João Palhinha aceitará uma redução salarial para garantir a transferência para o seu antigo clube, apesar de o meio-campista ter dado a entender que deseja permanecer no Tottenham após o término do empréstimo ao Bayern

Palhinha surgiu como o principal alvo para a renovação do meio-campo do Sporting de vista para a temporada 2026-2027. O jogador de 30 anos, que passou a atual temporada emprestado pelo Bayern ao Tottenham, é visto como o substituto ideal para o capitão Morten Hjulmand, que deverá deixar o clube de Lisboa neste verão. Já estão em andamento as negociações para trazer de volta ao clube o ex-ídolo de Alvalade.

De acordo com o jornal A Bola, o retorno do jogador da seleção portuguesa é um pedido específico da diretoria do clube e do técnico Rui Borges. Embora a transferência seja considerada difícil devido ao valor de mercado do jogador, o apego emocional ao Sporting e o desejo de estar mais perto de sua família em Portugal fizeram com que o meio-campista pressionasse pela concretização do negócio. Para facilitar a transferência, Palhinha estaria disposto a reduzir seu salário atual ao mínimo possível.