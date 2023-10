Betano ou Novibet: Saiba qual a melhor opção para apostas

As casas de aposta da Betano ou Novibet estão no seu radar? Explore a nossa análise comparativa entre as duas reconhecidas casas de apostas.

Neste artigo, avaliaremos a qualidade de cada plataforma e veremos qual site é melhor para iniciar as apostas online.

Confira uma variedade de critérios para avaliar em que aspectos cada plataforma de apostas demonstra um maior potencial.

Betano ou Novibet? Betano Novibet Bônus de boas vindas para esportes Bônus de 100% em até R$500. Bônus de 100% em até R$300 + 30 rodadas. Mercado de apostas Enorme variedade de modalidades esportivas e mercados de apostas. Ampla gama de métodos de apostas e uma enorme cobertura de esportes. Odds Cotações bem distribuídas e atualizadas com regularidade nos mercados em tempo real. Odds dentro da média de valores do mercado. Aplicativo Aplicativo projetado para funcionar em menores resoluções com funções interativas e rápidas. Interface intuitiva e adaptada para executar perfeitamente nos dispositivos smartphones. Transmissão ao vivo Disponibilização de live streaming para diversos eventos esportivos. Transmissões ao vivo para auxiliar nas apostas dos usuários em diversas competições. Nota de 1 a 100 99 97 Cadastre-se! Aposte agora Aposte agora

Como pudemos ver, ambas as plataformas apresentam diversas qualidades e recursos semelhantes. Em uma disputa acirrada, a única maneira é avaliar atentamente cada critério para decidir o site de apostas apresenta um desempenho melhor.

Bônus de boas vindas: Betano vencedora

Um dos critérios mais primordiais analisados em um site de apostas online é as boas vindas prestadas para os novos usuários cadastrados. Antes de selecionar um site de apostas, os usuários avaliam bem este critério para ter certeza que irá começar com o pé direito nas suas apostas.

As promoções dos sites de apostas da Betano e Novibet são bastante semelhantes, as duas oferecem 100% de bônus no valor do depósito inicial do usuário.

O bônus de boas vindas não depende apenas do valor oferecido, mas também dos requisitos e rollover necessários. Portanto, nessa comparação, devemos considerar diversos aspectos fundamentais para que o usuário inicie a sua experiência da maneira mais proveitosa

Os novos cadastrados na Betano podem utilizar o código promocional Betano e participar da promoção de boas vindas que oferece 100% de bônus em até R$500, para iniciar a sua jornada positivamente na plataforma.

O usuário deve estar atento aos Termos e Condições da Betano para não ser desqualificado da promoção. O valor mínimo para participar da oferta é de R$50. Antes de realizar uma retirada, o rollover do bônus de boas vindas da plataforma é de cinco vezes o valor do bônus + o valor depositado.

Do lado oposto, utilizando o código promocional Novibet ao se cadastrar na plataforma de apostas, há como obter um bônus de boas vindas de 100% em até R$300 + 30 rodadas gratuitas no Big Bass Bonanza. O rollover da casa também exige que o usuário realize apostas em até cinco vezes o valor dos créditos de aposta + depósito.

Apesar dos sites de apostas apresentarem ofertas semelhantes, a Betano leva a melhor na questão do valor oferecido. Para saber mais sobre as ofertas de ambas as casas, consulte nossas páginas dedicadas ao código promocional Betano e código promocional Novibet.

Modalidades esportivas: Empate técnico

Assim como a entrada de um site de apostas, a diversidade dos mercados de apostas é outro fator determinante para a escolha de uma plataforma. Dado que o bônus de boas vindas não é permanente, é necessário escolher uma plataforma que tenha recursos essenciais e cativantes.

No critério de mercados de apostas, ambas as casas de apostas apresentam as principais modalidades esportivas. Portanto, acessando a Betano ou a Novibet, o usuário terá uma experiência semelhante.

Confira os principais esportes presentes nos dois sites de apostas:

Futebol

Tênis

Corridas

Basquete

Vôlei

+ Diversos outros

Além disso, tanto a Betano ou Novibet apresentam uma enorme variedade de apostas a longo prazo a nível nacional e internacional, principalmente no futebol. Enquanto na Betano há cobertura das quatro divisões do futebol brasileiro, a Novibet cobre apenas a Série A, B e C. No entanto, ambas cobrem as principais competições nacionais, continentais e europeias.

Os mercados de apostas variam bastante dependendo da modalidade esportiva, competição e partida selecionada. Como ambas as casas de apostas apresenta um desempenho semelhante no critério, o empate técnico é o resultado mais justo. Portanto, optando pela Betano ou Novibet, o usuário pode ter uma experiência satisfatória.

Variedade de mercados: Betano vencedora

A variedade de mercados é um ponto bastante importante em um site de apostas esportivas. Ter uma variedade de mercados de apostas torna uma plataforma bem mais amigável devido à possibilidade de escolha que o usuário pode ter. Sendo assim, agora saberemos se é a Betano ou a Novibet que apresenta uma maior quantidade de opções.

Ambos os sites de apostas contam com os principais mercados de apostas, como o mercado 1x2, placar exato, ambos marcam, dupla chance, handicaps, médias de gols, escanteios, cartões, entre diversas outros.

Para as apostas esportivas, além dos mercados tradicionais, a Novibet apresenta opções especiais como: gol contra, vitória da equipe em ambos os tempos, equipe marcar em ambos os tempos, gol no minuto exato e diversos outras.

Já nos mercados especiais da Betano, temos um leque mais expansivo que abrange mercados como quantidade de chutes de um jogador específico, o que ocorrerá primeiro no jogo, por exemplo, um lateral, um tiro de meta e outros. Há também o mercado de como será marcado o gol (cabeça, chute, pênalti, falta), além de diversos outros mercados especiais.

