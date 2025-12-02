Fulham - Man City : Le Norvégien décisif et les 3 points en poche ? Profitez de la cote boostée sur la performance d'Haaland !

Parions Sport propose une cote boostée qui mise sur le scénario le plus probable : "Haaland buteur et Man City gagne", avec une cote qui passe de 2,25 à 2,60 ! Cette offre est limitée à une mise maximale de 25€.

🚨 Le pari est remboursé si Erling Haaland n'est pas titulaire, offrant une sécurité appréciable contre les rotations de Pep Guardiola.

Analyse de la cote boostée

Ce pari combine l'impact individuel du meilleur buteur du championnat avec la victoire collective de l'équipe favorite. La cote, boostée à 2,60, rend ce scénario d'autant plus attractif.

⚽Erling Haaland, la machine à buts : L'attaquant norvégien est la principale menace offensive de City. Dans un match où les Citizens devraient dominer, les chances pour Haaland de trouver le chemin des filets et d'être le facteur décisif sont très élevées.

⭐Man City, favori incontestable : Malgré le fait de jouer à l'extérieur, Manchester City est largement favori face à Fulham. La victoire est l'objectif prioritaire, et elle passe souvent par les pieds de Haaland.

🔒La sécurité est un plus : La garantie de remboursement si Haaland ne commence pas le match réduit considérablement le risque lié à une blessure de dernière minute ou à un choix de l'entraîneur, rendant le pari plus sûr.

Un rendement revalorisé : Le pari "Buteur et victoire" est populaire et l'augmentation de la cote de 2,25 à 2,60 offre une belle plus-value sur un scénario très probable de succès des Citizens grâce à leur star.

Comment en profiter sur Parions Sport ?

Pour profiter de cette offre, rendez-vous dès maintenant sur le site ou l'application de Parions Sport. Le pari spécial "Haaland buteur et Man City gagne" sera mis en avant avec sa cote boostée.

Placez votre mise (jusqu'à 25€) et préparez-vous à célébrer le but de Haaland ce soir !

