"Adoro esse jogador" - candidato à presidência do Real Madrid elogia a transferência de Rodri

Riquelme colocou a máquina de rumores em alta velocidade ao apontar Rodri, o meio-campista do Manchester City, como a contratação perfeita para o Real Madrid. Com as eleições do clube se aproximando, marcadas para 7 de junho, o empresário de 37 anos não tem escondido sua admiração pelo vencedor da Bola de Ouro de 2024, que continua sendo um dos jogadores mais influentes do futebol mundial.

Em declarações à ESPN, Riquelme não escondeu seu desejo de ver o espanhol de volta à sua cidade natal. “Adoro esse jogador; ele é fantástico e tem o perfil que o Real Madrid deveria ter e que deveria estar jogando pelo clube”, disse Riquelme. “Mas, obviamente, ele está em outro clube, e temos que respeitar isso. Rodri é o tipo de jogador que deveria estar jogando pelo Real Madrid. Mas falaremos sobre isso a partir de sábado.”