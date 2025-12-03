Athletic - Real Madrid : Mbappé s'offre un doublé ce soir ? Profitez de la cote boostée sur une performance exceptionnelle de l'attaquant Soulier d'or !

Winamax propose une cote boostée exceptionnelle pour ceux qui anticipent une performance offensive éclatante du Français : "Kylian Mbappé marque 2 buts ou plus" (soit un doublé ou un triplé), avec une cote qui passe de 4,10 à 4,75 !

Cette offre est idéale pour les parieurs qui croient en la capacité de Mbappé à réaffirmer son statut de meilleur buteur dès ce soir face à une équipe réputée pour sa solidité.

🎁Pas encore de compte sur le bookmaker ? Obtenez un premier pari remboursé en cash jusqu'à 100€ suite à votre inscription ! Un bonus disponible sans code promo Winamax ! 🎁

Analyse de la cote boostée

Ce pari se concentre sur une performance individuelle spectaculaire de Kylian Mbappé, qui doit inscrire au moins un doublé. La cote, boostée à 4,75, rend ce scénario d'autant plus attractif.

⭐Le Galactique et Soulier d'or : Fort de son statut de meilleur buteur et de son intégration parfaite au Real Madrid, Mbappé est au sommet de son art. Sa finition clinique et sa rapidité sont des atouts majeurs pour enchaîner les buts.

: Fort de son statut de meilleur buteur et de son intégration parfaite au Real Madrid, Mbappé est au sommet de son art. Sa finition clinique et sa rapidité sont des atouts majeurs pour enchaîner les buts. ⚽Un test de prestige : L'Athletic Bilbao est toujours un adversaire redoutable. Marquer deux buts ou plus dans ce contexte enverrait un message fort et démontrerait une nouvelle fois l'emprise de Mbappé sur le championnat.

: L'Athletic Bilbao est toujours un adversaire redoutable. Marquer deux buts ou plus dans ce contexte enverrait un message fort et démontrerait une nouvelle fois l'emprise de Mbappé sur le championnat. 💰Un rendement très élevé : Miser sur un doublé (ou plus) est un pari ambitieux, mais l'augmentation de la cote de 4,10 à 4,75 est significative. Elle offre un excellent retour sur investissement si Mbappé livre une prestation à la hauteur de son statut.

Comment en profiter sur Winamax ?

Pour profiter de cette offre, rendez-vous dès maintenant sur le site ou l'application de Winamax. Le pari spécial "Kylian Mbappé marque 2 buts ou plus" sera mis en avant avec sa cote boostée. Placez votre mise et préparez-vous à célébrer les exploits du génie français ce soir !

+