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FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Marcus Rashford "segue em frente", já que o jogador marginalizado do Manchester United se recusa a desistir de permanecer no Barcelona, apesar da chegada de Anthony Gordon

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Barcelona
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M. Rashford
A. Gordon
Manchester United

Marcus Rashford, emprestado pelo Manchester United, está totalmente focado em permanecer no Barcelona de forma definitiva, sem se deixar abalar pela chegada sensacional de seu companheiro de seleção Anthony Gordon. O atacante de 29 anos conta com garantias diretas do técnico Hansi Flick, apesar da relutância do campeão espanhol em exercer a opção de compra definitiva.

  • Mensagem desafiadora nas redes sociais

    No Instagram, o atacante de 29 anos postou uma galeria de fotos dos treinos, acrescentando a legenda: “Seguindo em frente”, para sinalizar sua clara intenção de ignorar o barulho da mídia e se concentrar exclusivamente no futebol.

    A mensagem direta chega em um momento crítico para o jogador emprestado pelo Manchester United, cuja permanência no Camp Nou foi colocada em sério risco com a contratação de Gordon. Muitos sugeriram que a chegada dele indica que o Barça não tentará mantê-lo neste verão, embora algumas reportagens afirmem que ainda há esperança.


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    A base estrutural de Flick

    De acordo com o Mundo Deportivo, Rashford está decidido a prolongar sua carreira na Catalunha, em vez de retornar ao Old Trafford. O ponta inglês está se baseando fortemente nas garantias dadas em particular pelo técnico do Barcelona, Flick, que informou explicitamente ao atacante que está muito satisfeito com seu desempenho tático e que o quer no elenco na próxima temporada.

    O único obstáculo restante é inteiramente econômico; o Barcelona detém uma opção de compra definitiva de € 30 milhões no contrato de empréstimo, o que levaria Rashford a assinar um contrato de três anos, mas o acordo continua sujeito à necessidade do clube de liberar espaço financeiro dentro dos rígidos limites salariais da La Liga.

  • Sem se deixar abalar pela chegada sensacional de Gordon

    A equipe de Rashford insiste que ele não se sente nem um pouco afetado pela aquisição de Gordon pelo Barcelona, em uma transação de € 80 milhões com o Newcastle United. Rashford já estava ciente das negociações avançadas do clube para contratar seu companheiro de seleção muito antes de a transferência ser finalizada.

    Como a diretoria ainda não informou oficialmente a Rashford que ele está de saída, o atacante permanece incrivelmente calmo e instruiu seus representantes a congelarem propostas concretas de transferência de outros clubes europeus que estão acompanhando sua situação.

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    Desafiando o retorno a Old Trafford

    Com seu contrato com o United válido até 2028, Rashford encara as próximas semanas como um momento decisivo para romper definitivamente os laços com o clube da Premier League. Ele continua totalmente focado em forçar o Barcelona a exercer a cláusula de rescisão de 30 milhões de euros antes do início oficial da pré-temporada.

    Rashford disputou 49 partidas em todas as competições pelo Barcelona na última temporada, marcando 14 gols e dando 14 assistências