Como apostar em reviravoltas dos ingleses nos jogos de volta da Champions League

O Liverpool espera reverter uma desvantagem de 1 a 0 contra o Galatasaray. Enquanto isso, Man City, Tottenham e Chelsea enfrentam desafios muito mais complicados.

Mercados para os jogos de volta da Champions League Odds Liverpool x Galatasaray: Liverpool handicap -2 2.60 Man City x Real Madrid: Man City vence (1º tempo) 1.91 Chelsea x PSG: Chelsea vence & Ambos marcam 3.30

Odds fornecidas pela Novibet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Seis clubes, mas nenhuma vitória em uma semana europeia melancólica para a Premier League

O desempenho de maior destaque entre os seis clubes ingleses — um recorde na fase de mata-mata da Champions League — veio do Newcastle. O Barcelona sentiu dificuldades em lidar com a imposição física dos Magpies, mas um pênalti no fim tirou a vitória histórica do time de Eddie Howe.

O Arsenal, um dos favoritos ao título, também não passou de um empate por 1 a 1 fora de casa contra o Bayer Leverkusen. Ainda assim, os Gunners são amplamente favoritos para avançar na próxima semana. O Liverpool também aparece com uma probabilidade implícita de 73,3% de chegar à próxima fase, apesar da derrota magra.

Já os outros times da Premier League estão com a corda no pescoço. O Chelsea foi atropelado por 5 a 2 pelo atual campeão PSG, enquanto o Atlético de Madrid bateu o Tottenham pelo mesmo placar. A maior surpresa, porém, foi o Man City, que sucumbiu por um 3 a 0 diante de um dos times mais frágeis do Real Madrid nos últimos anos.

Com exceção do Newcastle, todos os clubes ingleses terão a vantagem de jogar em casa na semana que vem. No entanto, a história mostra que reverter uma desvantagem de três gols é uma missão hercúlea.

Apenas uma vez um time da Premier League conseguiu tirar uma diferença de três gols em um mata-mata de Champions League. O Liverpool protagonizou aquele épico 4 a 0 sobre o Barcelona em Anfield, em 2019, após ter perdido a ida da semifinal por 3 a 0.

Em toda a história da competição, equipes conseguiram reverter esse cenário em apenas quatro ocasiões. A maior remontada de todos os tempos na Champions League aconteceu em 2017, quando o Barcelona superou um 4 a 0 na ida contra o PSG para avançar.

Quais times ingleses têm mais chances de dar o troco?

O Liverpool tem a tarefa mais "tranquila" entre os ingleses que estão atrás no placar. Os Reds vinham de cinco vitórias nos últimos seis jogos em todas as competições antes do tropeço em Istambul.

Eles podem buscar confiança no que aconteceu no duelo do Galatasaray contra a Juventus, nos playoffs. O time turco dominou a ida, vencendo por 5 a 2 em casa. No entanto, quase entregaram a paçoca no jogo de volta, permitindo 5,20 xG (gols esperados) ao longo de 120 minutos em Turim.

O Galatasaray teve até a vantagem de um homem a mais durante a maior parte daquele jogo. Isso levanta sérias dúvidas sobre a capacidade deles de segurar o resultado em Anfield, o que torna o handicap -2 para o Liverpool uma opção interessante.

Quanto ao Chelsea, o time até que bateu de frente com o PSG na maior parte do tempo. Uma falha do goleiro Filip Jorgensen contribuiu para o revés de 5 a 2, mas eles permitiram apenas 0,90 xG. Os Blues superaram essa marca, criando quatro grandes chances contra apenas duas dos parisienses.

Isso sugere que eles têm lenha para queimar e vencer o jogo de volta em Stamford Bridge. No entanto, o time de Liam Rosenior só conseguiu um clean sheet nos últimos 12 jogos. Apostar na vitória do Chelsea, com ambos os times marcando, parece ser o palpite mais inteligente.

Para o Man City, não houve nada de positivo naquela noite desastrosa no Bernabéu. Contudo, um gol cedo no Etihad pode desestabilizar um Real Madrid assolado por lesões. Os Merengues vêm tropeçando, com derrotas em dois dos últimos três jogos do campeonato nacional.

O City precisará ligar o turbo logo de cara, algo que tem feito com frequência nesta temporada. O saldo de gols do time no primeiro tempo na Premier League é de +27, um contraste brutal com os apenas +5 após o intervalo. Eles têm tudo para estarem na frente quando o juiz apitar o fim da primeira etapa, com uma probabilidade implícita de 51,2%.