Confira as dicas sobre a Betano para iniciantes e veja como fazer a sua primeira aposta na Betano Brasil.

A Betano é a casa de apostas certa para os amantes de esportes, principalmente futebol, mas muito se engana quem pensa que a Betano para por aí. A Betano oferece também apostas em jogos de cassino, jogos ao vivo e e-sports.

Betano para iniciantes: código promocional

Para aproveitar ao máximo as dicas da Betano para iniciantes, no momento do seu cadastro na Betano, você pode aproveitar o código promocional Betano VIPGOAL e obter bônus de boas-vindas de até R$500.

Betano para iniciantes: por que escolher esta casa de apostas?

Antes de começar a apostar, é muito importante conhecer a casa de apostas da qual você pretende participar. A Betano é uma casa de apostas internacional, com sede em Malta e, portanto, se enquadra na regulamentação deste país e funciona de forma legalizada.

No Brasil, a Betano é conhecida pelos amantes de futebol como patrocinadora de grandes clubes brasileiros, garantindo uma boa reputação para a empresa.

Agora, confira as dicas a seguir e veja se a Betano se encaixa no que você procura:

A Betano é uma casa de apostas licenciada;

O site da Betano se adapta automaticamente a computadores e telas de celulares, portanto, é responsivo e leve para navegar;

A Betano também já oferece a opção do Betano App para Android;

A Betano disponibiliza bônus de boas-vindas para novos usuários;

A Betano oferece promoções e bônus de apostas não só para novos usuários, como também para usuários cadastrados, como é o caso das Missões;

A Betano é uma casa de apostas com uma variedade enorme de apostas esportivas, como futebol nacional e internacional, basquete, tênis, MMA, vôlei, Fórmula 1, sinuca, hockey, golfe, futsal, futebol americano, esportes de inverno e outras opções;

A Betano tem saques e depósitos via PIX, mais prático e rápido;

Entre as dicas da Betano para iniciantes, vale destacar uma dica exclusiva, que não se encontra muito em outras casas de apostas: a Betano Brasil oferece uma série completa de informações para quem está começando a apostar.

Alguns exemplos são o Dicionário de A a Z, Blog Betano, guia de apostas esportivas e guia de jogos de cassino, o que faz com que apostadores iniciantes possam aprender no próprio site.

Se você gostou das dicas, aproveite o bônus VIPGOAL e veja como se cadastrar.

Como se cadastrar na Betano?

Veja o passo a passo de como se cadastrar na plataforma.

Acesse o site da Betano Brasil. Clique no botão “Registrar”, localizado no canto direito do topo da tela. Escolha se deseja se cadastrar usando seu e-mail ou outras formas de cadastro; Coloque os dados pessoais solicitados e avance clicando no botão verde “Próxima”. Na última etapa do cadastro, crie seu nome de usuário e senha; No espaço “Tem um código promocional?” insira o seu bônus VIPGOAL e pronto: seu cadastro está finalizado.

Saiba mais sobre Betano Cadastro.

Como fazer uma aposta na Betano?

Com o seu cadastro concluído, você já pode começar as suas apostas nas diversas modalidades esportivas e jogos de cassino oferecidas pela Betano.

Conheça o passo a passo para fazer a sua primeira aposta na casa de apostas Betano:

Acesse o site da Betano; Clique no botão verde “Iniciar sessão”, localizado no canto direito, no topo da tela; Coloque os seus dados de login (usuário e senha); No canto direito, no topo da sua página, clique no botão laranja “Depositar” e faça o seu primeiro depósito na sua conta, que pode ser por PIX, transferência, boleto e carteiras virtuais, com valores mínimos a partir de R$20. Com código promocional Betano, o valor mínimo é de R$50. Com o saldo em dia, conheça as modalidades disponíveis: você pode navegar pelo menu laranja, que fica no topo da tela (dividido em apostas esportivas, apostas ao vivo, cassino ao vivo, cassino, virtuais, fantasy). Escolha qual será o seu primeiro palpite na Betano Brasil e boa sorte.

Betano apostas esportivas

Para começar a apostar, vale conhecer o funcionamento do site da casa de apostas como um todo, para depois poder navegar de forma mais direcionada nas opções e mercados mais vantajosos para você.

A seguir, saiba mais sobre o menu que reúne todos os mercados oferecidos pela Betano e as modalidades disponíveis dentro de cada um deles, começando pelo menu de “Apostas Esportivas”.

Comece pelo menu de cor laranja, que fica no topo da página.

A primeira opção que aparece neste menu são as “Apostas Esportivas” e nessa página há um menu em forma de lista à esquerda da tela, com novidades sobre campeonatos e todas as modalidades esportivas disponíveis, como futebol, basquete, tênis, entre outros.

Clique na modalidade que você deseja e conheça as partidas disponíveis e as odds do momento, para então fazer a sua primeira aposta na plataforma.

No menu de futebol, por exemplo, você encontrará as partidas dos principais campeonatos, como Brasileirão, Copa Libertadores, Premier League, entre outras. São muitas as opções de apostas, por isso, é importante dedicar um tempo para entender bem o universo desses mercados e a cotação das odds, premissa básica para conseguir bons resultados no mundo das apostas.

