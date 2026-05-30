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O AC Milan se reunirá com Oliver Glasner, já que o gigante da Série A estuda a contratação do ex-técnico do Crystal Palace
O Milan inicia negociações com Glasner
De acordo com o Daily Mail, o AC Milan marcou uma reunião com Glasner para discutir a vaga de treinador no San Siro. Os Rossoneri estão atualmente em busca de um novo técnico após a demissão de Massimiliano Allegri, e parece que o ex-treinador do Crystal Palace passou a liderar a lista de candidatos durante um verão ambicioso de mudanças.
O gigante italiano busca se reestruturar após uma campanha decepcionante, e a reputação de Glasner em termos de flexibilidade tática e histórico de conquistas chamou a atenção da diretoria do clube. Após uma passagem bem-sucedida pela Inglaterra, o técnico de 51 anos está agora sendo considerado para liderar um dos clubes mais históricos da Europa, enquanto o Milan busca se restabelecer como força dominante na Série A.
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Uma sequência incrível no Crystal Palace
A reputação de Glasner nunca esteve tão em alta após um período notável no Selhurst Park, onde transformou os Eagles em uma máquina de conquistar títulos. Durante sua passagem pelo sul de Londres, o austríaco levou o Palace a uma histórica tríplice conquista, garantindo a FA Cup e o Community Shield antes de acrescentar a UEFA Conference League à coleção de troféus.
Sua saída do Crystal Palace deixou um vazio no clube, mas sua capacidade de conquistar títulos com um time fora do tradicional “Big Six” fez dele um alvo principal para a diretoria do Milan. Os Rossoneri estão impressionados com sua ética de trabalho e sua capacidade de implementar um estilo de jogo distinto em um curto espaço de tempo, qualidades que consideram essenciais para seu atual projeto de reconstrução.
A grande reunião da Red Bull no San Siro
A contratação de Glasner está intrinsecamente ligada à ambição paralela do Milan de nomear o ex-técnico interino do Manchester United, Ralf Rangnick, como diretor geral do departamento técnico. Rangnick, cujo contrato com a seleção austríaca está chegando ao fim, surgiu como o favorito definitivo para liderar a estrutura de observação e recrutamento do clube.
A possível contratação representa uma jogada estratégica calculada; Glasner iniciou sua trajetória como técnico de elite como assistente de Roger Schmidt no Red Bull Salzburg, trabalhando diretamente sob a filosofia esportiva e a orientação estrutural de Rangnick.
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Uma filosofia comum para um futuro sustentável
A contratação simultânea de Rangnick e Glasner destaca uma mudança definitiva na estratégia da diretoria sob o comando de Gerry Cardinale e do consultor sênior Zlatan Ibrahimovic. Depois que Andoni Iraola, alvo anterior, teria recusado a proposta para assumir o cargo, a diretoria do Milan passou a se concentrar fortemente na construção de uma identidade futebolística unificada.
Ao colocar Rangnick no comando executivo e Glasner no banco de reservas, o Milan busca construir um projeto de longo prazo altamente sincronizado.