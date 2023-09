Lance Betting Brasil: Entenda como apostar e obter bônus

A Lance Betting Brasil é mais uma nova casa de apostas online disponível no mercado.

Por ser uma plataforma lançada a pouco tempo, preparamos esse guia para te apresentar tudo sobre a Lance Betting Brasil. Saiba os principais recursos e como funciona o Lance Betting bônus.

Bônus de boas vindas da Lance Betting Brasil

O primeiro ponto que vamos abordar no artigo é o bônus de boas vindas que novos apostadores podem utilizar. Após realizar o seu cadastro na plataforma você pode ativar o Lance Betting Brasil bônus. E o melhor de tudo é que não é necessário um código promocional para ativar a oferta.

Bônus de boas vindas de Esportes

A oferta para novos clientes é exclusiva para apostas esportivas. Você pode verificar todos os detalhes no nosso artigo sobre código promocional Lance Betting.

Vantagens e desvantagens da Lance Betting Brasil

Como toda casa de apostas online, a Lance Betting possui pontos fortes e pontos que poderiam melhorar. Por ser uma plataforma nova, ela tem potencial e oportunidade de melhoria e crescimento. Separamos algumas vantagens e desvantagens na experiência de apostar pela Lance Betting.

Vantagens

A nova casa de apostas já foi lançada com diversas vantagens que podem ser aproveitadas pelos seus clientes. Veja a lista abaixo de alguns pontos relevantes que destacam a Lance Betting entre apostadores:

Chat ao vivo 24 horas

Catálogo extenso de esportes

Lance Betting Brasil bônus para novos clientes é interessante

Operadora licenciada e confiável

Aceita Pix para depósitos e saques

Entre esses pontos positivos, gostamos de destacar sua confiabilidade. Primeiramente, a plataforma possui a licença de operação de Gibraltar, ou seja, é regulada pelas leis do país. Além disso, a Lance Betting Brasil nasceu fruto de uma parceria entre o site esportivo Lance e outras empresas renomadas nas apostas.

Outro ponto importante que destaca o bom serviço prestado pela operadora é seu suporte aos clientes. O site já foi lançado com um chat ao vivo 24 horas. Por ele é possível pedir ajuda, fazer reclamações, tirar dúvidas e resolver eventuais problemas.

O catálogo de esportes e competições disponível para apostas também é interessante. Encontramos diversas modalidades, como futebol, tênis, basquete e muito mais. Os campeonatos disponíveis são diversificados e espalhados pelo mundo todo.

Desvantagens

Toda casa de apostas online possui desvantagens e pontos negativos que poderiam melhorar. Veja a seguir alguns pontos que sentimos que poderiam ser aprimorados:

Não possui um aplicativo oficial

Interface de Esportes poderia ser mais intuitiva

Não possui streaming

Esses são alguns pontos que consideramos negativos na experiência aos clientes da Lance Betting. Por ser uma plataforma nova, ela ainda não possui um aplicativo oficial para simplificar o acesso por smartphone. A versão mobile só pode ser usada via navegador.

No menu de esportes, consideramos que poderia ser mais intuitivo acessar as modalidades diferentes. Na tela inicial a plataforma destaca alguns esportes e para acessar outras modalidades é necessário clicar em “Pesquisar”. Isso não é claro para quem acabou de conhecer a casa.

Lance Betting Brasil é confiável?

Conforme explicamos anteriormente, a casa de apostas é confiável. A Lance Betting é hospedada e licenciada em Gibraltar. Isso significa que ela é regulada e supervisionada pela Gibraltar Gambling Commissioner, uma das comissões de apostas mais renomadas.

A Lance Betting possui as licenças número 140 para seu cassino e 146 para as apostas esportivas. Isso permite que ela opere online e atue no mercado brasileiro.

Além disso, a plataforma utiliza apenas métodos de pagamentos seguros e confiáveis. Por exemplo, boleto bancário e Pix são aceitos para depositar na conta.

Lance Betting é seguro?

Além de confiável, o site da Lance Betting é seguro para os apostadores. A casa de apostas investe em tecnologias de segurança de dados para proteger seus clientes.

Os dados pessoais usados ao abrir sua conta e suas transferências bancárias ficam protegidas no site. Isso é feito a partir do certificado SSL, que garante a criptografia do site para possíveis invasores.

Sendo assim, o apostador pode criar sua conta com dados reais e atualizados sem se preocupar. Recomendamos que leia os termos de uso e política de privacidade para ter ainda mais conhecimento sobre o assunto.

Licença de Apostas e Jogos

O melhor indicador de que a casa de apostas é confiável é sua licença de apostas e jogos. No caso da Lance Betting, a marca possui a licença 140 para jogos do cassino e 146 para apostas esportivas.

Ambas as licenças foram emitidas em Gibraltar. Dessa forma, a operadora é supervisionada e regulada pela Gibraltar Gambling Commissioner. Essa comissão de apostas tem o papel de manter a integridade das plataformas de apostas.

É fundamental que a casa seja licenciada para que ela tenha obrigações de seguir a lei e regulamentações. No caso da Lance Betting, para manter suas licenças ela deve prestar um bom serviço e cumprir com suas obrigações.

Lance Betting Brasil no Reclame Aqui

A casa de apostas está presente no principal site de reclamações do Brasil. Porém, até o momento, há bem poucas reclamações na página da Lance Betting. Todas foram respondidas pela casa de apostas: um ótimo sinal.

Porém, recomendamos que se tiver algum problema ou dúvida, tente resolver com o suporte aos clientes da operadora. O chat 24 horas é efetivo e o atendimento rápido.

