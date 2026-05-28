O Santos divulgou um comunicado defendendo a transparência em relação à lesão de Neymar, depois que a participação do astro brasileiro na estreia da Copa do Mundo de 2026 ficou em dúvida

Na sequência de notícias que sugeriam uma falta de transparência quanto ao estado físico de Neymar, o Santos agiu rapidamente para esclarecer sua comunicação com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Segundo a ESPN, o comunicado do clube dizia: “Em relação à questão clínica do atleta Neymar Jr, a Diretoria Médica do Santos esclarece que absolutamente todos os exames realizados por Neymar Jr foram compartilhados com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o dia 18, data da convocação. O prazo de duas semanas é contado a partir do dia 17 e termina neste domingo (31) para que o jogador possa retornar às atividades. Sempre lembrando que essas estimativas variam de pessoa para pessoa e de acordo com as necessidades da equipe e a importância dos jogos.”