De acordo com notícias vindas da Itália, a Juventus está de olho em De Gea, buscando reforçar suas opções na baliza antes da nova temporada. O experiente goleiro espanhol revitalizou recentemente sua carreira na Série A com a Fiorentina, e suas atuações não passaram despercebidas pela diretoria de Turim. Com a janela de transferências se aproximando, De Gea surgiu como um candidato sério para assumir a baliza no Allianz Stadium.

O interesse surge em um momento em que De Gea tem gerado especulações sobre seu futuro na Toscana. Tendo desempenhado um papel fundamental pela Viola, o goleiro usou as redes sociais para refletir sobre uma temporada exigente. Enquanto a Juventus busca um vencedor comprovado com experiência internacional, o jogador de 35 anos se encaixa no perfil de uma contratação experiente que os Bianconeri são conhecidos por buscar no mercado.