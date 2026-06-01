Moataz Bellah El Hadedy

Odegaard elogia Marquinhos pelo gesto em relação a Gabriel
O capitão do Arsenal, Martin Odegaard, elogiou o capitão do Paris Saint-Germain, Marquinhos, por sua classe e espírito esportivo após a final da Liga dos Campeões. Logo após Gabriel Magalhães ter perdido um pênalti decisivo na disputa de pênaltis, dando o troféu ao PSG, Marquinhos imediatamente deixou de lado as comemorações efusivas de sua equipe para consolar seu companheiro de seleção, visivelmente abalado — um gesto que o meio-campista dos Gunners elogiou como a marca de um verdadeiro cavalheiro.