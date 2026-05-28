Michael Owen afirma que o Arsenal “não está satisfeito” com Viktor Gyokeres e prevê uma mudança tática para a temporada 2026-27

Apesar de suas reservas em relação a Gyokeres, Owen está otimista quanto às chances do Arsenal repetir o sucesso no ano que vem. Ele aponta a instabilidade de seus rivais tradicionais como um dos principais motivos pelos quais os Gunners poderiam desfrutar de um período de sucesso contínuo no topo da tabela da Premier League, desde que mantenham seus atuais níveis de consistência.

Owen explicou: “Pensamos no Liverpool na temporada passada, mas certamente penso no Arsenal; dá para ver que eles vão repetir o que acabaram de fazer. Esta é uma equipe muito, muito forte, sólida e eficiente, e dá para ver que eles vão conseguir de novo. Dá para ver que vão somar essa pontuação total novamente. E quando olhamos para os adversários, o Liverpool está em crise, o Chelsea está em crise; eles estão jogando muito mal. O Manchester United está em ascensão no momento, mas ainda tem muitos problemas a resolver, a perda de alguns jogadores importantes e as competições europeias para enfrentar; talvez seja um ano cedo demais. Muitas das principais equipes estão passando por dificuldades no momento. Há uma oportunidade para o Arsenal se mantiver essa consistência, e não vejo motivo para que não o façam. O título pode ser deles no futuro imediato.”