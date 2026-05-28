Getty Images
Traduzido por
"Muito egoísta!" – Lenda da França afirma que Kylian Mbappé "não é um líder" e aponta duas opções melhores para a capitania antes da Copa do Mundo de 2026
"Não condiz com os meus valores"
Mbappé pode ser o rosto indiscutível do futebol francês, mas Leboeuf continua cético quanto à capacidade do atacante de inspirar aqueles ao seu redor. O ex-zagueiro do Chelsea e da seleção francesa, que conquistou a Copa do Mundo em casa em 1998, acredita que a mentalidade individualista de Mbappé o impede de ser um líder natural na equipe de Didier Deschamps.
“Não, Kylian Mbappé não é um líder para mim porque ele é muito egoísta em seus pensamentos, na maneira como pensa”, disse Leboeuf aoSportsBoom. “Eu não o conheço. Eu o encontrei apenas uma vez quando ele estava com a seleção nacional, e ele jogava pelo Paris Saint-Germain, tendo acabado de assinar com o Paris Saint-Germain na época. Repito, ele é um ótimo rapaz, bem-educado, mas seu pensamento, sua maneira de pensar sobre futebol, não se alinha aos meus valores do jogo.”
- AFP
Outras opções para a capitania dos Bleus
Embora Mbappé seja atualmente o capitão, Leboeuf sugeriu que outros membros do elenco possuem as características de abnegação necessárias para o cargo. O técnico de 58 anos citou William Saliba, do Arsenal, e o experiente meio-campista N’Golo Kanté como jogadores que, naturalmente, colocam as necessidades da equipe acima de sua própria glória individual.
“É por isso que gosto de pessoas como William Saliba e N’Golo Kante, jogadores assim que estão prontos para se sacrificar pela equipe”, explicou Leboeuf. “Essa é a diferença para mim, e é isso que mais importa para mim. Antoine Griezmann, também, era um verdadeiro líder na maneira como jogava e pensava sobre futebol. Gostei do comentário de Ousmane Dembélé, dizendo que se eu não recuar, o técnico não vai me escalar, e essa é a realidade do futebol. Mbappé é uma superestrela, mas não é o melhor companheiro de equipe do mundo; esse é o meu problema.”
Comparando as gerações de 1998 e 2026
Leboeuf comparou a atual safra de talentos à lendária seleção de 1998, que contava com Zinedine Zidane e Deschamps. Embora considere que a era moderna possua mais poder ofensivo, ele afirma que a solidez defensiva de sua geração continua sendo a referência para o sucesso.
Ele disse: “É difícil comparar gerações. O futebol é diferente; a arbitragem é diferente. Até a bola em si é diferente, então é difícil. Mas é loucura dizer isso, mas acho que ofensivamente eles são melhores do que nós. Quero dizer, defensivamente, nós éramos mais fortes. Mas era trabalho em equipe; essa é a questão. Mesmo em 1998, terminamos como a melhor equipe, marcando, acho, 15 ou 16 gols durante a Copa do Mundo, e levando em conta apenas um ou dois, talvez. Foi o aspecto geral do jogo que resolvemos, e essa vai ser a principal preocupação. Acho que, ofensivamente, eles não terão problemas para marcar gols. Manter o gol invicto, isso vai ser mais difícil para eles.”
- Getty Images Sport
A temporada paradoxal de Mbappé
Mbappé viveu uma temporada paradoxal no Real Madrid, em que suas impressionantes conquistas individuais contrastam fortemente com o fracasso coletivo da equipe. Embora o jogador de 27 anos tenha sido eleito o Jogador da Temporada do Real Madrid pelo segundo ano consecutivo após uma campanha individual prolífica, suas notáveis proezas como artilheiro foram fortemente ofuscadas pela intensa agitação no Santiago Bernabéu, com os torcedores direcionando sua frustração generalizada para suas próprias estrelas em meio a mais uma temporada sem títulos importantes.
O domínio individual do francês permanece inquestionável, terminando como artilheiro da La Liga com 25 gols e conquistando a Chuteira de Ouro pelo segundo ano consecutivo, além de liderar a artilharia da Liga dos Campeões com 15 gols. Em todas as competições, o atacante se mostrou decisivo ao marcar 42 gols e dar sete assistências em apenas 44 partidas. Desde sua transferência sem custos do Paris Saint-Germain, ele acumulou incríveis 86 gols e 12 assistências em 103 partidas; no entanto, essas estatísticas de elite não se refletiram nos resultados do Real Madrid.