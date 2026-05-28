"Não consigo imaginar o que ele pode fazer!" – Vinícius Júnior admite receio de Lionel Messi enquanto o Brasil busca destronar a Argentina na Copa do Mundo de 2026

Apesar da acirrada rivalidade entre os dois gigantes sul-americanos, Vinicius não hesitou em reconhecer a força da seleção comandada por Lionel Scaloni, que busca defender o título nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Em entrevista à CazeTV, Vinicius disse: “Vou escolher a Argentina também [como uma das favoritas da Copa do Mundo], porque eles foram os últimos campeões, estão muito confiantes e têm o Messi.”