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"A casa dos troféus de Londres" - O Chelsea zomba cruelmente da derrota do Arsenal na final da Liga dos Campeões, enquanto os Blues exibem seus troféus em uma postagem provocadora nas redes sociais
O Blues dá mais uma facada nas redes sociais
A acirrada rivalidade entre Chelsea e Arsenal atingiu seu auge na noite de sábado, mas não por causa de uma partida disputada entre os dois times. Em vez disso, foi a equipe de redes sociais do Chelsea que provocou uma tempestade ao zombar brutalmente do fracasso do Arsenal em conquistar seu primeiro título da Liga dos Campeões em Budapeste.
Enquanto os jogadores do Arsenal ainda se recuperavam da derrota nos pênaltis para o Paris Saint-Germain, a conta oficial do Chelsea no Instagram publicou um anúncio sobre os passeios pelo estádio. A postagem dizia, de forma provocativa: “Venha visitar a Casa dos Troféus de Londres”, acompanhada por dois emojis de estrelas – representando suas duas copas europeias – e uma imagem em destaque do próprio troféu da Liga dos Campeões.
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Arsenais sofrem grande decepção na competição continental
Foi uma noite de total desespero para a torcida vermelha do norte de Londres. Apesar de uma atuação resiliente, que levou o jogo a terminar em 1 a 1 após 120 minutos de futebol tenso, os Gunners acabaram sendo derrotados pela sorte da disputa de pênaltis. O momento decisivo ocorreu quando Gabriel Magalhães perdeu o quinto e último pênalti, entregando o troféu ao gigante francês.
O timing da publicação do Chelsea foi particularmente certeiro, aparecendo online quase no exato momento em que a cobrança perdida por Gabriel confirmou a derrota do Arsenal. Foi uma lembrança provocadora de que o Chelsea continua sendo o único clube de Londres a ter levantado o troféu mais prestigiado do futebol europeu, um fato que eles claramente pretendem manter em destaque nas conversas.
Arteta e Rice ficaram arrasados
Enquanto as discussões nas redes sociais fervilhavam, o clima no vestiário do Arsenal era compreensivelmente sombrio. Mikel Arteta teve dificuldade em esconder sua decepção com a forma como a derrota ocorreu. O técnico dos Gunners comentou: “É muito difícil de aceitar quando você tem tanta consistência na competição até a final e acaba perdendo nos pênaltis. É difícil.” Mais tarde, ele acrescentou: “Com certeza, o que eu disse aos jogadores e à comissão técnica é que, mesmo que eu lhes diga um milhão de ‘obrigados’, não será suficiente. Não é pelo que conquistamos, mas pela alegria que tivemos todos os dias.”
O meio-campista Declan Rice ficou igualmente arrasado, ao ver sua primeira temporada no Emirates terminar sem o prêmio máximo. Rice refletiu: “É de partir o coração. É devastador perder a final da Liga dos Campeões nos pênaltis. Mas foi uma temporada incrível. Demos absolutamente tudo de nós. É uma loteria e isso é futebol. Algumas das melhores equipes de todos os tempos perderam nos pênaltis em finais. Ganhamos juntos, perdemos juntos e estou muito orgulhoso deste grupo e destes rapazes. Que temporada! Foi incrível. Obviamente estou arrasado, mas foi uma jornada incrível nesta temporada. Vamos voltar.”
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A hierarquia europeia de Londres permanece
O resultado garante que o Chelsea continue sendo o único clube da capital inglesa a ter conquistado o troféu da Liga dos Campeões, tendo-o feito duas vezes, em 2012 e 2021. Para o Arsenal, a derrota dá continuidade a uma tendência dolorosa; o clube chegou a duas finais em toda a sua história e perdeu ambas, após a derrota para o Barcelona em 2006. Os Gunners também detêm o indesejado recorde de ter disputado o maior número de jogos na história da competição — 226 partidas — sem nunca terem saboreado a glória.
Os torcedores do Chelsea foram rápidos em apontar que nem mesmo o ex-jogador do clube, Kai Havertz, que marcou o primeiro gol em Budapeste, conseguiu ajudar o Arsenal a acabar com sua seca. Havertz foi o homem que marcou o gol da vitória do Chelsea na final de 2021 contra o Manchester City, mas seu gol no início da partida desta vez foi anulado por um pênalti de Ousmane Dembélé. Da forma como as coisas estão, a hierarquia em Londres permanece inalterada aos olhos da torcida de Stamford Bridge, que se deleitou com a resposta imediata do clube à desgraça dos Gunners.