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"Adoro esse jogador" - candidato à presidência do Real Madrid elogia a transferência de Rodri
O perfil ideal para o Real Madrid
Riquelme colocou a máquina de rumores em alta velocidade ao apontar Rodri, o meio-campista do Manchester City, como a contratação perfeita para o Real Madrid. Com as eleições do clube se aproximando, marcadas para 7 de junho, o empresário de 37 anos não tem escondido sua admiração pelo vencedor da Bola de Ouro de 2024, que continua sendo um dos jogadores mais influentes do futebol mundial.
Em declarações à ESPN, Riquelme não escondeu seu desejo de ver o espanhol de volta à sua cidade natal. “Adoro esse jogador; ele é fantástico e tem o perfil que o Real Madrid deveria ter e que deveria estar jogando pelo clube”, disse Riquelme. “Mas, obviamente, ele está em outro clube, e temos que respeitar isso. Rodri é o tipo de jogador que deveria estar jogando pelo Real Madrid. Mas falaremos sobre isso a partir de sábado.”
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Negócios misteriosos e estrelas internacionais
A disputa pela presidência do Real está esquentando, e Riquelme está apostando na tradição de longa data do clube de fazer grandes promessas de transferências. Ele já afirmou ter chegado a acordos verbais com duas grandes figuras internacionais. Embora não tenha confirmado Rodri como um desses nomes, ele deu uma dica significativa ao mencionar que um de seus alvos representará a Espanha na próxima Copa do Mundo.
O CEO da Cox Energy pretende revelar os detalhes de seu projeto esportivo muito em breve. Falando sobre sua estratégia para conquistar o madridismo, ele disse: “A partir de sábado, começaremos pela parte esportiva e daremos nomes específicos.” Essa abordagem reflete a famosa campanha de 2000 do atual presidente Florentino Pérez, que chocou o mundo ao fechar um acordo para a contratação de Luís Figo, vindo do rival Barcelona.
Contratações revolucionárias à vista
Riquelme acredita que sua possível campanha de contratações será suficiente para destituir Pérez. Quando questionado se suas possíveis contratações atingiriam o nível dos “Galácticos” de épocas anteriores, ele sugeriu que os nomes envolvidos teriam um impacto enorme nas perspectivas do time e no ânimo da torcida. Ele aposta no fator surpresa para garantir votos do eleitorado formado pelos sócios.
Ele disse: “Alguns dos jogadores com quem tenho acordos são decisivos, sem dúvida. As pessoas devem prestar atenção, pois eles vão agradar e animar os torcedores.”
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Um novo começo no banco de reservas
Além do elenco, Riquelme também abordou a situação da comissão técnica no Bernabéu, já que Álvaro Arbeloa deixou o clube após a última partida da temporada. Embora tenha se recusado a revelar a identidade ou a nacionalidade do técnico escolhido, Riquelme insistiu que o profissional possui o pedigree necessário para comandar o clube 15 vezes campeão europeu, mesmo sem ter uma história anterior com o clube.
Ao discutir seus planos para o banco de reservas, Riquelme explicou: “Já contratamos um técnico. Não vamos falar de nacionalidade; vamos falar de experiência. Não vamos fazer experiências. Traremos um técnico e uma comissão técnica comprovados, que nunca treinaram o Real Madrid antes, e tenho certeza de que o Real Madrid ficará muito animado por tê-los aqui.”