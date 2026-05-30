O pesadelo de Steve Clarke se torna realidade: Billy Gilmour fica de fora da Copa do Mundo após sair mancando na vitória da Escócia

O jogador de 24 anos causou preocupação imediata ao cair no chão sem ninguém por perto, perto do final do primeiro tempo. Apesar de ter recebido atendimento médico, Gilmour não conseguiu continuar e foi substituído imediatamente, lançando uma sombra sobre os preparativos finais da Escócia antes da partida para os Estados Unidos.

Steve Clarke confirmou após o apito final que o ex-jogador do Chelsea e do Brighton foi encaminhado para exames de imagem para determinar a extensão da lesão. Com a estreia da Escócia na Copa do Mundo contra o Haiti em Boston a pouco mais de duas semanas, o momento não poderia ser pior para um jogador que se tornou uma peça fundamental no meio-campo da seleção, e a Federação Escocesa de Futebol confirmou a má notícia.

Um comunicado dizia: “Lamentamos anunciar que a lesão no joelho sofrida por Billy Gilmour na vitória de hoje sobre Curaçao o impedirá de participar da Copa do Mundo da FIFA 2026.

Todos os envolvidos com a Seleção Masculina da Escócia desejam a Billy uma rápida recuperação. Ele agora retornará ao seu clube, o SSC Napoli, para iniciar a reabilitação.”