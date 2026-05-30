Neymar IRÁ à Copa do Mundo apesar do problema físico, conforme Carlo Ancelotti revela o prazo para o retorno do atacante brasileiro

Carlo Ancelotti confirmou que Neymar liderará o Brasil na Copa do Mundo de 2026, independentemente da lesão na panturrilha que tem prejudicado sua preparação. Em declarações na base da seleção em Teresópolis, o técnico italiano insistiu que o craque do Santos está apresentando uma melhora significativa e não será deixado de fora da lista de 26 convocados.

Ancelotti disse aos repórteres antes do amistoso do Brasil contra o Panamá: “Para ser claro, Neymar vai estar conosco. Achamos que ele pode se recuperar para a primeira partida [contra o Marrocos] e, se não, para a segunda [contra o Haiti].”

O técnico se manteve firme em suas escolhas para a seleção, acrescentando: “Não há dúvida de que esses 26 jogadores vão disputar a Copa do Mundo.”