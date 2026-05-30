De acordo com o Daily Mail, o AC Milan marcou uma reunião com Glasner para discutir a vaga de treinador no San Siro. Os Rossoneri estão atualmente em busca de um novo técnico após a demissão de Massimiliano Allegri, e parece que o ex-treinador do Crystal Palace passou a liderar a lista de candidatos durante um verão ambicioso de mudanças.

O gigante italiano busca se reestruturar após uma campanha decepcionante, e a reputação de Glasner em termos de flexibilidade tática e histórico de conquistas chamou a atenção da diretoria do clube. Após uma passagem bem-sucedida pela Inglaterra, o técnico de 51 anos está agora sendo considerado para liderar um dos clubes mais históricos da Europa, enquanto o Milan busca se restabelecer como força dominante na Série A.