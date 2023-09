Confira nosso guia completo da Novibet para iniciantes. Saiba as top dicas sobre cadastro, bônus e ofertas.

Se você está buscando uma operadora para fazer suas apostas, por que não escolher a Novibet para iniciantes? A empresa oferece um código promocional Novibet, plataforma completa, segura e confiável para apostadores inexperientes e profissionais.

Assim, para ajudá-lo a ter uma experiência mais tranquila, trouxemosum guia com detalhes da casa.

Pegar bônus

Novibet para iniciantes: conheça a plataforma

Já com mais de 10 anos de trajetória no mundo das apostas esportivas, a Novibet é um entre os maiores sites de apostas esportivas. Afinal, a empresa oferece uma plataforma com boa disponibilidade de esportes e mercados de apostas, além de jogos de cassino.

Ou seja, de cara você já pode notar que é uma plataforma que se preocupa com um catálogo variado para os jogadores. Além disso, a casa também disponibiliza um bônus de boas vindas para novos usuários.

Pegar bônus

Como se cadastrar na Novibet?

Antes de começar a utilizar os serviços da Novibet para iniciantes, é preciso ter atenção em alguns aspectos. O primeiro deles, é criar uma conta no site da empresa. A boa notícia é que o processo é muito simples. Para torná-lo ainda mais prático, preparamos um passo a passo detalhado abaixo:

Primeiramente, acesse o site da Novibet Brasil e clique em Cadastre-se. Na tela seguinte, preencha suas informações pessoais e crie uma senha. Informe o código promocional Novibet NOVIGOAL.

Uma dica importante é inserir, no formulário de registro, apenas informações verdadeiras. Isso porque, para utilizar todos os recursos da plataforma, inclusive solicitar saque, é preciso fazer a validação da conta. Por sua vez, isso é feito através dos documentos de identificação do usuário, fornecidos durante o cadastro, assim como em outras casas de apostas online.

Ademais, vale reforçar que, após ter a conta confirmada, o próximo passo é efetuar o primeiro depósito. Com isso, é possível fazer suas Novibet apostas, aproveitando as mais diversas modalidades. Não se esqueça de aproveitar os créditos de apostas, que podem ser ativados após o primeiro depósito.

Abra sua conta

Por que escolher a Novibet?

Na hora de analisarmos as melhores casas de apostas online, consideramos diversos aspectos. Assim, é possível entender, além da qualidade da marca, os recursos e diferenciais que ela possui. Nesse contexto, a Novibet para iniciantes apostas se mostrou, em nossa avaliação, uma boa escolha, mesmo para iniciantes.

Confira, abaixo, alguns dos aspectos positivos da empresa.

Licença e segurança

Definir um entre os melhores sites de apostas esportivas passa, primeiramente, pela verificação da segurança da empresa. Sendo assim, ela deve apresentar alguns elementos primordiais, como ser licenciada por um órgão competente. E nesse caso, a Novibet Brasil se mostrou segura.

Isso porque a casa possui uma licença válida, concedida pela Autoridade de Jogos de Malta. Em outras palavras, isso significa que a empresa segue em conformidade com os padrões exigidos pelo órgão. Além disso, ela cumpre também com todas as regulamentações para atuar no país e fora dele.

Em termos de segurança, a Novibet conta com um site que possui criptografia SSL. Em termos simples, isso significa que os usuários podem ter tranquilidade na hora de fazer transações financeiras na plataforma. Isso porque os dados são criptografados.

Logo, se alguém tentar interceptar dados sensíveis, enquanto eles são transmitidos entre o usuário e a plataforma, apenas terão uma tela “codificada” e, portanto, sem risco de cair em mãos erradas.

Amplo catálogo de esportes

Outro ponto positivo da Novibet para iniciantes é o seu catálogo de apostas esportivas. Com diversas modalidades disponíveis para apostar, a casa também conta com amplos mercados. Assim, a Novibet atende aos mais diferentes perfis de apostadores. Desde aqueles que buscam mercados de futebol, até e-Sports, por exemplo.

