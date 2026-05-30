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David de Gea pode estar prestes a dar uma virada de 180 graus, já que grandes clubes da Série A estão de olho no ex-goleiro do Manchester United como alternativa a Alisson
De acordo com notícias vindas da Itália, a Juventus está de olho em De Gea, buscando reforçar suas opções na baliza antes da nova temporada. O experiente goleiro espanhol revitalizou recentemente sua carreira na Série A com a Fiorentina, e suas atuações não passaram despercebidas pela diretoria de Turim. Com a janela de transferências se aproximando, De Gea surgiu como um candidato sério para assumir a baliza no Allianz Stadium.
O interesse surge em um momento em que De Gea tem gerado especulações sobre seu futuro na Toscana. Tendo desempenhado um papel fundamental pela Viola, o goleiro usou as redes sociais para refletir sobre uma temporada exigente. Enquanto a Juventus busca um vencedor comprovado com experiência internacional, o jogador de 35 anos se encaixa no perfil de uma contratação experiente que os Bianconeri são conhecidos por buscar no mercado.
A mensagem emocionante de De Gea à Fiorentina
Dirigindo-se aos torcedores da Fiorentina, De Gea compartilhou uma mensagem emocionante que muitos interpretaram como uma possível despedida. Ele disse: "Uma temporada desafiadora para todos nós, mas na qual demonstramos o que este clube representa: o coração, a garra e os valores que nos definem. Como capitão deste clube incrível, sinto essa responsabilidade. Sou grato por cada momento deste ano, desde todos no clube até meus companheiros de equipe, a diretoria e a comissão técnica. Agora é hora de descansar e se recuperar.”
Embora a mensagem estivesse repleta de gratidão, ela não chegou a confirmar sua permanência no clube para a próxima temporada. Essa ambiguidade deixou a porta aberta para a Juventus agir.
Alisson continua fora de alcance
A negociação envolvendo De Gea ganhou força à medida que a Juventus enfrentava obstáculos na tentativa de contratar o goleiro titular do Liverpool, Alisson Becker. Apesar do grande interesse da Itália, o Liverpool está determinado a manter Alisson em Anfield e, segundo relatos, teria informado ao brasileiro seus planos de mantê-lo no clube por pelo menos mais um ano. Essa postura forçou a diretoria da Juve a buscar reforços de qualidade em outros lugares.
A posição firme do time da Premier League significa que, a menos que o próprio jogador insista em sair, um acordo envolvendo Alisson continua improvável. Com o brasileiro focado na próxima Copa do Mundo, a Juventus voltou seu foco para alvos mais acessíveis que já tenham experiência na primeira divisão italiana, o que a levou diretamente à porta de De Gea como principal alternativa.
- AFP
A batalha das transferências de verão que se aproxima
A disputa pela contratação de De Gea deve ser um dos temas mais intrigantes do verão italiano. A Juventus está avaliando os aspectos logísticos e financeiros da negociação, ciente de que a contratação de um jogador do seu calibre representaria um reforço imediato para a estabilidade defensiva do time.
A Fiorentina, por sua vez, está entrando em um período de profunda reflexão após uma temporada em que lutou arduamente para manter sua posição. Com o contrato de De Gea no Artemio Franchi válido até o verão de 2028, resta saber se o clube conseguirá aproveitar essa estabilidade para convencer seu goleiro estrela a permanecer, em meio ao interesse da Velha Senhora.