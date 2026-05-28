O Arsenal está agindo rapidamente para garantir o futuro a longo prazo de Arteta, com Kroenke confirmando que um novo contrato para o técnico é o principal objetivo do clube. Arteta entrará no último ano de seu contrato atual neste verão, o que leva a diretoria a agir com urgência para fechar um acordo que reflita seu sucesso na transformação da equipe em vencedora.

Em declarações à NBC Sports sobre o futuro do técnico, Kroenke foi enfático quanto à posição do clube. “Manter Mikel conosco é uma prioridade máxima, e a boa notícia para os torcedores do Arsenal em todo o mundo é que ele está gostando do projeto”, disse Kroenke. “Ele está gostando de estar aqui e, desde sua época como jogador até agora, é um homem do Arsenal de corpo e alma.”