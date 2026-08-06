Novibet Brasil: guia completo e análise para apostar

Legalizada, segura e com uma estrutura que atende bem desde os novatos até os apostadores mais experientes, a Novibet Brasil mostra que tem tudo para disputar espaço entre os grandes nomes do setor.

Com uma navegação limpa, recursos como cash out e uma boa variedade de esportes e mercados, a plataforma aposta na combinação de tecnologia e praticidade para atrair o público brasileiro. E tem dado certo.

Neste artigo, a gente mostra tudo o que você precisa saber sobre o site: como funciona, como apostar, quais são os diferenciais e por que ela já merece atenção de quem procura um ambiente confiável para apostar online.

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Como a Novibet funciona no Brasil? Review completo

A Novibet apostas vem ganhando espaço entre os brasileiros por oferecer praticidade, boas odds, navegação fluida e uma plataforma completa.

O cadastro na Novibet é rápido e pode ser feito em poucos minutos com CPF, e-mail e celular. Após a confirmação, o usuário já pode fazer seu primeiro depósito via Pix — rápido, sem taxas e com compensação imediata.

Como adiantamos, a navegação também é um dos destaques: o site é organizado, responsivo e dividido por seções como Apostas Esportivas, Ao Vivo, Cassino e Promoções.

Os eventos esportivos aparecem por modalidade e país, com foco especial no futebol brasileiro e internacional.

Dentro das partidas, é possível apostar em mercados como resultado final, gols, escanteios e cartões, com odds atualizadas em tempo real. Há também estatísticas ao vivo, gráficos e a opção de cash out, disponível na aba “Minhas Apostas”.

Para quem prefere múltiplas, a casa permite montar bilhetes combinados com cálculo automático de retorno.

Por fim, tudo funciona bem no celular, com site adaptado aos navegadores modernos e a disponibilidade de um Novibet app.

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Novibet Brasil: vantagens e desvantagens da plataforma

A Novibet vem ganhando espaço no mercado brasileiro e conta com autorização oficial para atuar no país, o que reforça sua credibilidade e alinhamento com a nova regulamentação do Governo Federal.

Além do respaldo legal, a casa oferece uma experiência de navegação fluida, com apostas pré-jogo e ao vivo, odds competitivas, recursos como cash out total, parcial e automático, além de transmissão ao vivo de alguns eventos.

Mesmo sendo uma marca nova por aqui, a plataforma demonstra qualidade e comprometimento, buscando se consolidar entre as grandes do setor.

A seguir, destacamos os principais pontos positivos e negativos da plataforma com base na experiência de usuários brasileiros.

Vantagens

✅ Plataforma legalizada e segura para brasileiros;

✅ Odds competitivas em esportes populares;

✅ Interface rápida e bem adaptada ao mobile.

Desvantagens

❌ Ainda não possui app para iOS;

❌ Poucas promoções ativas em comparação com rivais;

❌ O atendimento ao cliente pode demorar em horários de pico.

Código promocional da Novibet Brasil

Durante o processo de cadastro, há um campo para inserir um código promocional.

Ao usar um código válido no momento do cadastro, você pode ter acesso a promoções exclusivas, como odds turbinadas ou desafios de apostas com recompensas.

Fique atento às comunicações oficiais da Novibet Brasil e canais parceiros confiáveis que divulgam códigos ativos.

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Termos e Condições importantes

Assim como em qualquer casa de apostas regulamentada, as promoções da Novibet vinculadas ao código promocional seguem Termos e Condições específicos.

Os benefícios exigem atenção redobrada aos seguintes pontos:

Validade: cada promoção tem um período de duração e vale apenas para eventos indicados no regulamento.

cada promoção tem um período de duração e vale apenas para eventos indicados no regulamento. Mercados elegíveis: promoções como a Golden Sub são válidas apenas para apostas pré-jogo e em mercados específicos.

promoções como a Golden Sub são válidas apenas para apostas pré-jogo e em mercados específicos. Usuários verificados: apenas contas totalmente verificadas podem participar das campanhas.

apenas contas totalmente verificadas podem participar das campanhas. Limite de uso: algumas ofertas são limitadas a uma vez por usuário ou por evento.

As regras estão disponíveis diretamente no site da Novibet Brasil. É recomendável sempre verificar as condições atualizadas antes de apostar.

A Novibet é confiável?