Só para exemplificar, no catálogo da empresa, há uma seleção diversa de opções, incluindo:

Odds turbinadas;

Cotações melhoradas;

Futebol;

Tênis;

Basquete;

Vôlei;

Futebol americano;

Dardos;

Sinuca;

Fórmula 1 e muito mais…

Importa mencionar também que, nos mercados de apostas esportivas da Novibet para iniciantes, há uma variação bastante ampla, sobretudo no futebol. Além disso, os apostadores podem escolher fazer previsões únicas ou combinadas. Em relação às opções mais comuns, se destacam as seguintes:

Resultado final (com ou sem SuperOdds);

Total de gols;

Dupla hipótese;

1º ou 2º tempo;

Placar exato;

Handicap europeu;

Mercados asiáticos, entre outros.

Aposte agora

Pagamento instantâneo

Em termos de pagamentos, as melhores casas de apostas online devem oferecer opções rápidas, tanto para depósito quanto saque. Nisso, a Novibet Brasil não decepciona, uma vez que há, atualmente, algumas opções interessantes.

A principal delas é o Pix, cujo processamento se dá dentro de poucos minutos. Porém, há também algumas modalidades praticamente instantâneas. É o caso das e-Wallets, como Skrill, Neteller e AstroPay. Porém, se preferir, o usuário também consegue fazer depósitos com cartões de crédito, boleto bancário e transferências.

Bônus de boas-vindas

Por fim, os bônus de boas-vindas são fundamentais para alguns apostadores. E, na Novibet para iniciantes, isso se torna ainda mais evidente. Afinal, com o código promocional Novibet NOVIGOAL, há uma oferta de bônus de até R$300 + 30 rodadas grátis. Saiba mais no nosso artigo sobre código promocional Novibet.

Pegar bônus

Vantagens da Novibet

Uma das maiores vantagens da Novibet para iniciantes passa diretamente sobre a sua disponibilidade de esportes. Do futebol a modalidades menos comuns, como o futebol gaélico, os apostadores podem selecionar diversos tipos de Novibet apostas. Além disso, também é possível fazer previsões simples e combinadas, bem como em um evento ao vivo ou no pré-jogo.

Outra vantagem da casa passa diretamente sobre as cotações disponíveis. Embora alguns mercados possam estar alinhados à média disponível em outros sites, a Novibet oferece uma seção exclusiva com odds melhoradas. Isso significa que os usuários podem encontrar melhores oportunidades, de uma forma mais fácil.

Ademais, a casa também disponibiliza um bônus de boas vindas para novos jogadores. Vale mencionar também a seção de cassino, que traz inúmeras categorias, dentre as quais se pode apostar em slots, roleta, crash games e até pôquer.

Apostar agora

Desvantagens da Novibet

Embora seja mais um entre os sites de apostas esportivas renomados no Brasil, a Novibet também possui algumas desvantagens. Sendo assim, se destaca negativamente o fato de que a Novibet apostas não oferece um app dedicado para dispositivos iOS. Além disso, os métodos de saque são mais limitados. Já o layout da plataforma web pode ser considerado pouco intuitivo, especialmente para usuários novatos.

Como fazer uma aposta na Novibet?

Para começar a utilizar o site e fazer suas Novibet apostas é bem simples. Veja um passo a passo detalhado abaixo:

Em primeiro lugar, acesse o site da Novibet Brasil Depois, faça login em sua conta. No menu principal, que fica à esquerda da tela, selecione uma modalidade e evento esportivo. Depois, inclua no seu cupom de apostas os mercados que deseja prever. Então, insira um valor para apostar e clique em Aposte já.

Aposte agora

Apostas ao vivo na Novibet

Na seção de apostas ao vivo, no catálogo da Novibet para iniciantes, os usuários podem encontrar algumas opções para dar palpites ao vivo com cash out. Nesta operadora, percebemos que as modalidades mais comuns, neste tipo de mercado, são o futebol e o basquete.

Porém, quem prefere utilizar a funcionalidade em outras modalidades, também encontra opções interessantes. É o caso, por exemplo, do vôlei e do tênis. Assim, no que se refere também ao streaming ao vivo, algumas competições podem ser encontradas.

