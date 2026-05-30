Luis Enrique não conseguiu esconder o orgulho ao ver sua equipe comemorar uma conquista histórica de bicampeonato diante de uma torcida visitante em polvorosa. Apesar de ter ficado atrás no placar logo no início, com um gol de Kai Havertz, o técnico espanhol insistiu que sua equipe tinha a força mental necessária para superar um time do Arsenal que não desistiu.

“Ainda mais forte do que no ano passado, porque sabíamos antes da partida da dificuldade de jogar contra o Arsenal. Para nós, como time e como cidade, é incrível vencer, e acho que é merecido por toda a temporada. A final foi muito difícil. Mas é o momento de comemorar com nossos torcedores”, disse o técnico do PSG aoCanal+.

Na batalha tática, Enrique avançou Vitinha após o intervalo para finalmente romper o bloqueio baixo que frustrou os campeões da Ligue 1 durante grande parte do primeiro tempo.