Sim, a Novibet é uma casa de apostas legal, segura e confiável no Brasil.

A operação é feita pela NVBT GAMING LTDA, registrada sob o CNPJ nº 50.587.712/0001-27 e autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF) através da Portaria nº 249/2025.

Além da licença nacional, a plataforma também possui certificação internacional da Malta Gaming Authority (MGA), que reforça sua credibilidade no mercado global.

A segurança digital é garantida por criptografia SSL de 256 bits, verificação de identidade (KYC) e sistemas antifraude, o que protege os dados e as transações dos usuários. Tudo isso torna a Novibet uma opção confiável para apostar online com segurança.

Compromisso com o Jogo Responsável

Demonstrando seu comprometimento em promover apostas responsáveis, a Novibet tem uma política de Jogo Responsável clara. Para acessá-la, basta descer até o final da página e clicar em "Jogo Responsável".

Entre as ferramentas de controle promovidas pela plataforma, estão:

Monitoramento de Atividade;

Definição de limites pelos jogadores;

Autoexclusão;

Solicitação de "Intervalo";

Lembrete de tempo de jogo;

entre outras.

Por fim, a Novibet garante a revisão, no mínimo, anual da Política de Jogo Responsável da plataforma para se manter de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.

É legal apostar na Novibet no Brasil?

Sim, apostar na Novibet é totalmente legal no Brasil. A empresa atua com autorização oficial da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF), conforme a Portaria nº 249, de 07/02/2025.

Essa autorização foi possível graças à regulamentação prevista na Lei nº 13.756/2018, que legalizou as apostas de quota fixa no país.

Com isso, a plataforma atende a todos os critérios exigidos: operação com sede no Brasil, suporte em português e políticas de jogo responsável.

Na prática, o usuário brasileiro aposta em uma plataforma legalizada, fiscalizada e alinhada com as normas mais recentes do setor.

Mercados de apostas na Novibet Brasil

A Novibet Brasil oferece uma variedade robusta de mercados para quem busca ir além do básico nas apostas esportivas.

Desde o tradicional “resultado da partida” até opções mais específicas, como estatísticas de jogadores, a Novibet funciona tanto iniciantes quanto apostadores mais experientes.

Essa diversidade é importante porque permite que o usuário adapte sua aposta ao perfil do jogo, ao seu conhecimento e até ao nível de risco que deseja assumir.

Veja abaixo os principais mercados disponíveis:

Resultado final (1X2)

Ambas as equipes marcam

Total de gols

Handicap asiático e europeu

Resultado exato

Primeiro a marcar / Último a marcar

Escolha qual time ou jogador fará o primeiro (ou último) gol da partida.

Super Odds na Novibet

As Super Odds Novibet são as odds aumentadas oferecidas para eventos esportivos selecionados. Com elas, o apostador tem cotações competitivas em cenários onde há um favorito claro.

Em termos de competitividade, a Novibet oferece cotações justas e muitas vezes superiores à média nacional, principalmente em eventos populares como futebol europeu e Libertadores.

As odds são exibidas no formato decimal por padrão — o mais comum no Brasil. Esse modelo mostra quanto você vai receber por real apostado, já com o valor da aposta incluído.

Por exemplo, uma odd de 2.00 significa que, ao apostar R$10, você receberia R$20 em caso de acerto.

Em que posso apostar na Novibet Brasil?

A Novibet oferece uma plataforma completa e recheada de opções para quem curte apostas esportivas — desde os esportes mais populares até mercados alternativos que vêm ganhando espaço entre os brasileiros.

A variedade é um dos pontos fortes da casa. Abaixo, portanto, veja os principais tipos de apostas disponíveis na Novibet Brasil:

Futebol (nacional e internacional, com apostas em ligas da Europa, América do Sul, Ásia e mais)

Basquete (NBA, NBB, Euroliga e torneios internacionais)

Tênis (ATP, WTA, Grand Slams e torneios menores)

Vôlei (ligas nacionais e competições internacionais)

Esportes americanos (NFL, MLB, NHL e NCAA)

Corridas de cavalos e galgos

MMA e boxe (UFC, PFL, Bellator e lutas pontuais)

eSports (CS2, League of Legends, Dota 2, Valorant, Rainbow Six e outros)

Fórmula 1 e automobilismo

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Apostas simples

As apostas simples são as mais básicas e populares. Nelas, você aposta em apenas um evento ou mercado.

