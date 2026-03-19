Palpite Chapecoense x Corinthians- Campeonato-Brasileiro - 19/03/2026

Confira os palpites Chapecoense x Corinthians para o confronto em Chapecó, nesta quinta-feira (19), às 21h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Chapecoense x Corinthians

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Nossa análise: Momento das equipes

Chapecoense e Corinthians se enfrentam na Arena Condá em um duelo que tende a ser mais equilibrado do que a tabela pode sugerir. A equipe catarinense, mesmo recém-chegada à elite, tem mostrado competitividade, principalmente atuando em casa, enquanto o Timão ainda busca maior regularidade dentro da competição.

O confronto ganha contornos interessantes justamente por colocar frente a frente um time organizado e duro de ser batido contra outro com mais qualidade individual, mas ainda oscilante.

A Chapecoense vem de empate por 1 a 1 contra o Grêmio, resultado que reforça o padrão da equipe neste início de Brasileirão: competitiva, mas com dificuldade para transformar boas atuações em vitórias.

Em seis jogos, são seis pontos somados, com uma vitória, três empates e uma derrota. Jogando na Arena Condá, a equipe costuma ser mais agressiva, pressionando no início e tentando aproveitar o fator local para se impor fisicamente, o que pode ser determinante mais uma vez.

O Corinthians, por sua vez, chega após empate no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, e segue em uma campanha marcada por altos e baixos. Com oito pontos em seis jogos, o time ocupa a 8ª colocação, alternando bons momentos com quedas de rendimento dentro das próprias partidas.

Fora de casa, a equipe ainda não conseguiu se impor completamente, o que pode equilibrar ainda mais o duelo diante de uma Chapecoense organizada e competitiva.

Prováveis escalações de Chapecoense x Corinthians

Chapecoense: Léo Vieira, Victor Caetano, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Everton, Walter Clar, Camilo, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto, Italo e Neto Pessoa

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Carrillo e Breno Bidon, Kaio César e Memphis Depay

Equilíbrio deve marcar o confronto

O cenário aponta para um duelo bastante equilibrado. A Chapecoense costuma ser competitiva jogando na Arena Condá, enquanto o Corinthians ainda busca maior consistência atuando fora de casa.

Com duas equipes que alternam bons e maus momentos dentro das partidas, a tendência é de um jogo disputado e com poucas diferenças ao longo dos 90 minutos. Nesse contexto, o empate surge como um resultado plausível.

Palpite 1 para Chapecoense x Corinthians: Empate, com odds de 3.10 na Betano

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Jogo com tendência de bolas paradas

A Chapecoense tende a explorar bastante as jogadas laterais, principalmente atuando em casa. Já o Corinthians, mesmo com dificuldades em alguns momentos, também utiliza bastante os lados do campo para criar oportunidades.

Esse tipo de dinâmica aumenta a possibilidade de cruzamentos e finalizações bloqueadas, o que naturalmente eleva o número de escanteios. Assim, o confronto tem potencial para ultrapassar a linha proposta.

Palpite 2 para Chapecoense x Corinthians: Mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.67 na Betano

Ataques podem encontrar espaços

Apesar do equilíbrio, as duas equipes têm mostrado capacidade de criar chances ao longo das partidas. A Chapecoense marcou contra o Grêmio, enquanto o Corinthians também conseguiu balançar as redes no clássico diante do Santos.

Com defesas que ainda apresentam oscilações, o jogo pode ter momentos de maior abertura. Nesse cenário, a possibilidade de ambos os times marcarem aparece como uma boa alternativa.