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Michael Owen afirma que o Arsenal “não está satisfeito” com Viktor Gyokeres e prevê uma mudança tática para a temporada 2026-27
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Owen questiona o futuro a longo prazo de Gyokeres
Gyokeres chegou ao Emirates no verão passado em uma transferência de grande repercussão, por 64 milhões de libras, vindo do Sporting CP, e, no papel, seus 21 gols em 54 partidas representam uma transição bem-sucedida para o futebol inglês. No entanto, apesar de ter ajudado o clube a conquistar seu primeiro título do campeonato em mais de duas décadas, o jogador da seleção sueca não escapou das críticas em relação ao seu limite técnico e à sua capacidade de influenciar os jogos mais importantes do calendário.
O ex-atacante do Liverpool e do Manchester United, Owen, acredita que os dirigentes do Arsenal já estão buscando mais, sugerindo que o jogador de 27 anos pode ser uma solução temporária, e não uma opção de longo prazo. Owen disse à Premier League Productions: “Eles conquistaram o título jogando assim no momento; isso não quer dizer que vão continuar assim para sempre. O Arsenal adoraria encontrar outro centroavante – eles não estão realmente satisfeitos com Gyokeres. Não estão satisfeitos com algumas posições.”
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A busca por um sucessor de nível internacional
O padrão exigido de um atacante do Arsenal continua incrivelmente alto, com a sombra de figuras lendárias ainda pairando sobre o elenco atual. Owen argumenta que, se um talento de verdadeira elite surgir no mercado, Mikel Arteta e a equipe de contratações do clube não hesitarão em fechar um acordo que poderia levar Gyokeres para o banco de reservas ou até mesmo forçá-lo a deixar o clube.
Comparando a situação atual com a era de ouro do clube, Owen acrescentou: “Se alguém de ponta ficar disponível, se um Thierry Henry voltar a estar disponível, eles moveriam céus e terras para trazer alguém assim. Isso também pode mudar a dinâmica das coisas. Tudo bem, eles não são os melhores jogadores do momento, admito, eu diria isso, mas isso não quer dizer que vão ficar assim para sempre. Eles podem evoluir; podem melhorar.”
Evolução tática e riscos de gestão
Arteta construiu uma máquina notavelmente eficiente que terminou com sete pontos de vantagem sobre o Manchester City, mas a próxima etapa do projeto envolve manter esse domínio e, ao mesmo tempo, melhorar o fator entretenimento. Owen adverte que, embora a evolução seja necessária, o clube deve ter cuidado para não perturbar o delicado equilíbrio que o trouxe de volta ao topo do futebol inglês.
Refletindo sobre os perigos de mexer demais em uma fórmula vencedora, Owen observou: “Eles precisam ter cuidado, como o Liverpool, que gastou 400 milhões de libras durante o verão tentando ficar ainda melhor e acabou estragando o que já tinha. Esse é o risco, essa é a gestão, essa é a próxima etapa.”
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Arsenal é apontado como favorito ao título
Apesar de suas reservas em relação a Gyokeres, Owen está otimista quanto às chances do Arsenal repetir o sucesso no ano que vem. Ele aponta a instabilidade de seus rivais tradicionais como um dos principais motivos pelos quais os Gunners poderiam desfrutar de um período de sucesso contínuo no topo da tabela da Premier League, desde que mantenham seus atuais níveis de consistência.
Owen explicou: “Pensamos no Liverpool na temporada passada, mas certamente penso no Arsenal; dá para ver que eles vão repetir o que acabaram de fazer. Esta é uma equipe muito, muito forte, sólida e eficiente, e dá para ver que eles vão conseguir de novo. Dá para ver que vão somar essa pontuação total novamente. E quando olhamos para os adversários, o Liverpool está em crise, o Chelsea está em crise; eles estão jogando muito mal. O Manchester United está em ascensão no momento, mas ainda tem muitos problemas a resolver, a perda de alguns jogadores importantes e as competições europeias para enfrentar; talvez seja um ano cedo demais. Muitas das principais equipes estão passando por dificuldades no momento. Há uma oportunidade para o Arsenal se mantiver essa consistência, e não vejo motivo para que não o façam. O título pode ser deles no futuro imediato.”