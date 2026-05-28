"Gostaria de voltar" - Riccardo Calafiori, do Arsenal, admite que tem "assuntos pendentes" na Roma

Tendo surgido nas categorias de base da Roma, a primeira passagem de Calafiori pelo clube da sua infância foi interrompida antes que ele pudesse realmente se firmar. Agora, como campeão da Premier League e se preparando para a final da Liga dos Campeões contra o PSG, o jogador de 24 anos reflete sobre sua saída com uma sensação do que poderia ter sido.

Em entrevista ao Corriere della Sera, o zagueiro foi sincero sobre suas ambições de longo prazo. “Estou feliz aqui agora, mas deixei alguns assuntos pendentes com a Roma. Quase não joguei por aquele time quando era muito jovem. Gostaria de voltar. Não imediatamente, mas mais cedo ou mais tarde”, revelou.