O capitão do Arsenal, Martin Odegaard, elogia Marquinhos, a quem considera um “cavalheiro”, pelo gesto em relação a Gabriel após a falha crucial na cobrança de pênalti na final da Liga dos Campeões

A longa espera do Arsenal pela glória na Liga dos Campeões continua após uma derrota apertada e agonizante para o PSG. A equipe de Mikel Arteta parecia estar no caminho certo quando Kai Havertz abriu o placar, colocando o time do norte de Londres em uma posição vantajosa para finalmente levantar o troféu que há tanto tempo almejava.

No entanto, os campeões franceses reagiram no segundo tempo, com Ousmane Dembélé empatando o jogo, levando a partida para a prorrogação e, por fim, para a temida disputa de pênaltis. A tensão atingiu o auge quando o zagueiro brasileiro Gabriel se preparou para cobrar e errou o pênalti, um momento que efetivamente selou o destino do Arsenal e entregou o título ao PSG.