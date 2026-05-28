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Josh Kroenke insiste que a renovação do contrato de Mikel Arteta é a “maior prioridade” do Arsenal
A renovação do contrato de Arteta é a principal prioridade
O Arsenal está agindo rapidamente para garantir o futuro a longo prazo de Arteta, com Kroenke confirmando que um novo contrato para o técnico é o principal objetivo do clube. Arteta entrará no último ano de seu contrato atual neste verão, o que leva a diretoria a agir com urgência para fechar um acordo que reflita seu sucesso na transformação da equipe em vencedora.
Em declarações à NBC Sports sobre o futuro do técnico, Kroenke foi enfático quanto à posição do clube. “Manter Mikel conosco é uma prioridade máxima, e a boa notícia para os torcedores do Arsenal em todo o mundo é que ele está gostando do projeto”, disse Kroenke. “Ele está gostando de estar aqui e, desde sua época como jogador até agora, é um homem do Arsenal de corpo e alma.”
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Aproveitando o sucesso na Premier League
A pressão por um novo contrato surge após uma campanha memorável, na qual Arteta pôs fim à espera de 22 anos do Arsenal por um título da Premier League. Os Gunners estão atualmente à beira de uma histórica dobradinha, enquanto se preparam para enfrentar o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões, uma prova da transformação cultural e competitiva liderada pelo espanhol.
Kroenke não hesitou em elogiar o técnico e os jogadores em meio à busca do clube por mais títulos. “Se há uma única pessoa a quem se pode atribuir tudo isso, vou dar 100% do crédito a Mikel, sua comissão técnica e aos jogadores. São eles. Por mais que Mikel esteja montando nossas táticas, os jogadores é que têm que entrar em campo; eles têm que ir lá e vencer para vocês”, explicou ele.
A visão de Kroenke para o domínio
Apesar do recente triunfo nacional, a diretoria do Arsenal está determinada a não ficar parada. Kroenke, que já conquistou títulos na NBA e na NFL com o Denver Nuggets e o Los Angeles Rams, está ansioso para que os Gunners estabeleçam um período de domínio sustentado no futebol inglês, em vez de serem apenas um sucesso passageiro.
“Vamos buscar reforços porque sabemos que os times ao nosso redor vão melhorar. Se você não está tentando evoluir e melhorar continuamente, você fica parado. Obviamente, Pep [Guardiola] está seguindo em frente e, mesmo há alguns anos, quando você pensa em 2019, 2020, e se pergunta: ‘Quando é que nossa janela de vitórias vai se abrir?’ Ela poderia ter se aberto para nós ainda mais cedo do que isso nesse processo”, comentou o copresidente.
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Investimentos na janela de transferências de verão
Trabalhando em conjunto com o diretor esportivo Andrea Berta, espera-se que o Arsenal volte a atuar ativamente no mercado de transferências neste verão. Já existem planos para contratar um novo zagueiro, um meio-campista e um atacante, a fim de garantir que o elenco tenha a profundidade necessária para competir em todas as frentes mais uma vez na próxima temporada. Isso vem na sequência de um investimento maciço de 250 milhões de libras no ano passado, que se revelou fundamental na conquista do título.
Kroenke relembrou uma reunião com Berta que definiu o tom das ambições do clube. Ele disse: “Fui até o Andrea e mostrei nossos anéis de campeão. Eu disse: ‘É para isso que estamos aqui’. Então, à medida que começamos a definir nossa estratégia, saibam que é isso que buscamos. A ideia geral era, em vez de um jogador específico, reforçar o elenco com profundidade de qualidade. Temos que tirar o chapéu para o Andrea e toda a nossa equipe esportiva por isso.”