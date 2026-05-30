AFP
Traduzido por
"Um tipo diferente de emoção" - Luis Enrique e Marquinhos comemoram a "merecida" glória na Liga dos Campeões após o PSG vencer o Arsenal na disputa por pênaltis
Enrique comemora a merecida vitória em Budapeste
Luis Enrique não conseguiu esconder o orgulho ao ver sua equipe comemorar uma conquista histórica de bicampeonato diante de uma torcida visitante em polvorosa. Apesar de ter ficado atrás no placar logo no início, com um gol de Kai Havertz, o técnico espanhol insistiu que sua equipe tinha a força mental necessária para superar um time do Arsenal que não desistiu.
“Ainda mais forte do que no ano passado, porque sabíamos antes da partida da dificuldade de jogar contra o Arsenal. Para nós, como time e como cidade, é incrível vencer, e acho que é merecido por toda a temporada. A final foi muito difícil. Mas é o momento de comemorar com nossos torcedores”, disse o técnico do PSG aoCanal+.
Na batalha tática, Enrique avançou Vitinha após o intervalo para finalmente romper o bloqueio baixo que frustrou os campeões da Ligue 1 durante grande parte do primeiro tempo.
- Getty Images Sport
Marquinhos e Neves refletem sobre uma trajetória emocionante
O capitão Marquinhos, que já levou o clube a dois títulos europeus consecutivos, destacou a mudança de mentalidade necessária para se manter no topo. “São emoções diferentes, um título atrás do outro. Mostramos que realmente queríamos isso desde o primeiro dia desta temporada. O técnico disse que é ainda mais difícil vencer duas vezes. Hoje, contávamos com o time completo e a força mental”, explicou o brasileiro. Ele também deixou uma mensagem divertida para os torcedores na capital francesa: “Obrigado a todos que estão em Paris! Aproveitem, pessoal, e não façam bagunça!”
O craque do meio-campo João Neves estava igualmente eufórico, refletindo sobre sua decisão de se juntar ao projeto em Paris. “É a melhor escolha que fiz na vida; adoro tudo! Este ano foi diferente. Foi mais físico, mais difícil; tivemos que defender nosso título. Estamos na história do PSG; estamos todos felizes!”, acrescentou Neves.
Seus sentimentos foram compartilhados por Desire Doue, que já está de olho em mais conquistas, exclamando: “O primeiro foi excepcional, mas tínhamos esse desejo acima de tudo de ir atrás do segundo. E ainda não acabou! O segundo está aqui; vamos continuar trabalhando, e o terceiro, vamos conquistá-lo!”
O drama da disputa por pênaltis decide o jogo acirrado
A partida em si foi um confronto tenso e cauteloso, em que Havertz silenciou a torcida do PSG logo no início. O atacante alemão aproveitou um rebote na defesa para chutar com precisão e passar por Matvey Safonov, um gol que definiu o tom para uma aula de defesa do Arsenal. O PSG dominou 75% da posse de bola, mas teve dificuldades para encontrar uma brecha até que Khvicha Kvaratskhelia foi derrubado por Cristhian Mosquera dentro da área. Ousmane Dembélé se preparou para converter com calma o pênalti resultante e levar o jogo para uma agonizante prorrogação.
Quando os 120 minutos se esgotaram, o destino do troféu ficou nas mãos da disputa de pênaltis. Enquanto Nuno Mendes viu seu chute ser defendido por David Raya, os pênaltis perdidos por Eberechi Eze e Gabriel Magalhães se revelaram fatais para os londrinos. A última falha de Gabriel, que mandou a bola para o alto na noite de Budapeste, desencadeou cenas de júbilo desenfreado no banco do PSG, que conquistou sua segunda Copa da Europa.
O PSG estabelece uma nova dinastia europeia
Essa conquista coloca o PSG em um clube exclusivo, já que se torna o único time, além do Real Madrid, a revalidar o título na era moderna da Liga dos Campeões. O clube divulgou um comunicado oficial pedindo aos torcedores que comemorem com responsabilidade: “O Paris Saint-Germain conquista sua segunda Liga dos Campeões consecutiva e continua a escrever sua lenda junto com todos os seus torcedores. O Paris Saint-Germain convida a todos a viverem este momento histórico com orgulho, responsabilidade e respeito, para que esta comemoração seja à altura desta temporada excepcional: popular, unida e exemplar.”
Até mesmo o presidente francês, Emmanuel Macron, se pronunciou para parabenizar os campeões, afirmando: “Uma nova estrela brilha sobre Paris! Parabéns ao PSG, que fez toda a Europa sonhar. A França está orgulhosa.” Com dois troféus em dois anos, o foco agora muda para saber se este elenco poderá imitar as grandes equipes do Real Madrid do passado e buscar o terceiro título consecutivo na próxima temporada.