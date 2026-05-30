Enquanto o resto do mundo do futebol está de olho na Copa do Mundo no México, no Canadá e nos Estados Unidos, a Itália fica mais uma vez de fora. As consequências da falha em se classificar para o torneio foram imediatas, com Gennaro Gattuso deixando o cargo de técnico. Atualmente, a seleção nacional está em um limbo, aguardando as eleições federais de 22 de junho para determinar se Giovanni Malago ou Giancarlo Abete sucederão Gabriele Gravina como presidente da FIGC, após sua renúncia na sequência do fracasso da seleção.

Até que um novo presidente seja empossado, um sucessor permanente para Gattuso não pode ser nomeado oficialmente. Nesse ínterim, o técnico da seleção sub-21, Silvio Baldini, foi encarregado de comandar a seleção principal nos próximos amistosos contra Luxemburgo e Grécia. No entanto, a busca por um nome de peso para revitalizar os tetracampeões mundiais já está bem avançada nos bastidores.