Ainda em “Apostas Esportivas”, na parte direita da página, disponibiliza um menu educativo com uma série de informações e instruções da Betano para iniciantes. Aqui, vale conhecer o guia de apostas esportivas e o Dicionário de A a Z para você tomar as melhores decisões em suas apostas.

Apostas ao vivo na Betano

Para as apostas ao vivo, seja nas modalidades de cassino ou de apostas esportivas na Betano Brasil, é preciso ter em mente algumas dicas. Uma aposta ao vivo é aquela que começa a partir do momento em que um evento, como uma partida esportiva ou um jogo de mesa, se inicia. O que vale destacar é que as cotações variam instantaneamente, em tempo real, enquanto o evento está sendo transmitido.

Destaque para o recurso de “Cash Out” oferecido pela, que possibilita retirar uma aposta se o jogo não estiver se desenvolvendo da forma como você esperava, recuperando o total ou parte do dinheiro destinado à aposta. Para verificar as opções de cash out disponíveis em sua carteira, acesse “Minhas Apostas”, e confira as que estão “Em Aberto”, “Valor do Cash Out” e “Resolvidas”.

Betano app

A Betano já possui um site completo que funciona com a mesma rapidez e praticidade dos aplicativos, que pode ser acessado tanto por computadores quanto pelo navegador, no caso de celulares).

Mas a Betano já passou a oferecer o Betano App para Android, porém ainda não disponível para iPhones e iPads, que possuem sistema operacional iOS. Nesses casos, é possível acessar a Betano Brasil pelo navegador padrão no seu próprio smartphone ou em seu computador.

Como acontece com a maioria das casas de apostas, o App fica disponível para download apenas dentro do site da casa de apostas e não está presente nas lojas de aplicativos. Se você deseja baixar o app, procure a opção “Android”, localizada no menu à esquerda, na página inicial.

Betano para iniciantes: Nossa opinião

Abaixo, é hora de relembrar as principais informações e dicas apresentadas sobre a Betano para iniciantes neste artigo.

A casa de apostas oferece várias informações, guias e instruções básicas para quem ainda está aprendendo a fazer apostas;

A casa oferece opções variadas tanto para os amantes de apostas de esportes quanto para os amantes de jogos de cassino;

Há benefícios disponíveis tanto no momento do cadastro, como o bônus de boas vindas, quanto após o cadastro, como as Missões, que geram novos bônus para apostas e premiações variáveis;

A Betano oferece opções de saques e depósitos via PIX, método de pagamento simples e prático.

Betano para iniciantes: Perguntas frequentes

Confira mais dicas da Betano para iniciantes.

Como começar na Betano?

Primeiro, faça o seu cadastro na casa de apostas, clicando no botão “Registrar”, no canto superior direito da página. Finalizado o cadastro, faça o seu login, clicando no botão “Iniciar Sessão”.

Após isso, faça o seu primeiro depósito clicando em “Depositar” e você poderá começar a apostar. Para obter o bônus de boas vindas de até R$500 em apostas, aproveite o código promocional VIPGOAL no momento de finalização do cadastro.

Qual a melhor forma de apostar na Betano?

Existem diversos tipos de apostas e diversas formas de pagamento. A melhor forma de apostar é aquela que resulta da sua escolha individual de como combinar esses dois fatores, dependendo dos seus objetivos e suas possibilidades.

Por exemplo, é possível fazer apostas simples ou múltiplas, dentro de uma mesma partida ou não, e há formas de pagamento que vão desde PIX, a transferência bancária, boletos e carteiras digitais.

Como aprender a apostar na Betano?

Para aprender a apostar, é possível aproveitar os tutoriais e guias disponibilizados pela própria plataforma, no menu que fica à direita na página inicial. A sugestão é que você se certifique de que conhece bem os termos básicos e o funcionamento geral do universo das apostas, como “evento”, “partida”, “odds”, “mercados”, “cupom de aposta”, “cash out”, entre outros, para que possa aproveitar o máximo de que a Betano pode oferecer e fazer boas escolhas de apostas.

Como funciona Betano 2023?

A Betano é uma casa de apostas internacional, com sede em Malta, país pelo qual é regulamentada, que oferece uma experiência de apostas para jogos esportivos e de cassino.

Para entrar para a casa de apostas, é necessário realizar um cadastro e um depósito inicial, que pode ser a partir de R$20 para o método de pagamento via PIX, e a partir de R$50 para transferências bancárias. Com a carteira carregada, você pode começar a criar suas apostas.

É seguro apostar na Betano?

De acordo com o documento de Termos e Condições de Uso disponível na própria plataforma Betano, a casa de apostas é operada pela empresa Kaizen Gaming International Limited, licenciada e regulamentada no país de Malta, pela Malta Gaming Authority, órgão público responsável pela governança do setor de jogos no país. Portanto, Betano Brasil é uma casa de apostas licenciada e segura.

Qual valor mínimo para apostar na Betano?

Os valores para as apostas na Betano começam a partir de R$20 via PIX. Para usar o código promocional, será necessário depositar a partir de R$50.