Se sua previsão estiver correta, você recebe o valor da odd multiplicado pelo montante apostado. Caso erre, perde o valor total da aposta.

Exemplo:

Você aposta R$50 na vitória do Flamengo contra o São Paulo, com odd 2.00. Se o Flamengo vencer, você recebe R$100 (50 x 2.00). Se o time empatar ou perder, você perde os R$50.

Apostas múltiplas

As múltiplas, também conhecidas como combinadas, reúnem duas ou mais seleções em um único bilhete.

Para vencer, todas as previsões precisam se confirmar. O grande atrativo está no retorno potencial, já que as odds são multiplicadas entre si.

Exemplo:

Você aposta R$20 em uma múltipla com:

Vitória do Corinthians (odd 2.10)

Mais de 2.5 gols no jogo do Palmeiras (odd 1.90)

Ambas marcam em Flamengo x Vasco (odd 2.00)

Odd total: 2.10 x 1.90 x 2.00 = 7.98

Retorno potencial: R$159,60 (20 x 7.98), se todas as seleções forem corretas.

Novibet apostas ao vivo

Além das apostas online pré jogo, a Novibet também conta com uma aba dedicada às apostas ao vivo.

Isso transforma a experiência em algo mais dinâmico e envolvente. Os apostadores podem acessar facilmente a seção de apostas ao vivo pelo site ou pelo aplicativo.

A Novibet oferece apostas ao vivo em uma vasta gama de esportes. Isso inclui modalidades populares como futebol, basquete, tênis, vôlei, e até eSports.

Além disso, os mercados cobrem eventos nacionais e internacionais de renome, como Premier League, Copa Sul-Americana Champions League e NBA, entre outros. Essa diversidade garante opções para apostadores com interesses variados.

Recursos disponíveis para as apostas ao vivo

Visualização ao Vivo: Permite aos usuários acompanhar os jogos em tempo real, com gráficos e dados estatísticos. Mercados de Apostas: A seção ao vivo oferece centenas de opções, como Resultado Final, Handicap Asiático e Total de Gols. Cash Out: Oferece controle total sobre as apostas, permitindo fechar uma aposta antes do final do evento. Transmissão ao Vivo: Disponível para eventos selecionados, melhora a experiência ao permitir que os usuários vejam a ação diretamente na plataforma.

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Apostas esportivas na Novibet Brasil

A seção de apostas esportivas da Novibet foi criada para oferecer variedade, praticidade e competitividade nas odds.

Com cobertura de eventos nacionais e internacionais, a casa é uma das que mais crescem no país quando o assunto é futebol, tênis, basquete e até eSports.

A plataforma permite apostas pré-jogo e ao vivo, com mercados que vão desde os mais simples, como resultado final, até opções mais avançadas, como escanteios, handicaps asiáticos e estatísticas específicas.

A navegação é fluida, os menus são bem organizados e o boletim de apostas é fácil de usar tanto no desktop quanto no celular.

Entre os esportes mais populares entre os brasileiros, se destacam:

Futebol

Basquete

Tênis

eSports

Vôlei, Fórmula 1 e MMA, que também têm espaço entre os apostadores do país.

⚽ Apostas em futebol na Novibet

As apostas em futebol são as mais populares na Novibet. Por ser a modalidade mais procurada, há uma ampla oferta de mercados para os apostadores.

Mercado de apostas Descrição Marcador de gol Permite que o apostador escolha jogadores que vão marcar na partida Total de faltas Escolha de quantas faltas um time fará na partida ou quantas a partida terá no total Primeiro chute a gol Possibilidade de escolher qual time dará o primeiro chute a gol na partida Mercado de escanteios Escolha de quantos escanteios a partida terá ou então uma das duas equipes Ambas marcam Escolha se as duas equipes vão marcar gol ou não na partida

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🏀 Apostas em basquete

Para os entusiastas do basquete, há uma grande variedade de mercados de apostas na NBA na Novibet. Além disso, outros torneios de basquete também trazem diversas opções para os apostadores na plataforma.

