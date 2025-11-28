Pronostic Strasbourg vs Brest, les Alsaciens imbattables à domicile

Retrouvez les choix de notre expert et son pronostic Strasbourg vs Brest pour ce match de Ligue 1 du dimanche 30 novembre à la portée des Alsaciens.

Les meilleurs paris pour Strasbourg Brest

Trois sélections ont été choisies par notre expert Ligue 1 pour ce match du championnat de France, les voici :

Victoire de Strasbourg ⭐ à la cote de 1,74 sur Unibet, soit une probabilité de 57,4 % de voir les Alsaciens remporter la rencontre.

But pour les deux équipes - non ⭐ à la cote de 1,94 sur Unibet, soit une probabilité de 51,5 % de voir seulement les Alsaciens marquer.

Joaquin Panichelli buteur ⭐ à la cote de 2,26 sur Unibet, soit une probabilité de 44,2 % de voir l’attaquant argentin marquer.

Notre pronostic Strasbourg vs Brest voit Strasbourg remporter la partie 3 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L’équipe de Liam Rosenior est intéressante à suivre cette saison, ils réussissent parfaitement avec une cinquième place au classement et en étant en course pour le prochain tour de la Ligue Europa Conférence. Ils viennent de battre Crystal Palace à la maison et vont enchaîner avec la réception des Brestois.

Ils doivent se reprendre après avoir perdu 1 à 0 contre Lens le week-end dernier et se voir distancer de 6 points par ces derniers.

Pour le Stade Brestois, c’est un peu plus compliqué. La faute à des moyens limités pour construire une équipe compétitive au fil des saisons. Quatorzième avec 13 points, ils viennent de mettre fin à une série de six matchs sans victoire le week-end dernier. Ils peuvent remercier Romain Del Castillo qui a converti son second pénalty dans les derniers instants de la partie pour offrir une victoire 3 buts à 2 contre Metz.

Les effectifs probables pour Strasbourg Brest

Composition attendue de Strasbourg : Penders - Doukouré, Sarr, Chilwell - Doué, El Mourabet, Amougou, Moreira - Lemaréchal - Panichelli, Emegha

Composition attendue de Brest : Coudert - Lala, Chardonnet, Junior Diaz, Guindo - Chotard, Magnetti - Del Castillo, Doumbia, Mboup - Ajorque

Strasbourg a un ton d’avance sur son adversaire

Les Alsaciens ont déjà prouvé cette saison qu’ils auraient une place importante à jouer dans le haut du classement. Leurs statistiques montrent leur supériorité, surtout contre les équipes du bas de tableau. Une occasion en or pour empocher 3 points de plus pour la course aux places européennes qui sera grandement disputée cette saison.

Brest n’est pas une équipe à l’aise en déplacement. Ils ont pris seulement 4 points sur les 6 matchs joués à l’extérieur avec une victoire contre Angers. Avec 6 petits buts inscrits, ils se basent plus sur leur solidarité pour rivaliser que sur des individualités. Ce déplacement dans un stade toujours plein s’annonce comme une souffrance à essayer de ne pas être ridiculisé par son adversaire.

Pronostic 1 Strasbourg vs Brest : Victoire de Strasbourg - cote de 1,74 sur Unibet

Strasbourg infranchissable à domicile

En plus de la difficulté des Brestois devant le but, les Alsaciens montrent un visage très solide à domicile. C’est une vraie muraille qui est placée devant le jeune gardien Mike Penders. 2 buts encaissés, les 2 contre Marseille dans un match sur les six joués à La Meinau.

Cela n'empêche pas Strasbourg d’être offensif à domicile avec une moyenne de 2 buts par match marqués.

La défense très solide d’un côté et une attaque qui peine à trouver la faille chez son adversaire. Deux raisons qui nous promettent un match à sens unique avec une seule équipe capable de trouver le chemin des filets. Les Brestois peuvent tenter leur chance, mais ils partent en étant bien en retard.

Pronostic 2 Strasbourg vs Brest :Les deux équipes marquent -non - cote de 1,94 sur Unibet

But pour Panichelli après une petite pause

Strasbourg a affronté Crystal Palace ce jeudi et l’attaquant Argentin a été laissé au repos par son entraîneur, jouant seulement une petite demi-heure de jeu. Afin de garder tout le monde impliqué, mais aussi en bonne forme physique, il s’appuie sur son effectif pour faire tourner.

Ces choix sont payants, cela donne du temps de jeu à certains et permet de garder une certaine fraîcheur pour d’autres dans les moments importants.

Liam Rosenior essaie de jouer sur les deux tableaux et il peut compter sur deux attaquants très efficaces. Avec le repos de l’Argentin cette semaine, il devrait être aligné d’entrée et avoir une chance de plus de regagner sa place de meilleur buteur en marquant contre les Brestois. Il est à seulement une unité de Mason Greenwood.