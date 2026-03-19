Confira os palpites Flamengo x Remo para o confronto no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (19), às 20h, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Flamengo e Remo se enfrentam no Maracanã em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos diferentes neste início de competição.

O Rubro-Negro tenta embalar de vez após uma sequência de resultados positivos, enquanto o time paraense busca sua primeira vitória no torneio para reagir na tabela.

O Flamengo chega animado após vencer o clássico contra o Botafogo por 3 a 0 no Nilton Santos. O resultado consolidou a recuperação da equipe depois de um começo irregular na temporada.

No Brasileirão, o Rubro-Negro soma 10 pontos em cinco partidas, com três vitórias, um empate e uma derrota, ocupando atualmente a quinta colocação.

O Remo, por sua vez, ainda busca sua primeira vitória no campeonato. Na última rodada, a equipe foi derrotada pelo Coritiba por 1 a 0 fora de casa.

Com três empates e três derrotas em seis jogos, o time paraense aparece na 18ª posição da tabela e chega pressionado para tentar pontuar diante de um adversário bastante forte.

Prováveis escalações de Flamengo x Remo

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro, Erick Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá e Carrascal, Samuel Lino e Pedro;

Remo: Marcelo Rangel, João Lucas, Marllon, Kayky (Tchamba) e Sávio, Picco, Freitas (Zé Ricardo) e Vitor Bueno, Yago Pikachu, Alef Manga e João Pedro.

Rubro-Negro favorito no Maracanã

Jogando diante de sua torcida e vindo de uma vitória convincente no clássico, o Flamengo entra em campo como amplo favorito. A equipe mostrou evolução nas últimas partidas e parece ter encontrado maior equilíbrio entre ataque e defesa.

O Remo, por outro lado, tem encontrado dificuldades para transformar desempenho em resultados no Brasileirão.

Atuando fora de casa contra um adversário tecnicamente superior, a tendência é de um jogo em que o Flamengo consiga impor seu ritmo e conquistar mais três pontos.

Palpite 1 para Flamengo x Remo: Flamengo vence, com odds de 1.20 na bet365

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Pressão ofensiva pode aparecer nos dois tempos

Com o bom momento ofensivo demonstrado na última rodada, o Flamengo deve buscar controlar a partida desde os minutos iniciais. Jogando no Maracanã, a equipe costuma adotar postura agressiva e pressionar o adversário ao longo de todo o jogo.

Diante de um Remo que vem sofrendo para pontuar e que tende a adotar postura mais defensiva, o Rubro-Negro pode criar oportunidades ao longo das duas etapas.

Se mantiver o volume ofensivo apresentado recentemente, existe boa chance de marcar gols em ambos os tempos.

Palpite 2 para Flamengo x Remo: Flamengo marca em ambos os tempos, com odds de 1.91 na bet365

Defesa pode limitar o ataque visitante

Apesar da pressão ofensiva esperada do Flamengo, o Remo pode encontrar dificuldades para responder no ataque. A equipe paraense ainda não venceu no campeonato e tem enfrentado problemas na criação de jogadas ofensivas.

Caso o Flamengo consiga controlar a posse de bola e limitar as transições do adversário, o cenário da partida pode favorecer um jogo com apenas um dos lados balançando as redes.

Assim, a possibilidade de o Remo passar em branco aparece como um cenário plausível.