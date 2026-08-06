Conheça os recursos da Novibet para iniciantes e descubra se esta é um boa opção para você.

A casa de apostas conta com os recursos mais procurados no mercado, como o código promocional Novibet. Além disso, ela oferece uma ótima oportunidade para quem está conhecendo na plataforma de bets

Por lá, novatos também encontram um amplo catálogo de apostas pré-jogo e ao vivo em campeonatos populares como o Brasileirão série A, Champions League e até o Campeonato Paulista.

Além disso, a casa de apostas também oferece uma boa variedade de mercados, possibilitando as apostas para iniciantes, mas também para experientes.

Aliado a isso, também não podemos deixar de mencionar as promoções, disponíveis para as apostas em esportes e também no cassino online na Novibet.

Como se cadastrar na Novibet Brasil? Veja passo a passo para abrir conta

Antes de explorar a plataforma e aproveitar as ferramentas da Novibet para iniciantes, é necessário se cadastrar na casa de apostas.

O processo de cadastro é simples, mas é importante prestar atenção e preencher corretamente para não ter a conta encerrada.

Veja abaixo o passo a passo para o cadastro na Novibet:

Primeiro, acesse o site oficial da Novibet e clique em Cadastre-se no canto superior direito; Em seguida, informe os seus dados (e-mail, CPF, nacionalidade e celular); Depois, escolha uma senha. Ela será usada sempre que você fizer login; Então, insira o código promocional Novibet no campo indicado; Por fim, marque a opção confirmando que concorda com os termos da plataforma e clique em Finalizar Cadastro.

Depois de concluir o cadastro, você pode fazer o primeiro depósito utilizando o PIX. Nesse sentido, a Novibet se destaca por oferecer um limite mínimo de R$5 para depósitos via PIX. Além de segura, a transação é instantânea.

Vantagens e desvantagens da Novibet para iniciantes

A Novibet costuma ser apontada como uma das opções mais seguras para quem está dando os primeiros passos no universo das apostas online.

A seguir, apresentamos os principais fatores que beneficiam os novos apostadores, além de alguns pontos de atenção que vale a pena conhecer antes de criar sua conta.

✅ Vantagens

Segurança e credibilidade

Catálogo didático

Controle de risco (Cash Out)

Bônus direcionados

⚠️ O que pode melhorar

Limitação para iOS

Barreira no suporte por e-mail

Acesso ao app Android

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Novibet para iniciantes: por que escolher esta casa de apostas para começar?

Com a Novibet para iniciantes, novos usuários encontram uma opção ideal para começar a apostar online.

O que, afinal, a posiciona entre os melhores?

Confira abaixo 5 razões essenciais que tornam a Novibet a escolha preferencial para quem está começando.

Casa de apostas licenciada e autorizada

A Novibet é uma das bets autorizadas pelo Ministério da Fazenda a operar no Brasil. A casa de apostas opera no Brasil com a licença SPA/MF nº 249, emitida em 07 fevereiro de 2025.

Modalidades esportivas e mercados de apostas

Com muita experiência no mercado, a Novibet proporciona uma experiência completa para quem deseja iniciar no mercado de apostas esportivas online.

Começando pela variedade de opções de apostas disponíveis. Os iniciantes podem explorar uma ampla gama de esportes. Por lá você encontra as opções mais populares como futebol, basquete e tênis, mas também conta com uma boa seleção para esportes menos conhecidos entre os brasileiros como tênis de mesa, polo aquático e hóquei no gelo.

Vale lembrar que cada esporte possui seu próprio conjunto de mercados de apostas, seja para apostas pré jogo ou ao vivo.

Essa diversidade permite que os apostadores experimentem diferentes tipos de apostas e encontrem aquelas que mais se adequam ao seu perfil.

Plataforma fácil de navegar

A interface da Novibet é intuitiva e amigável, tornando a navegação fácil mesmo para quem está começando — seja no Novibet app pelo site no navegador. Bastam poucos cliques para identificar os eventos desejados e montar apostas em seu cupom.

Além disso, a plataforma também oferece recursos úteis, como estatísticas detalhadas e transmissões ao vivo de eventos, que ajudam os iniciantes a tomar decisões mais informadas ao fazer suas apostas.

Promoções e bônus para apostar

Além disso, a Novibet disponibiliza promoções e bônus para todos os usuários. Apesar do foco serem as apostas em futebol na Novibet, por lá você tabém encontra ofertas válidas para apostas em tênis e basquete.

Dentre elas, podemos destacar os seguintes formatos:

Golden Sub: Se seu jogador sair, a aposta passa pro substituto

Super Odds: Odds aumentadas em eventos selecionados

Criador de apostas boost: Aumente seus ganhos em até 30%

Impulso de ganhos automático: Jogue com até 75% de odds extras usando o impulso de ganhos da Novibet

2 Gols de vantagem com Pagamento Antecipado: Aposta automaticamente como ganha se seu time assumir a liderança de 2 ou mais gols

Combo Criador de Apostas: Até 20 construtores de apostas em 1 cupom de apostas e até 12 mercados por partida

Sem dúvida, os bônus da Novibet são um incentivo adicional para quem está iniciando ou para quem deseja explorar outros esportes ao apostar. Essas ofertas podem aumentar o valor das apostas iniciais e proporcionar mais oportunidades de ganhar.

