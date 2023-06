Novibet Brasil: guia completo e análise para apostar

A Novibet Brasil chama cada vez mais atenção dos apostadores. Com vários mercados esportivos, será que a casa de apostas vale a pena?

Agora, vamos ajudar você nesta análise. Vamos mostrar qual o bônus de boas vindas da plataforma, como ativar o código promocional Novibet e suas regras.

Além disso, também mostraremos se o serviço é confiável, mercados e muito mais no guia abaixo.

Bônus de boas vindas na Novibet

Muitos jogadores se interessam principalmente pelos bônus de cadastro na Novibet.

Bônus de boas vindas para apostas esportivas

Sabemos que a Novibet Brasil costuma atrair muitos fãs de esportes. Por isso, é bom saber que os apostadores podem obter 100% do primeiro depósito na plataforma, com até R$300 de bônus. Confira como usar o código promocional Novibet ao abrir sua conta.

Fora isso, os clientes recebem 30 rodadas grátis para o slot Big Bass Bonanza. Ainda, a promoção pode ser usada em quaisquer esportes, desde que o apostador siga essas regras:

Em primeiro lugar, você deve usar o código promocional Novibet.

Depósito mínimo de R$50 para ativar a oferta, que não pode ser feito com Skrill ou Neteller;

Antes de sacar, é preciso apostar 5 vezes a soma do Novibet bônus de cadastro + o valor do depósito;

É preciso selecionar as apostas que vão cumprir a regra acima , evitando handicaps, apostas em entretenimento, especiais, de longo prazo, bet boost, uso de cash out, super odds, anuladas ou conflitantes;

, evitando handicaps, apostas em entretenimento, especiais, de longo prazo, bet boost, uso de cash out, super odds, anuladas ou conflitantes; Se o saque for solicitado antes do requisito de apostas ser cumprido, a promoção será anulada, em conjunto com qualquer retorno obtido através dela.

Dessa forma, a oferta é bem clara. Segundo nossa análise, não é uma promoção difícil de ativar ou com regras confusas. Ainda, a possibilidade da oferta da Novibet usar em apostas de qualquer esporte e campeonato a torna muito flexível.

Entretanto, vale a pena ficar atento ao requisito de saque do Novibet. O valor é consideravelmente elevado, então pode impactar suas estratégias.

Vantagens e desvantagens da Novibet Brasil

A Novibet Brasil possui várias qualidades que se destacaram durante nossa análise. Todavia, como qualquer casa de apostas, possui certo pontos a serem aprimorados. Saber de ambos os lados será de grande ajuda para decidir se o serviço vale a pena, então confira os prós e contras logo abaixo.

Vantagens

Métodos de pagamento otimizados para o Brasil;

Suporte ao jogador 24/7;

Promoções bem variadas.

Desvantagens

Não possui app para iPhone;

Versão de computador pode ser um pouco confusa para novos apostadores.

Novibet Brasil é confiável?

Como saber se a Novibet Brasil é confiável? Primeiramente, notamos que todos os métodos de pagamento de lá são conhecidos e dentro do sistema financeiro brasileiro. Isso já é um sinal positivo, pois mostra que os depósitos e saques serão feitos por ferramentas já usadas normalmente.

Além disso, a casa de apostas online é bem clara sobre as regras que se aplicam para quem vai apostar por lá. Limites de pagamento, valores máximos de apostas e outras questões são esclarecidas logo ao criar a conta. Claro, desde que o apostador leia com atenção.

Ainda, o serviço de apostas já recebeu vários prêmios especiais. Cada um é dado após pesada avaliação da plataforma, feita por especialistas de instituições imparciais. Por esses motivos, podemos afirmar que sim, a Novibet Brasil é confiável.

Novibet Brasil é seguro?

