"Você está jogando péssimo!" - Os métodos brutais de Luis Enrique são revelados, enquanto ex-jogador do PSG e do Barcelona se considera sortudo por ter escapado de uma temporada "ao estilo militar" sob o comando do técnico

Rafinha falou abertamente sobre as exigências físicas extenuantes que Luis Enrique impõe aos jogadores, descrevendo os métodos de treinamento iniciais do técnico como “militares”. O meio-campista, que seguiu Enrique do Celta de Vigo de volta ao Barcelona, expressou seu alívio por só ter se juntado ao elenco principal durante o segundo ano do técnico no clube, depois de ter ouvido histórias de terror sobre a primeira temporada.

Em entrevista a Alberto Edjogo-Owono, Rafinha detalhou a natureza implacável do trabalho. “Tive sorte de ter chegado no segundo ano dele. O primeiro ano foi de montanhas, trabalho físico... foi uma loucura. Meu irmão me explicou; era um treinamento físico militar. Mais tarde, com Rafael Pol, a forma de fazer esse trabalho físico mudou um pouco, mas isso realmente define quem é Luis Enrique, a intensidade que ele busca”, explicou o ex-jogador do PSG.