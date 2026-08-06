Faça o bet365 cadastro para obter créditos de aposta

Para fazer o seu cadastro na bet365, basta acessar o site oficial, clicar em "Registre-se", preencher seus dados pessoais, criar uma senha, confirmar o celular via SMS e fazer a verificação de identidade.

Ao todo, esse processo leva cerca de 2 minutos. Ou seja, fazer o bet365 cadastro é simples e rápido, seja você um apostador iniciante na bet365 ou experiente.

Além disso, novos apostadores também podem aproveitar o código de indicação bet365 ao fazer o cadastro na plataforma.

Como se cadastrar na bet365? Passo a passo

Fazer o registro na bet365 é bem simples, apesar de existirem algumas exigências que o apostador precisa estar atento antes de fazer sua conta.

A principal delas, por exemplo, é ter 18 anos ou mais, bem como não ter outra conta ativa vinculada ao seu CPF.

Preenche esses requisitos? Então siga este passo a passo para se cadastrar:

Primeiramente, acesse o site da bet365 e clique em Registre-se; Logo depois, preencha seus dados pessoais, como telefone, e-mail, gênero, nome, data de nascimento e CPF. Então clique em continuar; Agora, preencha seus dados de login; Na sequência, no campo designado, informe o código de indicação bet365. Este código é usado apenas para fins de marketing/rastreamento; Por fim, leia os Termos e Condições, a Política de Privacidade e demais regras da bet365 Brasil. Então, basta seguir as instruções da casa de apostas para concluir verificação de identidade.

A verificação de identidade é um dos recursos de segurança utilizados pela plataforma. Portanto, essa etapa é obrigatória para todos que desejam apostar na bet365.

Como verificar a conta na bet365?

A verificação de identidade na bet365 é feita em três etapas. Primeiro, você deve verificar o seu número de celular, depois verificar o seu e-mail e, por fim, verificar a sua identidade utilizando um documento com foto.

Veja o passo a passo:

Primeiramente, acesse o site da bet365. Na aba Minha conta, encontre a seção de verificação ; Em seguida, selecione e envie um documento de identidade com foto. Você pode escolher entre RG, CNH ou passaporte; Por fim, você deve confirmar a sua identidade com uma selfie.

Pronto! Em poucos instantes a bet365 vai analisar os documentos e fotos enviadas para confirmar a sua identidade. Se os dados estiverem corretos, você será avisado sobre a conclusão da verificação.

Mas, em casos de inconsistências, basta entrar em contato com a central de ajuda para regularizar a sua situação.

Documentos para o cadastro na bet365

Os documentos válidos para fazer o seu cadastro, bem como verificar sua identidade na bet365, são:

CNH (Carteira Nacional de Habilitação)

RG (Documento de Identidade)

Passaporte

Permissão ou Visto de Residência (opção para estrangeiros morando no Brasil)

Além da comprovação com um dos documentos listados acima, também é obrigatório tirar uma selfie.

A bet365 pede documentos porque a verificação de identidade é obrigatória para bets autorizadas.

Feito o envio dos documentos e da selfie, você só precisa confirmar a sua nacionalidade e endereço para se registrar na bet365.

Como ter minha conta aprovada na bet365 em 2026?

Para que sua conta seja aprovada na bet 365 em 2026, antes de mais nada você precisa ter 18 anos ou mais.

Além disso, também deve:

Estar em território brasileiro para se cadastrar na bet365;

Possuir uma conta bancária em seu nome;

Verificar sua identidade na plataforma, como já ensinamos anteriormente;

Não fazer parte dos grupos proibidos de apostar.

Posso criar outra conta na bet365 com o mesmo CPF?

Não. De acordo com as diretrizes de segurança da plataforma e a regulamentação da SPA/MF em 2026, o cadastro é estritamente individual e intransferível.

Ou seja, cada CPF pode estar vinculado a apenas um perfil ativo para garantir a integridade do sistema e o cumprimento das normas de Jogo Responsável.

Tentar burlar essa regra utilizando dados de terceiros (como amigos ou familiares) é uma prática proibida que resulta no banimento definitivo de todos os envolvidos.

bet365 app: como criar uma conta na bet365 usando o celular?