Para testar a segurança da plataforma, testamos a casa de apostas online em alguns parâmetros distintos. Foram os seguintes:

HTTPs: sabe o cadeado que fica ao lado do endereço do site de apostas, lá na barra de navegação? todas as páginas do site possuem um desse. Isso mostra que elas possuem protocolo HTTPs ativo, o que garante que os clientes estão acessando o site correto;

Login e criação de conta: um dos procedimentos mais sensíveis em qualquer casa de apostas é o login. Assim, notamos que a operadora protege bem seus usuários durante o login, permitindo até que estes configurem o serviço para maior segurança;

um dos procedimentos mais sensíveis em qualquer casa de apostas é o login. Assim, notamos que a operadora protege bem seus usuários durante o login, permitindo até que estes configurem o serviço para maior segurança; Política de Dados: o serviço de apostas tem uma política de gestão de dados bem completa e favorável ao apostador. Isso significa que seus dados não serão enviadas para outros serviços sem sua autorização, ou utilizadas de forma que lhe cause prejuízo.

Pelos motivos acima, podemos afirmar que sim, a operadora de apostas é segura. Nossa análise se baseou em diferentes aspectos, indo desde a parte mais técnica até como o serviço lida com seus dados.

Com isso, não encontramos erros ou irregularidades, sendo mais um bom ponto para a casa de apostas. Claro, a segurança também depende do usuário, que deve fazer um uso consciente do serviço.

Licença de Apostas e Jogos

A operadora possui uma das licenças mais confiáveis da atualidade, emitida pela Malta Gaming Authority. Nesse sentido, este é o número da documentação: MGA/CRP/186/2010.

Vale dizer que Malta possui leis rígidas para o segmento de apostas online. Inclusive, exige um certo esforço dos sites. Por isso, é bom saber que a licença da plataforma se origina de lá.

Outra coisa interessante que merece destaque são os certificados de outras instituições, que a casa também possui. Selos como do eCogra e do Gamcare mostram que a empresa pratica atividades imparciais, sem tirar proveito ou ser injusta com seus clientes.

Novibet no Reclame Aqui

Sabemos que as reclamações preocupam qualquer jogador de uma nova casa de apostas. E se o assunto é reclamações, a plataforma Reclame Aqui costuma reunir um bom número delas, para praticamente qualquer empresa.

Assim, a casa possui um perfil por lá. Segundo nossa análise, as reclamações costumam se referir a questões como erros em odds ou falhas de saque. Todavia, muitas reclamações aparentam um certo desconhecimento dos Termos e Condições que são aceitos ao criar uma conta.

Novibet Brasil app para Dispositivos Android e iPhone

Está lendo isso pelo celular? Então é bom saber que a plataforma possui um app para Android. Você pode baixá-lo diretamente pelo site da empresa, entrando nele através do seu aparelho. Na página inicial, basta procurar pelo ícone escrito “Android”.

Desse modo, o aplicativo entrega praticamente todas as funções do site em uma versão otimizada para smartphones. Pagamentos, suporte aos clientes, gestão do saldo e as próprias apostas podem se acessadas pelo aplicativo, sem problema algum.

Somado a isso, ainda há a praticidade de usar uma interface pensada para celular. Ela se mostra bem mais simples do que as versões de computador, o que será ideal para iniciantes.

E quem tem um iPhone? Nesse caso, precisará usar o site de apostas para apostar também pelo celular. Todavia, as páginas possuem versões móveis bem próximas do que é visto no aplicativo. Por isso, a experiência não será tão distante do que testamos no Android.

