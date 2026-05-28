"Muito egoísta!" – Lenda da França afirma que Kylian Mbappé "não é um líder" e aponta duas opções melhores para a capitania antes da Copa do Mundo de 2026

Mbappé pode ser o rosto indiscutível do futebol francês, mas Leboeuf continua cético quanto à capacidade do atacante de inspirar aqueles ao seu redor. O ex-zagueiro do Chelsea e da seleção francesa, que conquistou a Copa do Mundo em casa em 1998, acredita que a mentalidade individualista de Mbappé o impede de ser um líder natural na equipe de Didier Deschamps.

“Não, Kylian Mbappé não é um líder para mim porque ele é muito egoísta em seus pensamentos, na maneira como pensa”, disse Leboeuf aoSportsBoom. “Eu não o conheço. Eu o encontrei apenas uma vez quando ele estava com a seleção nacional, e ele jogava pelo Paris Saint-Germain, tendo acabado de assinar com o Paris Saint-Germain na época. Repito, ele é um ótimo rapaz, bem-educado, mas seu pensamento, sua maneira de pensar sobre futebol, não se alinha aos meus valores do jogo.”