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Moataz Bellah El Hadedy

Editor
Notícias de Moataz Bellah El Hadedy
  3. Bayer 04 Leverkusen v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport
    Mercado da bolaBayer Leverkusen

    Estrela do Leverkusen revela plano de transferência para a La Liga

    O lateral-lateral do Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo, alimentou abertamente as especulações sobre uma possível transferência antes de sua estreia na Copa do Mundo, reiterando seu desejo de longa data de voltar para casa, na Espanha. Em declarações à imprensa, ele admitiu que jogar por um clube de primeira divisão da La Liga continua sendo um objetivo definitivo em sua carreira — um objetivo que ele pretende alcançar o mais rápido possível.

  5. Southampton v Bristol City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
    SouthamptonChampionship

    O Southampton divulga comunicado sobre o escândalo do "spygate"

    O Southampton divulgou uma declaração contundente após a publicação das fundamentações escritas do Painel de Arbitragem que rejeitaram seu recurso contra as sanções da EFL. Embora os Saints tenham assumido total responsabilidade por suas falhas estruturais e de liderança durante o escândalo do “Spygate”, o clube criticou a EFL, questionando a integridade e a imparcialidade dos membros do painel, que supostamente mantêm laços históricos com o rival Middlesbrough.

  6. FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-NEWCASTLEAFP
    Mercado da bolaArsenal

    O Arsenal está pronto para vender Jesus em uma onda de dispensas que envolve quatro jogadores

    Mikel Arteta está pronto para realizar uma reformulação radical no elenco do Arsenal neste verão, exigindo que o clube demonstre grande ambição para manter seu lugar no topo do futebol mundial. Apesar de ter conquistado o título da Premier League, a decepção na final da Liga dos Campeões destacou a necessidade de sangue novo no Emirates, com o Arsenal agora disposto a vender Gabriel Jesus por 18 milhões de libras como parte da grande reformulação que o técnico planeja para o verão.

  7. FBL-FRA-LIGUE 1-MARSEILLE-AUXERREAFP
    Mercado da bolaRoma

    Roma prepara oferta de € 40 milhões por Greenwood

    A Roma identificou Mason Greenwood como seu principal alvo para a janela de transferências de verão e, segundo relatos, estaria pronta para testar a determinação do Marselha com uma oferta inicial. Os Giallorossi pretendem aproveitar o retorno à Liga dos Campeões para proporcionar a Gian Piero Gasperini os reforços ofensivos que ele tanto deseja.

  8. Cristiano Ronaldo Rodrygo Real MadridGetty/GOAL
    Real MadridLa Liga

    Rodrygo recebe presente de Ronaldo

    O atacante do Real Madrid, Rodrygo, compartilhou um momento emocionante com seus seguidores após receber uma entrega especial de seu ídolo de longa data, Cristiano Ronaldo. O brasileiro continua afastado dos gramados devido a uma lesão de longa duração no joelho, mas o lendário jogador da seleção portuguesa reservou um tempo para enviar uma mensagem de apoio ao craque do Bernabéu.

  10. Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport
    ArsenalLiga dos Campeões

    Odegaard elogia Marquinhos pelo gesto em relação a Gabriel

    O capitão do Arsenal, Martin Odegaard, elogiou o capitão do Paris Saint-Germain, Marquinhos, por sua classe e espírito esportivo após a final da Liga dos Campeões. Logo após Gabriel Magalhães ter perdido um pênalti decisivo na disputa de pênaltis, dando o troféu ao PSG, Marquinhos imediatamente deixou de lado as comemorações efusivas de sua equipe para consolar seu companheiro de seleção, visivelmente abalado — um gesto que o meio-campista dos Gunners elogiou como a marca de um verdadeiro cavalheiro.

  3. FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP
    PSGLiga dos Campeões

    Enrique e Marquinhos comemoram a vitória do PSG sobre o Arsenal

    O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, e o capitão Marquinhos saborearam a glória de revalidarem o título da Liga dos Campeões após vencerem uma final exaustiva contra o Arsenal, recém-coroado campeão da Premier League. Em meio às comemorações frenéticas após a partida em Budapeste, o técnico espanhol considerou o triunfo ainda mais impressionante do que o do ano anterior, enquanto o capitão brasileiro elogiou a excelência do elenco e a mentalidade da equipe.

  6. FBL-EUR-C3-PANATHINAIKOS-VIKTORIA PLZENAFP
    Mercado da bolaItália

    Benitez de olho no cargo de técnico da Itália após o fracasso na Copa do Mundo

    O ex-técnico do Liverpool e do Real Madrid, Rafa Benítez, surgiu como um candidato surpresa para o cargo vago na seleção italiana, após manifestar um forte desejo de comandar a Azzurra. O técnico espanhol, que atualmente está sem clube, manifestou publicamente interesse em assumir o comando da seleção, que busca se reconstruir após um período catastrófico no cenário internacional.

  7. FBL-EUR-C1-PSG-TRAININGAFP
    BarcelonaLa Liga

    Rafinha revela os métodos “militares” de Enrique

    Luis Enrique é conhecido há muito tempo como um dos treinadores mais exigentes do futebol mundial, mas o ex-meio-campista do Barcelona, Rafinha, revelou agora a intensidade do regime imposto pelo espanhol. O meia-atacante nascido no Brasil, que jogou sob o comando de Enrique tanto no Celta de Vigo quanto no Camp Nou, admite que a abordagem do técnico em relação à preparação física era nada menos que extrema no início de sua carreira como treinador.

  8. FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
    Mercado da bolaBarcelona

    "Não desistir" - Rashford luta pelo futuro no Barça, apesar da transferência de Gordon

    Marcus Rashford, emprestado pelo Manchester United, está totalmente focado em permanecer no Barcelona de forma definitiva, sem se deixar abalar pela chegada sensacional de seu companheiro de seleção Anthony Gordon. O atacante de 29 anos conta com garantias diretas do técnico Hansi Flick, apesar da relutância do campeão espanhol em exercer a opção de compra definitiva.

  9. FBL-EUR-C4-CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANO-PODIUMAFP
    Mercado da bolaMilan

    O Milan vai se reunir com Glasner

    O AC Milan iniciou negociações com o ex-técnico do Crystal Palace, Oliver Glasner, em busca de um sucessor definitivo para Massimiliano Allegri. O técnico austríaco surgiu como um candidato sério para a vaga no San Siro após uma passagem repleta de conquistas pela Premier League.

  10. TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH58-CRO-BRAAFP
    NeymarBrasil

    Ancelotti confirma a presença de Neymar na Copa do Mundo

    O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, deu uma importante atualização sobre a disponibilidade de Neymar para a próxima Copa do Mundo, insistindo que o craque continua sendo uma peça fundamental em seus planos, apesar das preocupações com sua condição física. As especulações sobre a situação do astro do Santos aumentaram depois que ele chegou ao centro de treinamento da seleção com uma lesão. Mesmo assim, o técnico italiano agiu rapidamente para descartar qualquer possibilidade de deixar o jogador de 34 anos de fora da lista de convocados.

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