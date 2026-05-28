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"Não vou mudar por nada" - Pedri expressa o desejo de permanecer no Barcelona durante toda a sua carreira
Sonhos de infância se tornando realidade
Em entrevista à Televisión Canaria, o meio-campista descartou qualquer especulação sobre uma transferência, deixando claro que jogar pelo time catalão continua sendo o ápice de suas ambições. “Jogar pelo Barça é o melhor que existe. É o que eu sonhava quando era criança, e não vou mudar isso agora por nada”, afirmou com firmeza.
A dedicação de sua família ao clube remonta ao seu avô, que fundou uma pena do Barcelona, um legado posteriormente continuado por seu pai. Pedri refletiu com emoção sobre essa herança, lembrando que assistia aos jogos do time no próprio clube que sua família administrava. “Gostaria que ele ainda estivesse vivo e pudesse viver tudo o que seu neto está vivendo”, disse Pedri sobre seu falecido avô. "Meu pai sempre me diz que, se tivesse me visto jogar pelo Barça, teria morado comigo, iria a todos os jogos e seria o torcedor número 1. Ele teria adorado. Parece um filme: assim como meu avô fundou a peña, meu pai deu continuidade a ela, e agora eles me apoiam no mesmo lugar onde eu assistia aos jogos quando era criança. É um sonho que se tornou realidade."
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Determinação de não "perder o fôlego"
O meio-campista também contou a história por trás de seu famoso apelido, que surgiu durante seus primeiros anos como jogador em Tegueste. O apelido nasceu por necessidade, quando os treinadores precisavam diferenciá-lo de outro menino da turma que tinha o mesmo nome. Como ele era o mais baixo e magro dos dois, o apelido “Pedri” foi adotado e acabou se tornando uma marca mundial.
A paixão de Pedri pelo futebol foi incentivada por seu pai, o que o levava a apressar o almoço só para passar mais tempo nos campos de concreto com os amigos. Essa educação, apoiada por uma família que equilibrava o incentivo com a exigência de trabalho árduo, moldou sua visão profissional. “Minha família sempre me disse para acreditar, para treinar, que eu poderia me tornar um jogador de futebol profissional. Eles me diziam que eu tinha talento, mas sempre enfatizavam que eu precisava me esforçar; caso contrário, tudo iria por água abaixo”, lembrou ele.
Buscando a melhoria estatística
Apesar de ser titular indiscutível do Barça e de ter registrado 12 assistências em 43 partidas nesta temporada, Pedri continua sendo seu crítico mais severo. Ele passou a juventude estudando as nuances táticas da lendária dupla formada por Xavi e Andrés Iniesta, especialmente a capacidade deles de analisar o campo antes de receber a bola. Agora, ele quer adicionar um toque mais preciso ao seu próprio jogo para igualar o impacto de seus ídolos.
O jogador de 23 anos está determinado a aumentar sua produção no terço final do campo para ajudar a equipe a alcançar novos patamares. “Acho que preciso melhorar meu número de gols e assistências para ajudar a equipe dessa forma. Eu digo isso todos os anos; sei que tenho que fazer isso”, confessou.
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A vida na Ciutat Esportiva
Fora de campo, a vida de Pedri é meticulosamente organizada em torno de sua recuperação e de sua paixão pelo esporte. Mesmo nos dias de folga programados, ele é frequentemente visto na Ciutat Esportiva, garantindo que seu corpo esteja em plena forma. Para o jogador da seleção espanhola, o ritmo intenso da vida de um jogador de futebol profissional é um privilégio que ele nunca dá como garantido.
Quando consegue encontrar tempo para se afastar da pressão da La Liga, ele gosta de jogos de tabuleiro de estratégia e de refeições com a família, que viaja frequentemente das Ilhas Canárias para apoiá-lo. “Aproveito muito cada dia porque é com isso que sempre sonhei. Sou um cara que vive para ir à Ciutat Esportiva e melhorar a cada dia”, concluiu.
Pedri agora espera poder inspirar a Espanha à glória na Copa do Mundo, cuja campanha começa contra Cabo Verde no dia 15 de junho.