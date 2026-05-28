Getty Images
Traduzido por
"Gostaria de voltar" - Riccardo Calafiori, do Arsenal, admite que tem "assuntos pendentes" na Roma
Assuntos pendentes na capital italiana
Tendo surgido nas categorias de base da Roma, a primeira passagem de Calafiori pelo clube da sua infância foi interrompida antes que ele pudesse realmente se firmar. Agora, como campeão da Premier League e se preparando para a final da Liga dos Campeões contra o PSG, o jogador de 24 anos reflete sobre sua saída com uma sensação do que poderia ter sido.
Em entrevista ao Corriere della Sera, o zagueiro foi sincero sobre suas ambições de longo prazo. “Estou feliz aqui agora, mas deixei alguns assuntos pendentes com a Roma. Quase não joguei por aquele time quando era muito jovem. Gostaria de voltar. Não imediatamente, mas mais cedo ou mais tarde”, revelou.
- Getty Images Sport
Acompanhando os Giallorossi à distância
Apesar do sucesso no norte de Londres, Calafiori continua sendo um torcedor dedicado ao clube onde tudo começou. Ele continua acompanhando de perto a trajetória da Roma, especialmente após a classificação para a Liga dos Campeões sob o comando de Gian Piero Gasperini.
Quando questionado se a Roma poderia seguir o exemplo do projeto do qual ele fez parte no Arsenal, Calafiori mostrou-se otimista em relação à nova era em Roma. “Não sei se a Roma pode se tornar o novo Arsenal, mas estou muito feliz por terem depositado sua confiança em Gasperini. Estou sempre torcendo por eles. Espero que possam voltar aos níveis a que eu estava acostumado quando era criança”, explicou.
Laços fortes com ex-companheiros de equipe
A ligação com os Giallorossi vai além de apenas assistir aos jogos, já que Calafiori mantém contato regular com várias figuras importantes do atual elenco da Roma. Essas relações mantêm a porta aberta para uma possível volta no futuro.
O jogador da seleção italiana confirmou que ainda mantém contato com vários líderes do clube. “Estou muito feliz com o que eles conquistaram. Falei com Mancini, Cristante e Pellegrini. Alguns até me escreveram no meu aniversário, então mantemos essa conexão”, acrescentou Calafiori.
- AFP
O foco mudou para a conquista da Liga dos Campeões
Embora um retorno nostálgico à Série A pareça altamente provável em algum momento no futuro, essa realidade continua sendo uma perspectiva distante no futuro próximo. Mikel Arteta vê o zagueiro tecnicamente talentoso como um componente estrutural vital de seu elenco no Emirates, e o foco imediato de Calafiori está voltado para consolidar seu lugar na história do clube. Tendo já conquistado o título da Premier League, ele está agora a apenas 90 minutos de alcançar uma histórica dobradinha, enquanto os Gunners se preparam para enfrentar o PSG na tão esperada final de sábado.