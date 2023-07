Apostas na Copa Sul-Americana: Guia com dicas e bônus

Guia para apostas na Copa Sul-Americana, com ofertas, odds e os melhores mercados para palpites.

Confira neste guia todas as informações para apostar na Copa Sul-Americana. Saiba quais são os bônus disponíveis para o campeonato e os principais mercados para apostas esportivas no torneio.

Antes de mais nada, veja quais são os sites que recomendamos para apostas na Copa Sul-Americana:

Betano: variedade de mercados e aplicativo de apostas

Sportsbet.io: plataforma intuitiva e facilidade de navegação

bet365: site e app completos e confiáveis

Pixbet: mercados, plataforma interessante

Galera.bet: ofertas variadas e bom suporte

KTO: aposta grátis e opções de pagamento

Lance Betting: bônus e foco no futebol

Bet7: odds competitivas e boas promoções

Dafabet: transmissão ao vivo e outros recursos

1xbet: bônus de boas-vindas acima da média

A história da Copa Sul-Americana

A Copa Sul-Americana é um torneio realizado desde 2002. A competição reúne equipes de 10 países sul-americanos.

O campeonato é uma espécie de segundo nível da Confederação. Isso porque os participantes são equipes que não conseguiram vaga na Copa Libertadores.

Ao longo dos anos, o torneio passou por muitas transformações. Recebeu mais clubes e também alterou o seu formato.

Atualmente, a disputa começa com uma fase eliminatória. Na sequência, os times são divididos em oito grupos de quatro. Nesta parte, clubes eliminados na Pré-Libertadores também entram.

O campeão de cada chave avança para as oitavas de final, enquanto o segundo colocado enfrenta os terceiros das chaves da Libertadores.

Depois disso, acontece um mata-mata até a grande decisão, que ocorre em jogo único. Portanto, são muitos jogos para apostar na Copa Sul-Americana.

Como escolhemos nossos melhores sites de apostas para a Copa Sul-Americana

Para chegamos aos melhores sites de apostas esportivas para palpites na Copa Sul-Americana observamos diversos fatores.

Primeiramente, consideramos apenas casas que contam com licenças e sejam conhecidas por serem confiáveis.

Depois disso, é avaliado se conta com um bom serviço de atendimento e métodos de depósitos que atendam aos usuários.

Outra etapa fundamental é observar se o site tem uma quantidade interessante de mercados para apostar na Copa Sul-Americana.

No entanto, esses são quesitos subjetivos. Portanto, você pode considerar outros fatores na hora de escolher um site de apostas esportivas para se registrar.

Melhores ofertas para Copa Sul-Americana

Veja os principais bônus disponíveis nas casas que recomendamos.

Melhores mercados para a Copa Sul-Americana

São muitas as possibilidades para apostar na Copa Sul-Americana. Por ser um dos principais torneios de clubes, a competição tem um catálogo variado.

Os mercados começam com as apostas futuras. Neste caso, você indica quem vai ser o campeão ou os clubes que passam de fase.

Já nas partidas, as apostas esportivas vão muito além do que simplesmente apontar quem vai ser o vencedor do jogo. Além do moneyline é possível fazer palpites em:

Dupla-chance: seleciona dois dos três possíveis resultados de um jogo.

Empate anula aposta: faz a aposta no vencedor e em caso de empate o valor é devolvido.

Handicap: palpites que um time vence por uma determinada diferença no placar.

Acima/abaixo: apostas em gols, escanteios e cartões. Consiste em indicar se o jogo terá mais ou menos um determinado número.

Ambos marcam: palpites se os dois times marcarão gols ou não no confronto.

Código de bônus Copa Sul-Americana

Durante a competição é possível receber ofertas para apostar na Copa Sul-Americana. Entre as promoções, a mais comum é a de apostas grátis. São bônus em que você pode fazer um palpite sem usar o seu saldo. Normalmente, o ganho dessa aposta já desconta a quantia dada como bônus.

Além dessa, você também encontra ofertas, odds diferenciados com apostas múltiplas e muitas outras promoções. Lembre-se de sempre observar os termos e condições de cada promoção.

Ofertas da Copa Sul-Americana para usuários registrados

Quem tem cadastro também recebe promoções específicas para a Copa Sul-Americana. As principais ofertas costumam ser:

Apostas grátis em determinadas partidas

Odds turbinadas em mercados de apostas

Bônus em apostas múltiplas

Pagamento antecipado quando o time já marcou dois gols de vantagem

Para conferir quais são as ofertas e bônus disponíveis, acesse os sites das casas de apostas. Além disso, para mais detalhes sobre cada oferta, verifique os termos e condições.

Odds de apostas da Copa Sul-Americana

São muitos os sites de com mercados para apostar na Copa Sul-Americana. Portanto, é interessante que você faça uma comparação das odds desses sites.

Como cada jogo e cada palpite pode ter cotações maiores em determinada casa, a dica é comparar as Odds Copa Sul-Americana.

Tire suas dúvidas sobre apostas Copa Sul-Americana

Confira as principais perguntas sobre apostar na Copa Sul-Americana.

Como se registrar em uma casa de apostas online para apostar na Copa Sul-Americana?

Para apostar na Copa Sul-Americana basta fazer o cadastro em um site de apostas esportivas. Você deverá preencher com seus dados pessoais e de contato, além de criar um login e uma senha. Depois, você vai fazer um depósito com o valor que deseja usar nos palpites.

Quem é elegível para estas ofertas de apostas?

É preciso ler os termos e condições de cada promoção. Os bônus de boas vindas normalmente são disponíveis apenas para os novos usuários, enquanto outras ofertas são abertas também para já registrados.

Como assistir a Copa Sul-Americana na TV?

Os jogos da Copa Sul-Americana são transmitidos nos canais SBT e ESPN. Você também pode acompanhar nos serviços de streaming Paramount+ e Star.