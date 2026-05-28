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"Não consigo imaginar o que ele pode fazer!" – Vinícius Júnior admite receio de Lionel Messi enquanto o Brasil busca destronar a Argentina na Copa do Mundo de 2026
Vinicius aponta a Argentina como favorita
Apesar da acirrada rivalidade entre os dois gigantes sul-americanos, Vinicius não hesitou em reconhecer a força da seleção comandada por Lionel Scaloni, que busca defender o título nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
Em entrevista à CazeTV, Vinicius disse: “Vou escolher a Argentina também [como uma das favoritas da Copa do Mundo], porque eles foram os últimos campeões, estão muito confiantes e têm o Messi.”
- AFP
O fator Messi mantém o Brasil em suspense
Embora a Argentina conte com um elenco equilibrado, Vinicius reservou elogios especiais para o lendário capitão da seleção. Mesmo aos 38 anos, Messi continua sendo o jogador mais temido do planeta aos olhos dos adversários. O brasileiro destacou a dificuldade de se preparar para enfrentar um jogador capaz de mudar o rumo de uma partida em um único instante, com uma jogada que nenhum zagueiro consegue prever.
Falando sobre o desafio único de enfrentar o oito vezes vencedor da Bola de Ouro, Vinicius acrescentou: “Ele sempre traz algo diferente; nunca podemos imaginar o que ele pode fazer.”
A busca do Brasil para acabar com a seca de títulos
Embora Vinicius esteja atento à ameaça representada pelos vizinhos, seu foco continua sendo trazer o troféu de volta ao Brasil pela primeira vez desde 2002. Agora sob o comando de Carlo Ancelotti na seleção, a Seleção está determinada a quebrar o jejum de 24 anos e garantir a sexta estrela em sua famosa camisa amarela. Espera-se que Vinicius seja o ponto-chave do ataque ao longo do caminho desafiador rumo à final.
O Brasil está no Grupo C, onde estreará contra o Marrocos no dia 13 de junho. Em seguida, enfrentará o Haiti no dia 19 de junho, antes de encerrar a fase de grupos contra a Escócia no dia 24 de junho.
- AFP
Calendário da Argentina
Os atuais campeões buscarão aproveitar a grande continuidade do elenco, elogiada por Vinicius, ao enfrentarem o Grupo J. A Argentina dará início oficial à sua defesa do título na quarta-feira, 17 de junho, contra a Argélia, no Arrowhead Stadium, seguida por um confronto de grande destaque contra a Áustria no AT&T Stadium, em 22 de junho, antes de encerrar a fase de grupos contra a Jordânia, em 27 de junho.