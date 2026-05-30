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Neymar IRÁ à Copa do Mundo apesar do problema físico, conforme Carlo Ancelotti revela o prazo para o retorno do atacante brasileiro
Ancelotti mantém a confiança no seu craque
Carlo Ancelotti confirmou que Neymar liderará o Brasil na Copa do Mundo de 2026, independentemente da lesão na panturrilha que tem prejudicado sua preparação. Em declarações na base da seleção em Teresópolis, o técnico italiano insistiu que o craque do Santos está apresentando uma melhora significativa e não será deixado de fora da lista de 26 convocados.
Ancelotti disse aos repórteres antes do amistoso do Brasil contra o Panamá: “Para ser claro, Neymar vai estar conosco. Achamos que ele pode se recuperar para a primeira partida [contra o Marrocos] e, se não, para a segunda [contra o Haiti].”
O técnico se manteve firme em suas escolhas para a seleção, acrescentando: “Não há dúvida de que esses 26 jogadores vão disputar a Copa do Mundo.”
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A gravidade da lesão revelou-se
O drama em torno do camisa 10 começou quando ele chegou ao centro de treinamento de helicóptero, mas os exames médicos revelaram uma lesão muscular de grau II na panturrilha direita. Embora seu clube, o Santos, tivesse inicialmente descrito o problema como “um edema”, a comissão técnica da seleção descobriu um problema mais grave.
Apesar do diagnóstico, Ancelotti defendeu a decisão de incluí-lo na seleção para o torneio. “O jogador foi convocado porque precisava ser convocado. Acreditamos que Neymar vai se recuperar o mais rápido possível. Ele está se recuperando bem; está de bom humor”, disse ele.
Ancelotti observou que a federação brasileira acompanhou a situação desde que a lesão ocorreu, recentemente, antes de assumir sua reabilitação.
Um papel bem definido para o camisa 10
Além da recuperação física, Ancelotti tem mantido reuniões individuais com Neymar para discutir as expectativas táticas para o torneio na América do Norte. A mídia brasileira tem levantado dúvidas sobre a preparação do jogador, mas o ex-técnico do Real Madrid acredita que o atacante está mentalmente preparado para o desafio que tem pela frente.
“Neymar entendeu muito bem o papel que tem a desempenhar nesta Copa do Mundo. Ele está indo muito bem todos os dias. Está se esforçando bastante para se recuperar o mais rápido possível”, disse Ancelotti. “Ele está em um bom ambiente, mas o importante para ele é entender claramente seu papel, e acho que ele entendeu muito bem.”
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Cronograma da estreia
Neymar deve ficar de fora dos amistosos de preparação contra o Panamá e o Egito, enquanto continua seu programa de recuperação a portas fechadas. O objetivo é ter o atacante pronto para a estreia decisiva em Nova Jersey, onde o Brasil enfrentará o Marrocos no dia 13 de junho.
Caso a primeira partida seja prematura para o craque, a comissão técnica está otimista de que ele estará liderando o ataque já na segunda partida da fase de grupos. Por enquanto, o foco continua sendo garantir que o edema diminua sem complicações, dando ao maior artilheiro da história do Brasil mais uma chance de conquistar a glória na Copa do Mundo.