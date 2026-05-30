João Neves critica a tática do Arsenal enquanto o PSG comemora a histórica conquista da dobradinha na Liga dos Campeões

Neves não mediu palavras após o segundo título consecutivo da Liga dos Campeões conquistado pelo gigante francês. Falando após um confronto exaustivo que acabou sendo decidido nos pênaltis, o jogador da seleção portuguesa sugeriu que apenas uma equipe entrou em campo com a intenção de praticar um futebol ofensivo.

O jogador de 21 anos foi enfático ao falar sobre o que percebeu como falta de ambição da equipe de Mikel Arteta ao longo dos 120 minutos de jogo. “A emoção está presente. É a segunda vez que sou campeão da Europa. Não é nem mesmo a vitória que me deixa feliz, mas sim jogar com esses companheiros, com a comissão técnica e com a diretoria. Vir para cá foi a melhor escolha que fiz na minha vida. Adoro tudo aqui. Nós merecemos isso hoje, porque o PSG foi o único que quis jogar”, disse Neves àM6.