Marcus Rashford "segue em frente", já que o jogador marginalizado do Manchester United se recusa a desistir de permanecer no Barcelona, apesar da chegada de Anthony Gordon

No Instagram, o atacante de 29 anos postou uma galeria de fotos dos treinos, acrescentando a legenda: “Seguindo em frente”, para sinalizar sua clara intenção de ignorar o barulho da mídia e se concentrar exclusivamente no futebol.

A mensagem direta chega em um momento crítico para o jogador emprestado pelo Manchester United, cuja permanência no Camp Nou foi colocada em sério risco com a contratação de Gordon. Muitos sugeriram que a chegada dele indica que o Barça não tentará mantê-lo neste verão, embora algumas reportagens afirmem que ainda há esperança.