De tal forma, os usuários podem aproveitar o código promocional Novibet em diversos torneios. Inclusive, os fãs de e-sports, como o caso do CS:GO e League of Legends, também podem selecionar mercados ao vivo em seu cartão de apostas.

Aposte agora

Novibet app

Hoje em dia, apostar utilizando um dispositivo móvel tem se tornado cada vez mais comum. Sabendo disso, a Novibet oferece um aplicativo dedicado para usuários Android. Isso significa que é possível fazer previsões de qualquer lugar e a qualquer hora, diretamente pelo celular ou tablet.

Para baixar a aplicação é muito fácil. Basta acessar o site oficial da Novibet Brasil e baixar o app. Contudo, vale reforçar que embora não esteja disponível um aplicativo dedicado para sistemas iOS, o site da operadora é mobile friendly.

Em termos gerais, isso significa que o apostador não precisa baixar nenhum aplicativo, já que o conteúdo do site se adapta aos diversos tipos de tela. Portanto, no caso do iOS, basta abrir o navegador e entrar na página oficial da operadora.

Baixar agora

Novibet para iniciantes - Nossa opinião

Neste artigo sobre a Novibet para iniciantes, destacamos os principais aspectos relevantes sobre a empresa. Como vimos, seu destaque direciona-se principalmente ao amplo catálogo de esportes. Porém, é interessante também pontuar que a casa conta com um bônus de boas vindas competitivo para novos clientes.

A empresa possui sites de apostas esportivas modernos e com recursos interessantes para fazer previsões esportivas ou para aproveitar os jogos de cassino disponíveis. Portanto, nossa avaliação é de que os jogadores podem ter uma boa experiência ao se cadastrar no site.

Pegar bônus

Perguntas Frequentes Novibet

Ainda está com dúvidas sobre a Novibet para iniciantes? Nos tópicos abaixo, trouxemos algumas respostas rápidas para ajudá-lo a entender melhor a Novibet Brasil.

Como começar na Novibet?

Para começar na Novibet, siga o passo a passo. Primeiramente, acesse o site da Novibet Brasil. Então, clique em “Cadastre-se”, a fim de fazer sua inscrição na plataforma. Depois disso, efetue login no site, faça um depósito inicial e navegue nas seções do site. Após escolher um evento e os mercados desejados, insira em seu cupom de apostas. Por fim, confira as odds, defina um valor e confirme a sua aposta.

Qual a melhor forma de apostar na Novibet?

Antes de começar a apostar, é importante entender as regras do jogo. Isso também envolve pesquisar bem as odds, além de aproveitar as ferramentas de apostas. Uma boa estratégia, em nível iniciante, também pode ser estabelecer um orçamento e fazer uma rígida gestão de banca. Ademais, prefira fazer apostas em mercados que têm mais conhecimento e coloque pequenos valores até adquirir mais experiência.

Como saber apostar na Novibet Brasil?

Na Novibet apostas, os jogadores têm algumas possibilidades interessantes. Além da ampla variedade de modalidades esportivas e mercados, é possível fazer previsões simples ou combinadas.

Algumas apostas oferecem odds turbinadas ou melhoradas, o que traz maiores possibilidades à estratégia do apostador. Isso, sem mencionar que é possível fazer um palpite no pré-jogo ou em tempo real.

Portanto, para apostar Novibet para iniciantes, é importante conhecer as regras de cada modalidade e ficar por dentro dos termos de uso dos sites de apostas esportivas.

Como fazer um depósito na Novibet?

Para depositar na Novibet Brasil, o processo conta com etapas bem simples. Basicamente, o passo a passo consiste em fazer login no site. Depois, o usuário deve clicar no botão vermelho escrito “Depósito”, no canto superior direito.

Então, a próxima etapa é selecionar um dos métodos de pagamento disponíveis, entre as quais estão o Pix e algumas e-Wallets, por exemplo. Finalmente, basta informar o valor de depósito e finalizar a operação.

Como funciona Novibet 2023?

A Novibet é uma entre as casas de apostas online que mais oferecem modalidades esportivas e jogos de cassino para apostar. Além disso, a empresa é reconhecida no mercado por seus bônus de boas-vindas e ofertas regulares.

Visite a Novibet