Prefere fazer suas apostas esportivas no celular? Nesse caso, você pode usar tanto o bet365 app quanto o site móvel para fazer o seu cadastro na bet365, desde que tenha uma conexão estável.

Veja a descrição completa no passo a passo abaixo:

Toque no ícone do bet365 app na tela do seu celular; No canto superior direito, clique em Login. Por lá, você encontra a opção Registre-se; Agora, basta informar seu seus dados (número de celular, e-mail, nome completo, CPF e aniversário) e tocar em Continuar; Em seguida, crie os seus dados de Login (e-mail, usuário e senha) e conclua.

Lembre-se de ler atentamente aos termos e condições da casa de apostas antes de criar a sua conta. Depois de criar o seu usuário, a bet365 também irá solicitar a verificação da sua identidade e cadastro da conta bancária que será usada para depósitos e saques.

Como fazer o bet365 login?

Após se cadastrar na bet365, você pode fazer login e desfrutar das apostas esportivas e do cassino online da plataforma.

Veja como no passo a passo:

Primeiramente, acesse o site da bet365 e clique no botão "Login" no canto superior direito da página; Então, insira seu nome de usuário e senha; Logo depois, clique no botão verde "Login"; Se esquecer suas credenciais, utilize a opção "Problemas para fazer login?" e forneça informações como nome de usuário, e-mail, número de segurança de quatro dígitos e data de nascimento para facilitar a recuperação da conta; Por fim, após o login, basta fazer um depósito inicial para começar suas previsões esportivas.

Lembre-se de armazenar suas informações de acesso com segurança e aproveite a bet365 tanto no PC quanto no smartphone.

Como fazer o primeiro depósito no site da bet365?

Depois de se cadastrar e verificar a sua identidade, é possível cadastrar a conta bancária que será utilizada para saques bet365, bem como depósitos.

Em 2026, o PIX é o único método de pagamento disponível para depósito na bet365. Seu processamento é imediato e o limite mínimo para depósitos é de R$5.

💸 Método de pagamento ⚠️ Taxa ⏱️ Tempo de processamento 🔽 Valor mínimo 🔼 Valor máximo Pix Gratuito Imediato R$5 R$20.000

Com isso em mente, veja o passo a passo para o seu primeiro depósito em Pix na bet365:

Vá até o site da bet365 e selecione o "Depositar" dentro do seu perfil; Então, insira o valor do seu depósito e clique novamente em "Depositar"; Escolha se quer escanear o QR code gerado ou simplesmente copie o código; Vá para o seu banco online e efetue a transação com o código copiado; Depois de finalizar a transação, volte à sua conta na bet365 e selecione a opção "Já paguei".

É seguro criar conta na bet365?

Sim. A bet365 é uma das casas das apostas mais conhecidas do mundo e tem licença garantida pela SPA/MF.

Inclusive, a bet365 foi uma das primeiras a conseguir licença para operar legalmente no Brasil. A casa aparece na lista do Sigap (Sistema de Gestão de Apostas) sob o número de registro 0021/2024.

Por isso, sua segurança é garantida ao apostar na plataforma.

Como apostar na bet365 Brasil?

Quem já tem experiência com apostas esportivas não vai ter dificuldades para fazer apostas na bet365. Todavia, mesmo que você seja um novato no ramo, ainda conseguirá usar os serviços oferecidos sem problemas.

Abaixo, vamos explicar como realizar os dois tipos de apostas disponíveis na bet365. Caso ainda tenha dúvidas, consulte os canais de atendimento da empresa.

Ir para a bet365

Como fazer uma aposta simples na bet365

A aposta simples é aquela em que se escolhe um único mercado para o palpite. Ela pode ser feita da seguinte maneira:

Acesse o site da bet365 e faça login com sua conta; Caso não possua saldo, faça um depósito no valor que será apostado; Escolha um esporte dentre os disponíveis no site; Selecione um dos eventos que vão acontecer ou um jogo que estiver ocorrendo; Escolha um dos mercados e faça seu palpite no valor desejado.

Como fazer uma aposta combinada na bet365

A aposta combinada é feita de forma semelhante à aposta simples. A grande diferença é que o apostador deve escolher mais de um mercado para seu palpite. Caso os mercados selecionados sejam compatíveis, as odds serão multiplicadas entre si.

