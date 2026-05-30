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Marcus Rashford "segue em frente", já que o jogador marginalizado do Manchester United se recusa a desistir de permanecer no Barcelona, apesar da chegada de Anthony Gordon
Mensagem desafiadora nas redes sociais
No Instagram, o atacante de 29 anos postou uma galeria de fotos dos treinos, acrescentando a legenda: “Seguindo em frente”, para sinalizar sua clara intenção de ignorar o barulho da mídia e se concentrar exclusivamente no futebol.
A mensagem direta chega em um momento crítico para o jogador emprestado pelo Manchester United, cuja permanência no Camp Nou foi colocada em sério risco com a contratação de Gordon. Muitos sugeriram que a chegada dele indica que o Barça não tentará mantê-lo neste verão, embora algumas reportagens afirmem que ainda há esperança.
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A base estrutural de Flick
De acordo com o Mundo Deportivo, Rashford está decidido a prolongar sua carreira na Catalunha, em vez de retornar ao Old Trafford. O ponta inglês está se baseando fortemente nas garantias dadas em particular pelo técnico do Barcelona, Flick, que informou explicitamente ao atacante que está muito satisfeito com seu desempenho tático e que o quer no elenco na próxima temporada.
O único obstáculo restante é inteiramente econômico; o Barcelona detém uma opção de compra definitiva de € 30 milhões no contrato de empréstimo, o que levaria Rashford a assinar um contrato de três anos, mas o acordo continua sujeito à necessidade do clube de liberar espaço financeiro dentro dos rígidos limites salariais da La Liga.
Sem se deixar abalar pela chegada sensacional de Gordon
A equipe de Rashford insiste que ele não se sente nem um pouco afetado pela aquisição de Gordon pelo Barcelona, em uma transação de € 80 milhões com o Newcastle United. Rashford já estava ciente das negociações avançadas do clube para contratar seu companheiro de seleção muito antes de a transferência ser finalizada.
Como a diretoria ainda não informou oficialmente a Rashford que ele está de saída, o atacante permanece incrivelmente calmo e instruiu seus representantes a congelarem propostas concretas de transferência de outros clubes europeus que estão acompanhando sua situação.
- AFP
Desafiando o retorno a Old Trafford
Com seu contrato com o United válido até 2028, Rashford encara as próximas semanas como um momento decisivo para romper definitivamente os laços com o clube da Premier League. Ele continua totalmente focado em forçar o Barcelona a exercer a cláusula de rescisão de 30 milhões de euros antes do início oficial da pré-temporada.
Rashford disputou 49 partidas em todas as competições pelo Barcelona na última temporada, marcando 14 gols e dando 14 assistências