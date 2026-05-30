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"Você está jogando péssimo!" - Os métodos brutais de Luis Enrique são revelados, enquanto ex-jogador do PSG e do Barcelona se considera sortudo por ter escapado de uma temporada "ao estilo militar" sob o comando do técnico
O regime de treino militar do Enrique
Rafinha falou abertamente sobre as exigências físicas extenuantes que Luis Enrique impõe aos jogadores, descrevendo os métodos de treinamento iniciais do técnico como “militares”. O meio-campista, que seguiu Enrique do Celta de Vigo de volta ao Barcelona, expressou seu alívio por só ter se juntado ao elenco principal durante o segundo ano do técnico no clube, depois de ter ouvido histórias de terror sobre a primeira temporada.
Em entrevista a Alberto Edjogo-Owono, Rafinha detalhou a natureza implacável do trabalho. “Tive sorte de ter chegado no segundo ano dele. O primeiro ano foi de montanhas, trabalho físico... foi uma loucura. Meu irmão me explicou; era um treinamento físico militar. Mais tarde, com Rafael Pol, a forma de fazer esse trabalho físico mudou um pouco, mas isso realmente define quem é Luis Enrique, a intensidade que ele busca”, explicou o ex-jogador do PSG.
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A estratégia por trás da loucura física
A lógica por trás dessa abordagem extenuante tinha origem no desejo de Enrique de ver suas equipes dominarem os adversários nas fases finais das partidas. Rafinha lembrou que o técnico incutia essa mentalidade já durante seus anos de formação na base do Barcelona, onde a filosofia do asturiano foi estabelecida pela primeira vez, antes de ele assumir o comando do time principal em 2014.
“Sempre me lembro que, no Barça B, quando comecei, ele dizia: ‘Se vocês tiverem o nível físico ideal que quero alcançar, quando ele cair aos 70 minutos, vamos acelerar’. E era exatamente assim”, disse Rafinha.
Apesar da carga de trabalho pesada, o meio-campista elogiou a habilidade de Enrique em comunicar ideias complexas, observando: “Depois, na compreensão do jogo e na maneira de se expressar, ele sempre foi muito, muito bom. E muito direto, muito claro.”
Honestidade brutal no vestiário
Além do desgaste físico, Luis Enrique também é conhecido por sua franqueza ao criticar o desempenho dos jogadores. Ele não é um técnico que se esconde atrás de clichês, e Rafinha confirmou que o treinador nunca teve medo de repreender seus craques se achasse que eles estavam jogando mal ou não estavam atendendo aos altos padrões esperados em um clube como o Barcelona.
Rafinha revelou o tipo de feedback que recebia com frequência, dizendo: “Havia muitos momentos em que ele dizia ‘você está jogando péssimo’, ‘você pode jogar muito melhor’; ‘não vamos a lugar nenhum assim’, ‘acorde’... coisas que um grande treinador faz. Por causa da maneira como ele é, pode haver atritos, mas isso é normal.” Essa franqueza serviu como um incentivo constante para que o time mantivesse sua vantagem competitiva.
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Dembélé sobre a filosofia de Enrique
A reputação de disciplina “militar” continua sendo um elemento central da lenda de Luis Enrique, já que ele continua exigindo nada menos que a perfeição de seu elenco atual na capital francesa. Ao falar sobre essa abordagem tática, o craque do PSG, Ousmane Dembélé, recusou-se, em tom de brincadeira, a revelar a “receita” do técnico para o equilíbrio da equipe, mas garantiu que o espanhol possui uma visão clara e de alto nível.
O atacante de 29 anos enfatizou que o cerne dessa filosofia se baseia na responsabilidade coletiva, afirmando: “Atacamos e defendemos juntos”, ao mesmo tempo em que reconheceu que o técnico conseguiu incutir esse ritmo de trabalho rigoroso nos atacantes, que tradicionalmente não gostam de tarefas defensivas.
Refletindo sobre seu desenvolvimento pessoal nesse ambiente exigente, o ponta deu crédito a Luis Enrique por levá-lo a uma profunda introspecção e exigir que ele liderasse pelo exemplo, tanto dentro quanto fora de campo. Dembélé concluiu que essa estrutura rígida e equilibrada é a única maneira de construir uma equipe de sucesso, acrescentando: “Até agora tem funcionado para nós, e vamos continuar assim.”