Agora veja as promoções ativas hoje na Novibet para iniciantes:

Para mais ofertas, veja a nossa lista de bônus para apostar.

Super Odds

As odds são um elemento que deve ser analisado ao escolher uma casa de apostas. Elas repressentam a possibilidade de um evento acontecer e também são multiplicadores da sua aposta.

Assim, as Super Odds são promoções oferecidas pelas casas de apostas que consistem em elevar as cotações para determinados eventos esportivos ou mercados de apostas específicos.

Dessa forma, elas ajudam os iniciantes a encontrarem apostas de valor mesmo em mercados mais simples e fáceis de entender, como o de Resultado Final de uma partida de futebol.

Por todas essas razões, a Novibet para iniciantes se destaca como uma excelente escolha para iniciantes que desejam explorar o mundo das apostas online de forma segura e diversificada.

Como fazer uma aposta na Novibet?

Primeiro, faça login na sua conta usando seu nome de usuário e senha. Em seguida, escolha o evento esportivo ou o jogo de cassino no qual deseja apostar. A Novibet para iniciantes oferece uma ampla variedade de esportes, como futebol, basquete, tênis e muitos outros.

Após encontrar o evento desejado, clique na odd correspondente ao resultado que você acredita que vai acontecer; isso adicionará a aposta ao seu bilhete de apostas. Nele, você verá o resumo da sua aposta, incluindo as odds e o potencial retorno. Insira o valor que deseja apostar e verifique todos os detalhes antes de confirmar a aposta.

Após revisar as informações, clique em "Apostar" para finalizar. Sua aposta será registrada, e você poderá acompanhar o resultado diretamente na plataforma. Lembre-se sempre de apostar com responsabilidade.

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Novibet ao vivo: como apostar em tempo real?

Compreendendo a necessidade daqueles que querem algo em tempo real, a Novibet Brasil para iniciantes oferece apostas ao vivo em tempo real, permitindo que os usuários façam apostas enquanto os eventos esportivos estão ocorrendo.

Essa funcionalidade é especialmente popular entre os apostadores, pois proporciona uma experiência dinâmica e interativa, onde as decisões podem ser tomadas com base no desempenho atual das equipes ou jogadores.

Ao acessar a seção de apostas ao vivo, você encontrará uma variedade de esportes e eventos disponíveis, como futebol, basquete, tênis, vôlei, tênis de mesa, entre outros. Durante as partidas, as odds são atualizadas em tempo real, refletindo as mudanças nas condições do jogo.

Por exemplo, se uma equipe estiver dominando a partida, suas odds podem diminuir, enquanto as odds da equipe adversária podem aumentar.

A plataforma da Novibet Brasil também oferece uma série de recursos adicionais que aprimoram a experiência de apostas ao vivo. Entre eles, estão as estatísticas detalhadas dos jogos, gráficos de desempenho e, em alguns casos, transmissões ao vivo de eventos selecionados.

Esses recursos permitem que os apostadores acompanhem o andamento das partidas e analisem as informações antes de fazer suas apostas.

Além disso, a Novibet Brasil permite diferentes tipos de apostas ao vivo, como apostas em resultados finais, número de gols, cartões e muito mais. Essa variedade oferece aos usuários a oportunidade de explorar diferentes estratégias de apostas e maximizar suas chances de sucesso.

Com isso, com as apostas ao vivo, a Novibet Brasil cria um ambiente emocionante onde os apostadores podem se envolver ainda mais com os eventos esportivos. Essa interatividade e a capacidade de fazer apostas em tempo real tornam a experiência de apostas mais envolvente e dinâmica, atraindo tanto apostadores iniciantes quanto experientes.

Existe um Novibet app?

Sim, a Novibet possui um aplicativo disponível para dispositivos móveis. Ele é compatível apenas com dispositivos Android, e pode ser baixado diretamente no site de apostas.

Com o Novibet app, os usuários que desejarem poderão realizar apostas pelo celular. A interface do aplicativo é amigável e fácil de navegar, permitindo que os iniciantes encontrem rapidamente os eventos que desejam apostar.

Além disso, o aplicativo oferece recursos como notificações em tempo real, para que os usuários fiquem atualizados sobre resultados e eventos esportivos.

Para baixar o aplicativo, os usuários devem acessar o site da Novibet e seguir as instruções para download e instalação. Após a instalação, basta fazer login na sua conta existente ou se cadastrar, caso ainda não tenha uma conta na plataforma.

Com o aplicativo da Novibet, os iniciantes podem aproveitar a conveniência de apostar em qualquer lugar e a qualquer momento, tornando a experiência de apostas ainda mais acessível e envolvente.

Dicas de apostas na Novibet para iniciantes

Para ajudar você a se familiarizar com a plataforma reunimos algumas dicas valiosas na Novibet para iniciantes.

