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O Santos divulgou um comunicado defendendo a transparência em relação à lesão de Neymar, depois que a participação do astro brasileiro na estreia da Copa do Mundo de 2026 ficou em dúvida
O Santos esclarece a comunicação médica com a CBF
Na sequência de notícias que sugeriam uma falta de transparência quanto ao estado físico de Neymar, o Santos agiu rapidamente para esclarecer sua comunicação com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Segundo a ESPN, o comunicado do clube dizia: “Em relação à questão clínica do atleta Neymar Jr, a Diretoria Médica do Santos esclarece que absolutamente todos os exames realizados por Neymar Jr foram compartilhados com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o dia 18, data da convocação. O prazo de duas semanas é contado a partir do dia 17 e termina neste domingo (31) para que o jogador possa retornar às atividades. Sempre lembrando que essas estimativas variam de pessoa para pessoa e de acordo com as necessidades da equipe e a importância dos jogos.”
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Integração da equipe médica e recuperação da confiança
Para demonstrar ainda mais a sintonia entre o clube e a seleção nacional, o Santos destacou que sua própria equipe está diretamente envolvida no processo de reabilitação de Neymar. Essa relação de longa data é considerada fundamental para o atacante, que passou a maior parte de sua carreira trabalhando com vários membros da atual comissão técnica da Seleção Brasileira.
O clube continuou: “A equipe de fisioterapia da Seleção Brasileira também é composta por profissionais do Santos FC que acompanham Neymar Jr. há mais de 10 anos e durante todo esse processo de recuperação. O departamento médico do clube está alinhado e de acordo com o cronograma de tratamento definido pela equipe médica da CBF. Os profissionais do Santos FC conhecem a capacidade de recuperação do atleta e estão confiantes de que Neymar estará pronto para disputar a Copa do Mundo.”
Ancelotti e o Brasil enfrentam uma espera angustiante
O estado físico do astro de 34 anos influenciou diretamente o planejamento tático do técnico da seleção nacional, Carlo Ancelotti. O técnico italiano havia inicialmente decidido incluir o craque na lista final após receber garantias do Santos de que o problema na panturrilha era leve e não prejudicaria sua preparação para o torneio. Assim que Neymar chegou ao centro de treinamento Granja Comary e passou por uma nova ressonância magnética na quarta-feira, a CBF assumiu o controle total do processo de reabilitação, optando pela paciência em vez de um retorno prematuro aos gramados.
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O prazo de 12 de junho se aproxima em Nova Jersey
Neymar está agora submetido a um protocolo intensivo e isolado de fisioterapia junto à equipe médica da Seleção, em uma tentativa desesperada de garantir que sua evolução clínica lhe permita disputar sua quarta Copa do Mundo. A CBF e Ancelotti estabeleceram o prazo limite de 12 de junho — véspera da tão esperada estreia do Brasil no Grupo H contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey — para que o atacante comprove sua aptidão física para a partida. Caso ele não consiga obter um atestado de aptidão física até essa data, a comissão técnica poderá ter que enfrentar a dolorosa realidade de ter que excluir seu craque da lista oficial de convocados para o torneio.