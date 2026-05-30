"A casa dos troféus de Londres" - O Chelsea zomba cruelmente da derrota do Arsenal na final da Liga dos Campeões, enquanto os Blues exibem seus troféus em uma postagem provocadora nas redes sociais

Enquanto as discussões nas redes sociais fervilhavam, o clima no vestiário do Arsenal era compreensivelmente sombrio. Mikel Arteta teve dificuldade em esconder sua decepção com a forma como a derrota ocorreu. O técnico dos Gunners comentou: “É muito difícil de aceitar quando você tem tanta consistência na competição até a final e acaba perdendo nos pênaltis. É difícil.” Mais tarde, ele acrescentou: “Com certeza, o que eu disse aos jogadores e à comissão técnica é que, mesmo que eu lhes diga um milhão de ‘obrigados’, não será suficiente. Não é pelo que conquistamos, mas pela alegria que tivemos todos os dias.”

O meio-campista Declan Rice ficou igualmente arrasado, ao ver sua primeira temporada no Emirates terminar sem o prêmio máximo. Rice refletiu: “É de partir o coração. É devastador perder a final da Liga dos Campeões nos pênaltis. Mas foi uma temporada incrível. Demos absolutamente tudo de nós. É uma loteria e isso é futebol. Algumas das melhores equipes de todos os tempos perderam nos pênaltis em finais. Ganhamos juntos, perdemos juntos e estou muito orgulhoso deste grupo e destes rapazes. Que temporada! Foi incrível. Obviamente estou arrasado, mas foi uma jornada incrível nesta temporada. Vamos voltar.”