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O pesadelo de Steve Clarke se torna realidade: Billy Gilmour fica de fora da Copa do Mundo após sair mancando na vitória da Escócia
O volante ficará de fora da Copa do Mundo
O jogador de 24 anos causou preocupação imediata ao cair no chão sem ninguém por perto, perto do final do primeiro tempo. Apesar de ter recebido atendimento médico, Gilmour não conseguiu continuar e foi substituído imediatamente, lançando uma sombra sobre os preparativos finais da Escócia antes da partida para os Estados Unidos.
Steve Clarke confirmou após o apito final que o ex-jogador do Chelsea e do Brighton foi encaminhado para exames de imagem para determinar a extensão da lesão. Com a estreia da Escócia na Copa do Mundo contra o Haiti em Boston a pouco mais de duas semanas, o momento não poderia ser pior para um jogador que se tornou uma peça fundamental no meio-campo da seleção, e a Federação Escocesa de Futebol confirmou a má notícia.
Um comunicado dizia: “Lamentamos anunciar que a lesão no joelho sofrida por Billy Gilmour na vitória de hoje sobre Curaçao o impedirá de participar da Copa do Mundo da FIFA 2026.
Todos os envolvidos com a Seleção Masculina da Escócia desejam a Billy uma rápida recuperação. Ele agora retornará ao seu clube, o SSC Napoli, para iniciar a reabilitação.”
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Clarke está arrasado com a situação de Gilmour
Após a confirmação, Clarke declarou: "Estou arrasado pelo Billy, pois ele tem sido parte integrante da nossa campanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo. O momento em que essa lesão ocorreu é extremamente cruel, e todos nós estamos solidários com ele.
"Ele sabe o que todos nós pensamos dele como jogador e como pessoa e, embora nenhuma palavra possa lhe dar conforto esta noite, tenho certeza de que Billy terá muitos torneios importantes pela frente no futuro."
Antes do anúncio da notícia, Clarke não tentou minimizar a gravidade da situação ao falar com a imprensa. “Uma grande decepção é a lesão de Billy, e estamos apenas aguardando a avaliação para saber a gravidade”, disse o técnico da Escócia. “Ele foi fazer um exame, então não tive a chance de falar com ele, mas estou 100% preocupado.”
O técnico explicou que Gilmour foi proativo ao reconhecer que não poderia continuar, o que muitas vezes indica um problema significativo. “Ele se machucou na dividida e decidiu sair de campo – ele sabia que não estava tudo bem. Não adianta especular; vamos esperar para ver o que os médicos dizem. Estou aqui torcendo e rezando para que ele esteja no avião”, acrescentou Clarke.
Vitória ofuscada por preocupações com a forma física
A lesão estragou um pouco o que, de resto, foi uma tarde produtiva em Hampden. Embora a Escócia tenha acabado vencendo por 4 a 1, a equipe não teve vida fácil contra o time de Dick Advocaat. Tahith Chong deu aos visitantes uma vantagem surpreendente, mas um cartão vermelho para Jurgen Locadia, sete minutos antes do intervalo, virou o jogo a favor dos anfitriões.
Findlay Curtis, que entrou no lugar do lesionado Gilmour, marcou seu primeiro gol pela seleção principal para empatar. Dois gols de Lawrence Shankland e um pênalti convertido por Ryan Christie garantiram que a Tartan Army tivesse uma despedida vitoriosa, embora o desempenho tenha ficado em segundo plano diante das notícias sobre seu meio-campista estrela.
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Lições táticas antes do grande pontapé inicial
Apesar do placar confortável, Clarke deu a entender que teria preferido um teste mais exigente contra onze jogadores. “O cartão vermelho, obviamente, mudou toda a dinâmica do jogo e, a partir daí, pelo menos contra os dez, conseguimos começar a criar chances e marcamos alguns gols”, refletiu o técnico ao antecipar a fase de grupos.
Ele continuou: “É claro que é bom vencer qualquer partida internacional, mas acho que teria sido melhor se tivesse continuado 11 contra 11; assim, teríamos enfrentado mais desafios para encontrar os espaços em campo – será que conseguiríamos criar as mesmas chances que criamos contra 10 jogadores se fossem 11? Isso teria sido um exercício melhor para nós.”