Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

Copa Sul-Americana

Copa Sul-Americana Visão geral

Mais
Tudo sobre apostas na GOAL
Tudo sobre apostas na GOAL
Publicidade

Copa Sul-Americana, jogos & resultados

quarta-feira, 29 de julho
Grêmio badge
Grêmio
GRE
0
Bolívar badge
Bolívar
BOL
1
FJ
agr: 2 - 4
O'Higgins badge
O'Higgins
OHI
1
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
0
FJ
agr: 1 - 1
pens 3 - 4
Caracas badge
Caracas
CAR
0
Santa Fe badge
Santa Fe
SFE
3
FJ
agr: 0 - 5
segunda-feira, 10 de agosto
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
Recoleta badge
Recoleta
REC
Bolívar badge
Bolívar
BOL
São Paulo badge
São Paulo
SAP
terça-feira, 11 de agosto
Tigre badge
Tigre
TIG
Montevideo City Torque badge
Montevideo City Torque
CAT
Mais

Classificação

PosiçãoTimeJVEDGPGCSGPSequência
1Augsburg crestAugsburg00000000
2Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen00000000
3Bayern Munich crestBayern Munich00000000
4Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund00000000
5Borussia Moenchengladbach crestBorussia Moenchengladbach00000000
Mais

Apostas em destaque

Odds Sul-Americana 2026: Boca Juniors é favorito
Veja mais artigos sobre apostas