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João Neves critica a tática do Arsenal enquanto o PSG comemora a histórica conquista da dobradinha na Liga dos Campeões
Neves critica a abordagem do Arsenal
Neves não mediu palavras após o segundo título consecutivo da Liga dos Campeões conquistado pelo gigante francês. Falando após um confronto exaustivo que acabou sendo decidido nos pênaltis, o jogador da seleção portuguesa sugeriu que apenas uma equipe entrou em campo com a intenção de praticar um futebol ofensivo.
O jogador de 21 anos foi enfático ao falar sobre o que percebeu como falta de ambição da equipe de Mikel Arteta ao longo dos 120 minutos de jogo. “A emoção está presente. É a segunda vez que sou campeão da Europa. Não é nem mesmo a vitória que me deixa feliz, mas sim jogar com esses companheiros, com a comissão técnica e com a diretoria. Vir para cá foi a melhor escolha que fiz na minha vida. Adoro tudo aqui. Nós merecemos isso hoje, porque o PSG foi o único que quis jogar”, disse Neves àM6.
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Fez história na capital francesa
A vitória marca um marco significativo para o PSG, que conseguiu defender com sucesso o maior troféu do futebol de clubes. Após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, os parisienses mantiveram a calma para garantir a vitória por 4 a 3 na disputa de pênaltis, deixando o Arsenal de coração partido em sua busca pelo primeiro título da Liga dos Campeões.
Neves refletiu sobre a trajetória até este segundo título, observando que a pressão de ser o atual campeão tornou o caminho muito mais difícil do que na conquista inicial. Ele explicou: “Este ano foi diferente. Foi mais difícil, mais físico. Éramos campeões europeus, então defendemos nosso título. Estamos na história do PSG.”
Um clima de comemoração para os campeões
Enquanto o meio-campista fazia sua análise pós-jogo, o clima de comemoração foi interrompido por um momento descontraído. O consultor esportivo do PSG, Luis Campos, invadiu a entrevista, pulando nas costas do jovem para comemorar a conquista, destacando o forte vínculo entre a diretoria do clube e o elenco.
Apesar do desgaste físico da partida, Neves estava ansioso para voltar ao vestiário e continuar as comemorações com seus companheiros. “Estamos todos felizes. Quero aproveitar isso com meus companheiros agora”, acrescentou ele com uma risada após a breve interrupção de Campos.
O Arsenal saiu de mãos vazias
Para o Arsenal, a derrota é um trago amargo de engolir, depois de ter estado tão perto de acabar com a maldição europeia. Apesar de uma atuação defensiva disciplinada que limitou o PSG durante grande parte do jogo, os Gunners acabaram por não conseguir encontrar a eficácia necessária para destronar os atuais campeões no clima de alta tensão de uma disputa de pênaltis.
Suas dificuldades ofensivas ficaram evidentes nos números, já que a média de posse de bola do Arsenal, de apenas 24,7%, foi a mais baixa em qualquer partida sob o comando de Mikel Arteta em que a equipe contou com 11 jogadores em campo durante todo o jogo.