Em entrevista à Televisión Canaria, o meio-campista descartou qualquer especulação sobre uma transferência, deixando claro que jogar pelo time catalão continua sendo o ápice de suas ambições. “Jogar pelo Barça é o melhor que existe. É o que eu sonhava quando era criança, e não vou mudar isso agora por nada”, afirmou com firmeza.

A dedicação de sua família ao clube remonta ao seu avô, que fundou uma pena do Barcelona, um legado posteriormente continuado por seu pai. Pedri refletiu com emoção sobre essa herança, lembrando que assistia aos jogos do time no próprio clube que sua família administrava. “Gostaria que ele ainda estivesse vivo e pudesse viver tudo o que seu neto está vivendo”, disse Pedri sobre seu falecido avô. "Meu pai sempre me diz que, se tivesse me visto jogar pelo Barça, teria morado comigo, iria a todos os jogos e seria o torcedor número 1. Ele teria adorado. Parece um filme: assim como meu avô fundou a peña, meu pai deu continuidade a ela, e agora eles me apoiam no mesmo lugar onde eu assistia aos jogos quando era criança. É um sonho que se tornou realidade."