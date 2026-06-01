Moataz Bellah El Hadedy

O Arsenal está pronto para vender Jesus em uma onda de dispensas que envolve quatro jogadores

Mikel Arteta está pronto para realizar uma reformulação radical no elenco do Arsenal neste verão, exigindo que o clube demonstre grande ambição para manter seu lugar no topo do futebol mundial. Apesar de ter conquistado o título da Premier League, a decepção na final da Liga dos Campeões destacou a necessidade de sangue novo no Emirates, com o Arsenal agora disposto a vender Gabriel Jesus por 18 milhões de libras como parte da grande reformulação que o técnico planeja para o verão.