Lance Betting Brasil app para dispositivos Android e iPhone

No momento, não há um aplicativo oficial que pode ser baixado para usar a Lance Betting. Porém, você pode acessar a casa de apostas pelo navegador do smartphone. O lado positivo disso é que a versão mobile funciona em dispositivos Android e Iphone e não precisa baixar nada.

O lado negativo é que o apostador não tem a simplicidade de acesso que um app fornece. Em compensação, existe uma alternativa, veja abaixo como adicionar a Lance Betting à tela inicial:

Acesse o site oficial da Lance Betting pelo navegador do seu smartphone. Entre nas configurações do seu navegador. Procure e clique na opção Adicionar à tela inicial . Isso deixará um ícone de acesso rápido ao site da Lance Betting na tela inicial do seu celular.

Ou seja, simplifica o acesso como se fosse um aplicativo.

Na versão mobile todas as funcionalidades estão disponíveis, como abrir conta, apostar, depositar e muito mais. Inclusive você consegue usar o Lance Betting Brasil bônus, sem a necessidade de código promocional. Para conhecer outras boas opções de aplicativos de apostas, veja nossos artigos sobre Betano app e Novibet app.

Futebol na Lance Betting Brasil

Essa é a categoria em que a Lance Betting se destaca. O catálogo de futebol é extenso e possui competições e mercados do mundo todo. Veja alguns exemplos abaixo:

Campeonato Brasileiro Série A e B

Copa Libertadores e Sul-americana

Champions League

Premier League

La Liga

Esses são apenas alguns exemplos disponíveis para apostas na plataforma. Os apostadores vão encontrar opções de níveis diferentes em países ao redor do mundo.

Lance Betting Brasil casino

Além de apostas esportivas, a Lance Betting também possui um cassino em seu site. Os clientes da operadora podem acessar o menu do cassino Lance Betting para jogar diversos jogos.

Alguns dos jogos disponíveis são caça-níqueis, jogos de crash(Aviator, Spaceman), roletas e muito mais. Se preferir, ainda existe a opção de cassino ao vivo para jogar blackjack, game shows, poker, roletas e muito mais. O diferencial é que nessa categoria você assiste ao vivo cada rodada.

Além disso, também é possível usar bônus e promoções exclusivas para o cassino. Acesse o site para verificar os bônus ativos e como é possível ativá-los. No momento não há código promocional ativo para incluir durante a abertura de sua conta. Se você estiver interessado em conhecer também outras ofertas de boas-vindas, leia nosso artigo sobre código promocional Betano.

Odds e taxas de pagamento da Lance Betting

Depois de conhecer os recursos, você deve estar se perguntando se vale a pena apostar na Lance Betting. Essa pergunta depende do seu gosto e das suas estratégias de apostas.

O que podemos dizer é que a Lance Betting possui odds distintas para suas apostas esportivas. Ou seja, as cotas usadas nas apostas seguem a média do mercado e de outras casas. Esses valores variam, porém em algumas situações encontramos odds até maiores por essa operadora.

Além disso, se você quer saber se vale a pena criar uma conta, é importante saber sobre possíveis taxas. Em relação a isso não precisa se preocupar, a Lance Betting não cobra nenhuma taxa em saques ou depósitos.

Como sacar na Lance Betting Brasil?

Além de realizar apostas, é importante saber como sacar na plataforma. Veja a seguir o passo a passo de como retirar fundos da sua conta:

Acesse o site e faça login em sua conta Lance Betting. Selecione Sacar. Insira o valor desejado e escolha o método de pagamento. Digite os dados necessários e confirme a solicitação.

Serviço de Atendimento ao Cliente

O suporte ao cliente é um ponto importante para se avaliar em uma casa de apostas. Na Lance Betting você encontra duas opções de contato, veja abaixo:

Chat ao vivo disponível 24 horas

E-mail

Ambas as opções podem ser acessadas clicando no menu “Fale Conosco”. O chat ao vivo é efetivo e o atendimento é rápido, ideal para tirar dúvidas e resolver problemas.

Conclusão sobre a Lance Betting

Avaliamos os prós e contras da operadora e agora você decide se vale a pena abrir sua conta lá. O mais importante é que a casa é confiável e possui um suporte eficiente ao apostador.

Outra vantagem é a oferta de um Lance Betting Brasil bônus para novos usuários.

O que gostamos O que não gostamos Bônus para novos usuários Não possui aplicativo oficial Operadora confiável e segura Não disponibiliza streaming Extenso catálogo de esportes

Lembrando que isso é apenas uma análise subjetiva da plataforma. Isso pode variar de jogador para jogador. Acesse você mesmo o site e decida se vale a pena ou não apostar pela Lance Betting.

Perguntas Frequentes

Para finalizar nosso artigo, vamos tirar algumas dúvidas referentes à casa de apostas Lance Betting. Veja a seguir.

Quanto tempo demora a Lance Betting Brasil a pagar?

A casa possui até 72 horas para processar os saques solicitados.

Como funciona a Lance Betting Brasil?

A operadora funciona como casa de apostas e cassino online. Ou seja, você cria sua conta, faz login, deposita e depois pode começar a apostar.

Como a Lance Betting paga?

A casa de apostas permite saques via Pix ou Pay4Fun.

Como fazer apostas na Lance Betting Brasil?

Primeiramente é necessário fazer login e depositar em sua conta. Depois disso, basta fazer suas seleções, digitar o valor no bilhete e confirmar a aposta.

Qual o mínimo para sacar na Lance Betting Brasil?

O mínimo permitido para sacar é R$20 via Pix.

Qual o prêmio máximo da Lance Betting Brasil?

O prêmio máximo pode variar dependendo das odds e do evento selecionado.