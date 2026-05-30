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Rafa Benitez está de olho em um novo cargo! O ex-técnico do Liverpool se oferece para a Itália, enquanto a Azzurra planeja uma grande reconstrução após o desastre na Copa do Mundo
O vácuo no comando da Azzurri
Enquanto o resto do mundo do futebol está de olho na Copa do Mundo no México, no Canadá e nos Estados Unidos, a Itália fica mais uma vez de fora. As consequências da falha em se classificar para o torneio foram imediatas, com Gennaro Gattuso deixando o cargo de técnico. Atualmente, a seleção nacional está em um limbo, aguardando as eleições federais de 22 de junho para determinar se Giovanni Malago ou Giancarlo Abete sucederão Gabriele Gravina como presidente da FIGC, após sua renúncia na sequência do fracasso da seleção.
Até que um novo presidente seja empossado, um sucessor permanente para Gattuso não pode ser nomeado oficialmente. Nesse ínterim, o técnico da seleção sub-21, Silvio Baldini, foi encarregado de comandar a seleção principal nos próximos amistosos contra Luxemburgo e Grécia. No entanto, a busca por um nome de peso para revitalizar os tetracampeões mundiais já está bem avançada nos bastidores.
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Conte e Mancini estão entre os candidatos
Nomes como Roberto Mancini, atualmente no Al Sadd, e Antonio Conte, que recentemente encerrou seu mandato no Napoli, têm sido frequentemente associados a um retorno à seleção nacional. No entanto, um novo candidato entrou inesperadamente na disputa. Benitez, o experiente espanhol com laços profundos com o futebol italiano, deixou claro que está pronto para assumir o desafio de devolver a Azzurri à sua antiga glória.
Em entrevista à Sky Sport durante a final da Liga dos Campeões entre Arsenal e Paris Saint-Germain, o ex-técnico do Inter e do Napoli não escondeu seu interesse na vaga. Tendo deixado recentemente o cargo no Panathinaikos, Benitez está sem clube e parece ansioso por um retorno à gestão de alto nível no cenário internacional.
Benitez entra na disputa
Benitez foi notavelmente sincero quando questionado sobre a possibilidade de assumir a seleção italiana. Ele reconheceu sua afinidade com o país onde já conquistou títulos. “Estou aprendendo e aprimorando meu italiano. Brincadeiras à parte, treinar uma seleção nacional no futuro pode ser uma opção real para mim. Preparar-se para uma Copa do Mundo ou um Campeonato Europeu é um desafio muito fascinante”, afirmou Benitez.
O experiente técnico foi além, abordando diretamente os rumores que o ligam ao cargo deixado vago por Gattuso. Quando questionado especificamente sobre o cargo na Itália, Benitez foi inequívoco em sua resposta. “Eu, técnico da seleção italiana? Eu aceitaria com grande prazer”, confirmou ele, sinalizando sua disponibilidade à diretoria da FIGC.
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A candidatura de Benítez é reforçada por seu profundo conhecimento do futebol italiano. Durante suas passagens pelo Inter e pelo Napoli, ele conquistou a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a Coppa Italia e dois títulos da Supercoppa Italiana. Sua disciplina tática e experiência em ambientes de alta pressão podem ser exatamente o que uma seleção italiana desmoralizada precisa para tentar acabar com sua seca de títulos na Copa do Mundo.
Enquanto isso,Conte estaria ansioso para voltar a ser técnico da Itália após a eleição para a presidência da FIGC, com o objetivo de repetir seu formidável histórico anterior de 14 vitórias em 24 partidas com a seleção nacional.