d'eux des menaces constantes. Dans un match à fort enjeu, ils sont souvent les joueurs qui font la différence.

Robert Lewandowski (Barcelone) et Julian Alvarez (Atlético) sont des buteurs d'élite. Leur sens du but et leur positionnement font d'eux des menaces constantes. Dans un match à fort enjeu, ils sont souvent les joueurs qui font la différence. ⚽Un match propice aux buts : Les confrontations entre le Barça et l'Atlético, bien que parfois tactiques, sont souvent animées. Le niveau technique des deux équipes et la qualité des attaquants font qu'il est tout à fait envisageable que ce duo inscrive au moins deux buts.

: Les confrontations entre le Barça et l'Atlético, bien que parfois tactiques, sont souvent animées. Le niveau technique des deux équipes et la qualité des attaquants font qu'il est tout à fait envisageable que ce duo inscrive au moins deux buts. 💰Un rendement très intéressant : Le pari sur les buteurs est difficile, mais le fait de combiner l'efficacité de deux attaquants de ce calibre et l'augmentation de la cote de 2,65 à 3,05 offre un excellent potentiel de gain pour un scénario qui est dans les cordes d'un tel choc.

Comment en profiter sur Unibet ?

Pour profiter de cette offre, rendez-vous dès maintenant sur le site ou l'application d'Unibet. Le pari spécial "Robert Lewandowski / Julian Alvarez marque plus de 1,5 buts" sera mis en avant dans la section "Super Cotes Boostées" du bookmaker.

Placez votre mise et préparez-vous à célébrer les buts de ces stars ce soir !

+