Mercado de apostas Descrição Especiais jogadores Quantidade de pontos marcados, faltas assinaladas, entre outros Total de rebotes Escolha de quantos rebotes uma equipe ou um jogador específico terá na partida Vencedor da partida Definição de qual das duas equipes vencerá a partida Handicap Aqui, pode-se tirar uma determinada quantidade de pontos ou acrescentar no placar final Quantidade de pontos Quantos pontos um time fará na partida ou quantos a partida terá com os dois times somados

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🥎 Apostas em tênis

Para quem prefere esportes individuais, o tênis também é amplamente coberto na Novibet, com diversas opções de apostas em torneios internacionais.

Mercado de apostas Descrição Duplas faltas Definição de quantas duplas faltas a partida ou um jogador terá Handicap de games Aplica uma diminuição ou um aumento na quantidade de sets para um jogador, que será acrescido ou retirado do placar final Margem de vitória Escolha do vencedor e por quantos sets de diferença ele irá vencer a partida Ambos os jogadores ganharão um set Escolha se os dois jogadores vão vencer um set ou se um dos dois vencerá por zero Vencedor e total de games Aqui são duas escolhas, quem vencerá a partida e quantos games ela terá

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🖥️ Apostas em e-sports

No entanto, a grande tendência atualmente são os esportes eletrônicos, que também recebem atenção da Novibet. Usando o E-soccer como exemplo, você encontrará:

Mercado de apostas Descrição Resultado Final e Ambas marcam Mercado duplo, tendo que escolher quem vencerá a partida e se os dois times vão marcar Intervalo/final de jogo Mercado duplo em que é escolhido quem estará vencendo no intervalo e quem vencerá o jogo Margem de vitória Definição de qual será a margem de diferença de gols entre o vencedor e o perdedor da partida Resultado correto múltipla Uma combinação de resultados corretos para definir o vencedor da partida ou o empate Resultado final Definição seca do vencedor da partida ou de um empate

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Ofertas e promoções da Novibet Brasil

A Novibet aposta em ações temáticas, odds turbinadas e campanhas com foco em jogos ao vivo, especialmente no futebol.

Mesmo sem oferecer bônus de boas-vindas — algo que está proibido pelas normas atuais do mercado brasileiro — a plataforma segue investindo em promoções criativas e recorrentes para manter seus usuários engajados.

Abaixo, listamos as principais promoções ativas para quem aposta na Novibet Brasil:

Golden Sub

A promoção Golden Substituição (Golden Sub) é uma das mais originais. Se o jogador em quem você apostou para marcar um gol for substituído e o substituto marcar no lugar dele, sua aposta é paga como vencedora.

Promoção “2 gols até os 15”

Com a “2 Gols até os 15 minutos”, se você apostar em um jogo de futebol com essa promoção ativada e saírem dois gols nos primeiros 15 minutos de jogo, a plataforma oferece um prêmio especial ou aposta gratuita.

Posso apostar na Novibet pelo app?

Sim, a Novibet oferece um aplicativo próprio que facilita bastante a vida de quem prefere apostar pelo celular. Ele está disponível para Android diretamente na Google Play Store.

Com o Novibet app, é possível acompanhar apostas ao vivo, fazer depósitos, solicitar saques e navegar por todos os mercados da casa com agilidade e praticidade.

Métodos de pagamento na Novibet Brasil

A Novibet disponibiliza apenas o PIX como método de pagamento.

Todas as transações são realizadas em ambiente seguro e criptografado, com processamento ágil e suporte em português caso surja qualquer problema durante o processo.

Como depositar na sua conta?

Fazer um depósito na Novibet é simples e rápido. Veja o passo a passo:

Faça login na sua conta Novibet e vá até a opção “Depósito” no topo da tela; Escolha o método de pagamento desejado; Informe o valor que deseja depositar (respeitando o mínimo exigido); Siga as instruções no seu banco ou app e confirme a transação.

O valor será creditado na conta Novibet assim que o pagamento for processado.

Os depósitos via PIX são processados quase instantaneamente, sem cobrança de taxas, e com um processo simples direto pelo app do seu banco.

Como sacar na Novibet?

Para solicitar um saque na Novibet, siga estes passos:

Acesse sua conta na Novibet e vá até a aba “Retirada” ou “Saque”; Escolha o método de saque disponível; Informe o valor que deseja sacar e os dados bancários corretos; Confirme a solicitação e aguarde a aprovação.

A Novibet também permite saques via PIX, geralmente processados em até 24 horas úteis, dependendo da análise interna e da verificação da conta.

Atendimento ao cliente na Novibet Brasil

A Novibet oferece um suporte ao cliente eficiente e em português, com diferentes canais disponíveis para atender rapidamente os usuários brasileiros.