Em suma, novamente a Betano saiu vitoriosa neste critério por oferecer uma maior variedade de opções, principalmente em esportes e competições menos populares. Porém, isso não quer dizer que a Novibet seja péssima nesse quesito, a plataforma também está entre os melhores sites de apostas em variedade de tipos de mercados. Saiba mais na nossa página com dicas da Betano para iniciantes.

Melhores cotações: Empate técnico

Apesar de ser um fator menos determinante, as cotações ou oportunidades podem ser consideradas um complemento positivo em um site de apostas esportivas. Para saber se a Betano ou Novibet são as melhores plataformas para se apostar no Brasil, realizamos uma comparação de odds entre as duas casas de apostas. Para isso, tomamos como base uma partida de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro.

O confronto de critério será a partida entre o líder Botafogo e o elenco do Bahia, válida pela 21ª rodada do Brasileirão 2023. Os sites de apostas apresentam um amplo leque de tipos de apostas para a partida, tanto em pré-jogo quanto em tempo real.

Realizar uma comparação entre cotações ou oportunidades de duas casas de apostas é bastante complicado. Esse fator se deve principalmente por conta das odds estarem sempre sujeitas a alterações constantes, podendo decair ou elevar em segundos. Além disso, cada plataforma de apostas possui seu próprio método de distribuir as odds conforme a competição, a partida e a fase das equipes.

Portanto, tomando como base a partida acima entre Botafogo x Bahia, temos as seguintes cotações para pré-jogo:

Betano : Botafogo [1,65] - Empate [3,80] - Bahia [5,40]

Novibet : Botafogo [1,68] - Empate [3,95] - Bahia [4,95]

Com valores bem semelhantes, é impossível ter uma comparação sincera sobre qual plataforma apresenta as melhores cotações. Portanto, sempre haverá partidas em que uma das plataformas será superior a outra e uma das equipes apresentará uma cotação maior. Portanto, novamente temos um empate técnico entre a Betano ou Novibet.

Aplicativo mobile: Empate técnico

Com uma enorme quantidade de pessoas que possuem a preferência pelo uso do smartphone, a disponibilidade de um aplicativo móvel é primordial para todas as principais casa de apostas esportivas. Apesar de ambas as casas de apostas possuírem aplicativos, veremos nessa comparação qual aplicativo da apresenta uma maior qualidade.

A Betano apresenta um aplicativo com uma interface otimizada e interativa para sistemas operacionais Android e iOS. No entanto, devido ao Brasil não suportar nenhum aplicativo de casa de apostas para iOS, a versão de iPhone só pode ser utilizada em outros países onde a casa opera.

Assim como a sua “rival” a Novibet disponibiliza um aplicativo nativo para dispositivos Android e iOS. Como citado anteriormente, a versão para iOS está limitada apenas para outras regiões, porém é importante ressaltar a inclusão da plataforma com os sistemas operacionais.

Ambos os aplicativos das plataformas de apostas rodam com uma enorme fluidez no Android. Além disso, as versões foram elaboradas especificamente para as resoluções inferiores dos celulares. Dessa maneira, não há dificuldade para realizar qualquer ação do website no computador no smartphone.

O aplicativo torna simples ações como cadastro, login, depósito, retirada, navegação nos mercados de apostas e principalmente o cassino online. Portanto, como não há diferença perceptível no aplicativo da Betano ou Novibet. Já que ambos contam com interfaces elegantes e organizadas, o empate técnico é o resultado deste critério.

Streaming ao vivo: Betano vencedora

O serviço de streaming ou transmissão ao vivo de uma casa de apostas é um fator bastante requisitado pelos apostadores. Nos mercados em tempo real, acompanhar a partida é de enorme auxílio para realizar os palpites com maior precisão.

As duas casas de apostas contam com estatísticas ao vivo para os seus eventos esportivos. Dessa maneira, há como conferir informações da partida como posse de bola, cartões, total de faltas, escanteios e outras.

Há bastante semelhança nas transmissões ao vivo da Betano e da Novibet. Ambos os sites de apostas disponibilizam as transmissões ao vivo para os seus usuários. No entanto, é necessário estar cadastrado e possuir créditos de aposta para iniciar a transmissão.

Contudo, a Betano apresenta uma maior cobertura de competições e possui uma maior quantidade de direitos de transmissões. Dessa maneira, na plataforma da Betano, o usuário pode acompanhar uma maior quantidade de competições internacionais e europeias.

Nossa opinião: Qual a melhor plataforma entre Betano e Novibet?

Bom, apesar de serem duas casas de apostas que apresentam diversos recursos essenciais, temos que decidir qual a melhor. A Betano se mostrou superior por conta da diversidade de mercados, transmissões ao vivo e bônus de boas vindas. No entanto, há pontos que devem ser destacados e que facilitam a usabilidade do usuário.

Disponibilização de aplicativo com interface otimizada;

Plataforma organizada e acessível;

Promoções e ofertas para os esportes e cassino online;

Para começar na Betano com o pé direito, basta utilizar o código promocional Betano para ativar o bônus de boas vindas. Para isso, você deve se cadastrar na plataforma e adicionar o código de bônus na área designada. Após isso, basta realizar o primeiro depósito e cumprir os requisitos impostos pela Betano.

Por outro lado, a Novibet também é super interessante para os apostadores brasileiros. Você pode saber mais sobre a casa de apostas na nossa página sobre Novibet Brasil. Além disso, saiba como abrir a sua conta com o código promocional Novibet.