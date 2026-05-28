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João Palhinha aceitará uma redução salarial para garantir a transferência para o seu antigo clube, apesar de o meio-campista ter dado a entender que deseja permanecer no Tottenham após o término do empréstimo ao Bayern
Um retorno de sonho a Alvalade
Palhinha surgiu como o principal alvo para a renovação do meio-campo do Sporting de vista para a temporada 2026-2027. O jogador de 30 anos, que passou a atual temporada emprestado pelo Bayern ao Tottenham, é visto como o substituto ideal para o capitão Morten Hjulmand, que deverá deixar o clube de Lisboa neste verão. Já estão em andamento as negociações para trazer de volta ao clube o ex-ídolo de Alvalade.
De acordo com o jornal A Bola, o retorno do jogador da seleção portuguesa é um pedido específico da diretoria do clube e do técnico Rui Borges. Embora a transferência seja considerada difícil devido ao valor de mercado do jogador, o apego emocional ao Sporting e o desejo de estar mais perto de sua família em Portugal fizeram com que o meio-campista pressionasse pela concretização do negócio. Para facilitar a transferência, Palhinha estaria disposto a reduzir seu salário atual ao mínimo possível.
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Superando a barreira financeira
O principal obstáculo na negociação continua sendo a elevada remuneração de Palhinha. Atualmente sob contrato com o Bayern de Munique até junho de 2028, o meio-campista recebe um salário bruto anual na casa dos 9 milhões de euros. Esses valores são geralmente considerados impossíveis de serem igualados por qualquer clube português, razão pela qual a disposição do jogador em aceitar uma redução salarial é vista como um gesto fundamental.
O Sporting está agora buscando uma maneira de convencer o gigante alemão a liberar o jogador. Os Leões estão explorando duas vias principais: negociar uma taxa de transferência que se encaixe em seu orçamento ou garantir um acordo de empréstimo que inclua uma opção de compra futura. Com as condições pessoais do jogador efetivamente deixadas de lado por seu desejo de retornar, o foco mudou inteiramente para as negociações entre os clubes com o Bayern.
Impacto da empréstimo do Tottenham
A cotação individual de Palhinha continua alta, apesar da campanha exaustiva e desastrosa do Tottenham na Premier League. Numa temporada em que os Spurs terminaram surpreendentemente em 17º lugar e só garantiram a permanência na primeira divisão na última rodada, o meio-campista português foi um dos poucos pontos positivos. Ele provou ser uma figura fundamental na luta desesperada contra o rebaixamento, superando um ambiente difícil para marcar sete gols e dar duas assistências em 45 partidas em todas as competições. Palhinha declarou publicamente que quer permanecer no Spurs, mas o jornal A Bola sugere que ele agora está decidido a voltar para Portugal.
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De Zerbi quer Palhinha
O técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, já deixou claras suas intenções em relação ao futuro de Palhinha, confirmando seu desejo de garantir a contratação definitiva do meio-campista após o empréstimo de uma temporada vindo do Bayern. O técnico italiano instou o Spurs a exercer a opção de compra de 26 milhões de libras incluída no acordo, considerando o jogador da seleção portuguesa um pilar fundamental para o processo de reconstrução do clube na próxima temporada.
Sem deixar dúvidas sobre sua admiração pelo caráter e liderança do jogador durante uma campanha exigente, De Zerbi enfatizou que Palhinha é exatamente o tipo de personalidade “confiável” de que o Tottenham precisa para seguir em frente. “Cem por cento; temos que começar com esse tipo de pessoa”, afirmou De Zerbi quando questionado sobre a permanência do meio-campista após o verão. Resta saber se o Tottenham disputará a contratação com o Sporting.