O objetivo da plataforma é garantir que qualquer dúvida ou problema seja resolvido de forma clara, rápida e prática, através dos seguintes canais de atendimento:

Chat ao vivo: disponível diretamente no site, com atendimento em português. O tempo médio de resposta costuma ser rápido, geralmente em menos de 2 minutos.

disponível diretamente no site, com atendimento em português. O tempo médio de resposta costuma ser rápido, geralmente em menos de 2 minutos. E-mail: para assuntos mais complexos ou envio de documentos, o usuário pode entrar em contato pelo endereço oficial da casa. A resposta pode levar algumas horas, dependendo da demanda.

para assuntos mais complexos ou envio de documentos, o usuário pode entrar em contato pelo endereço oficial da casa. A resposta pode levar algumas horas, dependendo da demanda. Central de ajuda: a Novibet conta com uma seção de perguntas frequentes bastante completa, cobrindo temas como pagamentos, cadastro, promoções e limites de conta.

Nossa opinião sobre a Novibet Brasil

A Novibet vem se consolidando entre os melhores sites de apostas do mercado brasileiro.

Com uma plataforma licenciada, estrutura moderna e foco no usuário, ela consegue atender tanto iniciantes quanto apostadores mais experientes.

O site oferece recursos como apostas ao vivo, app funcional, cobertura ampla de esportes e um layout prático — tudo isso somado à presença de promoções regulares e odds competitivas.

Por outro lado, ainda há espaço para crescer em pontos como a oferta de métodos de pagamento mais variados e a expansão das promoções voltadas especificamente para o público brasileiro.

Por fim, acreditamos que a Novibet é uma excelente opção para quem busca segurança, facilidade de uso e um bom mix entre esportes tradicionais e novas oportunidades de apostas.

Pontos fortes da Novibet Brasil

Cobertura esportiva ampla: com destaque para futebol, tênis, basquete e até mercados alternativos como eSports.

Apostas ao vivo e SuperOdds: ferramentas modernas e dinâmicas que elevam a experiência do usuário.

App funcional e versão mobile otimizada: boa navegação, carregamento rápido e recursos completos no celular.

Plataforma confiável e regulamentada: operação 100% legal no Brasil, com criptografia de dados e ferramentas de jogo responsável.

Promoções interessantes: como a Golden Sub e o mercado “2 gols até os 15”, que são exclusivas e bem avaliadas pelos usuários.

O que ainda pode melhorar

Mais métodos de pagamento locais: atualmente, o Pix é a estrela, mas outras opções são bem-vindas.

Mais promoções recorrentes: apesar de criativas, as promoções ainda são limitadas em comparação com outras grandes casas.

Nota final: 4,6/5

Perguntas frequentes sobre a Novibet Brasil

Ainda tem dúvidas sobre como funciona a Novibet no Brasil? Abaixo, reunimos as respostas para as principais perguntas dos apostadores brasileiros.

A Novibet é legalizada no Brasil?

Sim. A Novibet atua de forma legal no país por meio da empresa NVBT GAMING LTDA, registrada com CNPJ nº 50.587.712/0001-27. A plataforma possui autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF), conforme a Portaria nº 249, publicada em fevereiro de 2025.

Qual o valor mínimo para apostar na Novibet?

O valor mínimo para depósito na Novibet é de R$ 10,00. Como o depósito é realizado via PIX, o valor é creditado instantaneamente na conta do apostador. No entanto, uma vez que tenha feito o depósito mínimo, é possível fazer apostas por um valor ainda menor.

Quais são os métodos de pagamento aceitos?

Atualmente, a Novibet aceita exclusivamente PIX como método de depósito e saque. A escolha reforça a agilidade nas transações, com depósitos instantâneos e retiradas processadas geralmente em até 24 horas.

A Novibet é segura para apostar?

Sim. A plataforma conta com tecnologia de ponta para proteção de dados, como criptografia SSL, e segue as exigências da regulamentação brasileira. Além disso, oferece ferramentas de jogo responsável, como limites de depósito e autoexclusão.

Como fazer saques na Novibet?

Para sacar na Novibet, faça login, clique no seu saldo no canto superior direito e selecione "Sacar". Escolha Pix, insira o valor (mínimo R$10), sua senha e chave Pix. O processamento é geralmente instantâneo.