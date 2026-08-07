Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
La Liga
La Liga Visão geral
Ao VivoAssistir
- Em Caze TVDeportivo AlavesGetafeAssista aqui >
- Em Caze TVSevillaRayo VallecanoAssista aqui >
- Em Caze TVRacing SantanderVillarrealAssista aqui >
La Liga, jogos & resultados
Mais
sexta-feira, 14 de agosto
sábado, 15 de agosto
domingo, 16 de agosto
Classificação
Mais
|Posição
|Time
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|Athletic Bilbao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Atlético de Madrid
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Barcelona
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Celta de Vigo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Deportivo Alaves
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0