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O capitão do Arsenal, Martin Odegaard, elogia Marquinhos, a quem considera um “cavalheiro”, pelo gesto em relação a Gabriel após a falha crucial na cobrança de pênalti na final da Liga dos Campeões
Desilusão para os Gunners na Europa
A longa espera do Arsenal pela glória na Liga dos Campeões continua após uma derrota apertada e agonizante para o PSG. A equipe de Mikel Arteta parecia estar no caminho certo quando Kai Havertz abriu o placar, colocando o time do norte de Londres em uma posição vantajosa para finalmente levantar o troféu que há tanto tempo almejava.
No entanto, os campeões franceses reagiram no segundo tempo, com Ousmane Dembélé empatando o jogo, levando a partida para a prorrogação e, por fim, para a temida disputa de pênaltis. A tensão atingiu o auge quando o zagueiro brasileiro Gabriel se preparou para cobrar e errou o pênalti, um momento que efetivamente selou o destino do Arsenal e entregou o título ao PSG.
- AFP
Marquinhos mostra toda a sua experiência
Logo após a falha decisiva, o capitão do PSG, Marquinhos, foi visto ignorando as comemorações efusivas de sua própria equipe para oferecer consolo ao seu compatriota, Gabriel. Foi um momento de empatia genuína entre dois defensores de alto nível, e isso não passou despercebido pelo capitão do Arsenal.
Ao falar sobre a interação, Odegaard elogiou o veterano do PSG, reconhecendo o respeito que ele inspira no mundo do futebol. “Ele é um cavalheiro. Provavelmente é um dos jogadores mais experientes em atividade atualmente”, afirmou Odegaard, claramente comovido com o gesto, apesar da amargura da derrota.
Experiência compartilhada no grande palco
Odegaard acredita que a reação de Marquinhos se deve ao fato de ele ter vivido tanto os altos quanto os baixos das competições europeias de elite. Tendo sido um dos pilares do PSG em várias campanhas de sucesso na competição, Marquinhos compreende o impacto psicológico que um erro de grande repercussão pode causar em um jogador.
O meia norueguês destacou essa perspectiva ao comentar as ações do capitão do PSG. Odegaard acrescentou: “Ele já vivenciou os dois lados de uma final como esta e sabe o que estamos passando neste momento.”
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Rice apoia seus companheiros de equipe, que estão de coração partido
Declan Rice não hesitou em defender Eberechi Eze e Gabriel após os pênaltis perdidos por eles na final da Liga dos Campeões. Em entrevista à TNT Sports, o meio-campista destacou a importância da dupla para o sucesso do Arsenal nesta temporada, afirmando: “Estou arrasado. Perder um pênalti na final da Liga dos Campeões não é nada bom. Mas nós os amamos. Olha, isso acontece no futebol. Eles não serão os últimos jogadores a perder um pênalti em uma final. Todo mundo já perdeu um pênalti. Sem esses dois nesta temporada, não teríamos vencido a Premier League. É cruel, mas vamos focar no lado positivo.”