Pronostic Marseille vs Toulouse, une balade de santé Olympienne

Découvrez le pronostic Marseille vs Toulouse de notre spécialiste. Les Marseillais affrontent un match à leur portée alors qu’ils jouent le titre.

+

Les meilleurs paris pour Marseille Toulouse

Notre spécialiste Ligue 1 vous propose ses trois sélections et son pronostic Marseille vs Toulouse :

Victoire de Marseille ⭐ à la cote de 1,54 sur Unibet, soit une probabilité de 64,9 % que Marseille remporte le match.

Marseille gagne sans prendre de but ⭐ à la cote de 2,38 sur Unibet, soit une probabilité de 42 % de voir Marseille gagner et les deux équipes ne marquent pas.

Mason Greenwood buteur ⭐ à la cote de 2,15 sur Unibet, soit une probabilité de 46,5 % que l’attaquant anglais marque lors de ce match.

Notre pronostic Marseille vs Toulouse voit Marseille remporter la partie 2 buts à 0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Marseille est reparti de l’avant avec 3 victoires d’affilée et s’accrochent à la deuxième place du classement de Ligue 1. Leur dernier succès en championnat a été remarqué avec une superbe victoire 5 buts à 1, en déplacement à Nice. Auteur de 8 buts sur leur deux derniers matchs de championnat, les Phocéens sont en grande forme, et leur victoire en Ligue des Champions contre Newcastle le confirme.

En face, ils affrontent le Toulouse Football Club. Une équipe irrégulière du championnat qui peut aller gagner à Lyon et perdre à domicile face à Angers. Les Toulousains restent sur cinq matchs sans victoire et ont de grandes difficultés à concrétiser leurs occasions. Le manque de cohérence de cette équipe ne devrait pas lui donner grande chance en déplacement au Vélodrome.

Les effectifs probables pour Marseille Toulouse

Composition attendue de Marseille : Rulli - Weah, Egan-Riley, Balerdi, Emerson - O’Riley, Kondogbia - Greenwood, Gomes, Paixão - Aubameyang

Composition attendue de Toulouse : Restes - Nicolaisen, Cresswell, McKenzie - Sidibé, Casseres, Vossah, Methalie - Gboho, Donnum, Magri

Marseille continue sur sa lancée

Les joueurs de Roberto de Zerbi sont sur une série de 4 victoires d'affilée en championnat et restent au contact du Paris Saint-Germain, avec seulement 2 points de retard. Ils sont en train de réaliser une très belle saison et encore plus à domicile où ils n’ont pas encore perdu un seul match. Avec 21 buts inscrits en 6 matchs à domicile, ils offrent toujours du spectacle à leurs spectateurs, souvent en nombre dans les tribunes.

Il est aussi important de noter que leur défense est solide avec 6 buts encaissés, alors que l’attaque de Toulouse n’a marqué que 5 fois en déplacement. Les joueurs de Carles Martinez Novell sont sur une mauvaise passe avec 5 matchs sans victoire et stagne dans le ventre mou de cette Ligue 1. Même s’ils sont capables d’exploit, les Toulousains devraient repartir sans point ce samedi.

Pronostic 1 Marseille vs Toulouse : Victoire de Marseille - cote de 1,54 sur Unibet

Gagner c’est bien, sans prendre de buts, c’est mieux

L’efficacité des Marseillais n’est pas seulement offensive, les coéquipiers du gardien argentin, Geronimo Rulli, sont très solides et le prouvent en étant la deuxième meilleure défense du championnat. Se placer aussi au classement se fait par des performances tactiques solides et avec une belle rotation d’effectif, les Phocéens s’en sortent très bien.

En face, Toulouse est en panne offensive avec seulement 1 but inscrit lors des trois derniers matchs joués. Malgré une tentative d’imposer un jeu offensif, ils s’en remettent souvent aux coups de pied arrêtés et à la taille de leur défenseur Charlie Cresswell pour créer le danger. Cela ne devrait pas être suffisant pour faire plier les Marseillais et marquer pendant cette rencontre.

Pronostic 2 Marseille vs Toulouse : Marseille gagne sans prendre de but - cote de 2,38 sur Unibet

L’attaquant anglais continue de marquer

Les attaquants marseillais sont en forme cette saison. Le meilleur buteur de la saison dernière, Mason Greenwood, n’a pas marqué en Ligue des Champions cette semaine, mais a inscrit 3 buts lors des deux derniers matchs de Ligue 1. Sa qualité et son implication avec son équipe en fait le danger numéro 1. Il fait partie des meilleurs joueurs de Ligue 1, et ses statistiques parlent pour lui. Déjà 10 buts en 12 matchs de championnat joués.

Alors oui, Marseille dispose d’autres armes offensives avec Paixao, Vaz et surtout Aubameyang, qui est en grande forme. Mais l’attaquant anglais est le plus régulier et surtout un des joueurs sur lesquels Roberto de Zerbi s’appuie le plus pour créer le danger. Il devrait avoir l’occasion de marquer dans le jeu, sur coup franc ou sur pénalty dans cette rencontre déséquilibrée.