Se restou alguma dúvida, siga o tutorial abaixo:

Faça login com sua conta na bet365; Deposite o valor que deseja apostar; Escolha um ou vários campeonatos para fazer sua aposta; Selecione 2 ou mais mercados para palpitar; Caso a aposta combinada seja válida, insira o valor e confirme.

Após isso, aguarde o resultado. Ele será dado quanto todos os eventos da aposta combina forem encerrados.

A bet365 é confiável?

Sim, a bet365 Brasil é confiável porque é uma casa de apostas online autorizada a atuar no país. Ou seja, além da experiência de mercado e licenças internacionais, a bet365 possui a licença específica do Ministério da Fazenda do Brasil.

Reprodução/bet365

O que fazer se eu esquecer a senha da minha conta na bet365?

As odds estão sujeitas a alteração. Acesse o site da bet365 para conferir as cotações atualizadas.

Caso você se esqueça sua senha após ter feito o bet365 cadastro, não se preocupe. Ao clicar em "Login" na página inicial da casa de apostas, clique no botão "Problemas para fazer login?".

Então, você será levado para uma outra página em que deverá preencher o seu nome de usuário na plataforma -- que também pode ser o endereço de e-mail usado no cadastro.

Ao preencher e clicar em "Próximo", você deverá inserir sua data de nascimento para então receber um código para redefinição de senha no e-mail cadastrado.

Como recuperar minha conta na bet365?

Para recuperar sua conta na bet365, você precisará entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente da plataforma. É possível fazer isso via chat ao vivo, e-mail ou telefone - falaremos mais sobre estas funcionalidades a seguir.

Segundo a própria casa de apostas, o objetivo é analisar todos os documentos enviados pelos apostadores em até 15 minutos após o upload.

Atendimento ao cliente na bet365

Em caso de dúvidas ou problemas, os apostadores cadastrados podem entrar em contato com a central de atendimento da bet365 Brasil. Ao clicar na aba Ajuda é possível navegar pelas abas de apoio técnico e as perguntas frequentes.

Além disso, a casa de apostas também disponibiliza o chat ao vivo. Normalmente, o primeiro atendimento é por meio de um assistente virtual. Mas, caso o ‘robô’ não consiga tirar a sua dúvida, é possível falar com um atendente real.

Portanto, se quiser falar sobre código de indicação bet365, alguma promoção ou outro assunto, sem problemas. O SAC da bet365 vai lhe atender muito bem.

Tire suas dúvidas sobre o cadastro na bet365

Tem dúvidas sobre a casa ou quer dicas para fazer o seu cadastro na bet365? Confira abaixo as perguntas frequentes dos apostadores e suas respectivas respostas.

Como fazer o cadastro na bet365?

Para criar uma conta na bet365 em 2026, entre no site oficial da casa de apostas e clique em "Registre-se". Então, complete o formulário com os dados solicitados, leia e aceite os Termos e Condições e, então, finalize o registro.

Como faço para entrar no site da bet365?

Primeiramente, acesse o site oficial da bet365: www.bet365.bet.br. Então, no canto superior direito, você verá os botões de "Registre-se" e "Login". Se precisar, cadastre-se, se não, clique no botão "Login", digite seu nome de usuário e senha cadastrados e clique em "Login" novamente para acessar sua conta.

Quais métodos de pagamento são aceitos na bet365?

O PIX é o único método de pagamento aceito na bet365.

É seguro criar conta na bet365?

Sim, é seguro se cadastrar na bet365 porque a casas de apostas é licenciada pela SPA/MF. Ou seja, a plataforma segue todas as diretrizes da regulamentação brasileira para manter a segurança do apostador dentro do site.

Por que não consigo me registrar na bet365?

Para que seu bet365 cadastro seja aprovado, você precisa ter 18 anos ou mais, bem como usar informações e dados verdadeiros no seu registro e verificação de identidade. Alguns erros comuns incluem CPF já cadastrado, ser menor de 18 anos ou instabilidade no site.

Como recuperar minha senha?

Vá até a aba de login e clique em "Problemas para fazer login?". Então, informe seu e-mail ou nome de usuário cadastrado previamente e prossiga para solicitar a mudança da senha.