Futebol na Novibet Brasil

Futebol é, com certeza, o esporte mais popular do mundo. Nesse sentido, a plataforma faz bem em cobrir milhares de campeonatos da modalidade. Isso inclui não somente os nacionais ou europeus, mas também de várias outras regiões. Desse modo, é possível encontrar:

Ligas nacionais: as principais ligas do mundo estão por lá, o que inclui Premier, La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Liga Italiana e outras europeias. Ainda, cobre a Série A e a Série B do Brasileirão, além de campeonatos argentinos, uruguaios e muitos outros;

as principais ligas do mundo estão por lá, o que inclui Premier, La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Liga Italiana e outras europeias. Ainda, cobre a Série A e a Série B do Brasileirão, além de campeonatos argentinos, uruguaios e muitos outros; Campeonatos continentais: Todos os torneios da UEFA estão por lá, o que inclui Champions League, Europa League, Conference League e Super Cup. O mesmo vale para a América do Sul: Libertadores da América, Copa Sul-Americana e Recopa Sul-Americana;

Todos os torneios da UEFA estão por lá, o que inclui Champions League, Europa League, Conference League e Super Cup. O mesmo vale para a América do Sul: Libertadores da América, Copa Sul-Americana e Recopa Sul-Americana; Torneios internacionais: o Mundial de Clubes é coberto integralmente por lá, assim como a Copa do Mundo. O mesmo vale para Liga das Nações, Classificações para a Copa do Mundo e outros torneios semelhantes.

Assim, o futebol é bem coberto na operadora. Seja você o torcedor de times da elite ou de equipes menores, conseguirá encontrar campeonatos para apostar por lá. Ainda, a plataforma oferece mercados bem interessantes para o esporte.

Odds e taxas de pagamento da Novibet Brasil

As odds na plataforma são bem interessantes. Com milhares de mercados, elas variam entre as mais arriscadas e elevadas, as mais seguras, com valores menores, e as que equilibram ambas as características.

Além disso, o serviço não cobra pelos saques ou depósitos feitos por lá, mesmo com boleto bancário. Todavia, é bom confirmar isso lendo os Termos e Condições antes de criar sua conta.

Como sacar dinheiro na Novibet Brasil?

Os saques no site de apostas podem ser feitos através de vário métodos, incluindo Pix, carteiras digitais e outros. Dessa maneira, você pode retirar seu saldo fazendo o seguinte:

Faça login com sua conta no site de apostas; Abra o menu de usuário; Selecione a opção de saque e escolha um dos vários métodos; Insira o valor e seus dados bancárias; Confirme o saque.

Após isso, você pode aguardar o tempo previsto. Caso ainda não caia na conta, entre em contato com o suporte.

Entrar em contato com a Novibet

Serviço de Atendimento ao Cliente

Falando em suporte, há alguns canais de contato para os clientes. São os seguintes:

Chat ao vivo;

Email;

Messenger;

O chat está disponível 24/7 e pode ser usado diretamente pelo site da operadora. Para isso, basta clicar no ícone do recurso e informar sua dúvida, seja sobre código promocional Novibet ou outros assuntos.

Conclusão sobre a Novibet Brasil

A Novibet é uma casa de apostas bem completa, tanto em promoções, como em recursos. Assim, o jogadores terá uma experiência bem completa por lá. Vale dizer que há alguns pontos a melhorar, como a falta de app para iPhone.

Prós Contras Bônus e código promocional Novibet Não há um app para iOS (sistema do iPhone) Boas ofertas para clientes já cadastrados Acesso pelo computador pode parecer um pouco confuso Cobre centenas de campeonatos

Perguntas Frequentes

Abaixo, confira as principais dúvidas dos usuários.

Quanto tempo demora a Novibet Brasil a pagar?

Depende do método escolhido pelo apostador.

Como funciona a Novibet Brasil?

A plataforma de apostas e cassino funciona 100% online e aceita pagamentos via Pix.

Como a Novibet Brasil paga?

É possível sacar via Pix, carteiras digitais e outros métodos.

Como fazer aposta na Novibet Brasil?

É preciso criar uma conta e fazer um depósito antes de selecionar um palpite. Ainda, é possível ganhar bônus com o código promocional Novibet.

Qual o mínimo para sacar na Novibet Brasil?

O saque mínimo é de R$50.

Qual o prêmio máximo da Novibet?

Para saber sobre esse tipo de regra, consulte os regulamentos da operadora.