Assim, ao seguir estas orientações, você poderá desenvolver uma abordagem mais estratégica e responsável em suas apostas.

1. Conheça a plataforma

Familiarize-se com a interface da Novibet, explore as diferentes seções e recursos disponíveis, como estatísticas, transmissões ao vivo e opções de apostas. Isso ajudará você a se sentir mais confortável ao fazer apostas.

2. Comece devagar

Como iniciante, é recomendável começar com apostas menores e simples. Isso permitirá que você aprenda a dinâmica das apostas sem arriscar grandes quantias de dinheiro. Os sites de apostas podem demorar para serem entendidos.

3. Pesquise antes de apostar

Antes de fazer uma aposta, pesquise sobre os eventos, equipes ou jogadores envolvidos. Verifique estatísticas, forma recente e outros fatores que podem influenciar o resultado.

4. Aproveite as promoções e bônus

Fique atento às promoções e bônus oferecidos pela Novibet para iniciantes. Essas ofertas podem aumentar sua banca e proporcionar mais oportunidades de apostas.

5. Gerencie sua banca

Defina um orçamento para suas apostas e não exceda esse limite. A gestão adequada da banca é crucial para evitar perdas significativas e garantir que você possa continuar apostando de forma responsável.

6. Use a função de apostas ao vivo

As apostas ao vivo permitem que você aposte enquanto os eventos estão ocorrendo. Isso pode ser uma ótima maneira de aproveitar oportunidades que surgem durante a partida, com odds que mudam em tempo real.

7. Mantenha a calma e aposte com responsabilidade

É normal sentir emoção ao apostar, mas mantenha a calma e evite tomar decisões impulsivas. Apostar de forma responsável e com disciplina é fundamental para uma experiência positiva.

Seguindo essas dicas, os iniciantes podem se sentir mais confiantes ao usar a Novibet e aproveitar ao máximo a experiência de apostas online.

Qual é a nossa opinião sobre Novibet para iniciantes?

Concluindo, a nossa opinião sobre a Novibet para iniciantes é bastante positiva. A plataforma se destaca por sua interface intuitiva e recursos abrangentes, que facilitam a navegação e o entendimento para novos apostadores.

A diversidade de opções de apostas, que inclui esportes e jogos eletrônicos oferece muitas oportunidades para explorar e encontrar o que mais agrada.

Além disso, a Novibet é conhecida por sua segurança e confiabilidade, o que é crucial para quem está começando no mundo das apostas. A empresa utiliza tecnologia avançada para proteger os dados dos usuários e garantir transações seguras, proporcionando tranquilidade aos apostadores.

As promoções e bônus para seus usuários também são um grande atrativo, permitindo que os iniciantes aumentem sua banca e tenham chance de diversificar suas estratétigias de apostas.

Outro ponto positivo é a oferta de apostas ao vivo, que adiciona uma dimensão emocionante à experiência de apostas. A possibilidade de acompanhar eventos em tempo real e fazer apostas enquanto os jogos estão acontecendo proporciona uma interatividade que muitos apostadores apreciam.

Além disso, os recursos de estatísticas e transmissões ao vivo ajudam os iniciantes a tomarem decisões mais informadas.

A combinação de uma plataforma confiável, recursos robustos e suporte ao cliente eficiente faz da Novibet uma excelente escolha para aqueles que desejam iniciar sua jornada no mundo das apostas esportivas.

Portanto, se você está começando agora, a Novibet pode ser o lugar ideal para dar os primeiros passos e explorar todas as oportunidades que o universo das apostas tem a oferecer.

Tire suas dúvidas sobre as ferramentas da Novibet para iniciantes

Quer saber mais sobre o que você encontra na Novibet para iniciantes? Confira abaixo a nossa seção de perguntas e respostas.

Como começar na Novibet?

Como funciona Novibet?

Para começar na, basta criar sua conta e realizar o primeiro depósito via Pix para liberar o saldo. Navegue pelos mercados, selecione ado seu interesse e insira o valor no cupom para confirmar o palpite. Aproveite recursos como ase o pagamento antecipado, sempre mantendo a gestão de banca e o jogo responsável.

A Novibet funciona como uma plataforma online de apostas esportivas e jogos de cassino. Ela opera legalmente no Brasil, tendo recebido a autorização necessária do Governo Federal. Para apostar ou jogar, basta se cadastrar na casa, inserir fundos e montar seus palpites.

A Novibet tem licença?

Sim, a Novibet é uma plataforma confiável para apostas online e possui licença para operar no Brasil. A portaria de autorização é a SPA/MF nº 249, de 07 fevereiro de 2025. A empresa figura na lista de operadoras regulamentadas divulgada pelo Ministério da Fazenda e possui o CNPJ sob o número 50.587.712/0001-27.

Qual é o valor mínimo para apostar na Novibet?

O valor mínimo de depósito na Novibet é de R$ 10, via Pix. No entanto, é possível fazer uma aposta mínima por Bilhete de Aposta com R$0,50. Ou seja, é possível que o apostador faça pagamentos a partir do primeiro valor, não sendo possível fazer transações com montantes menores, mas que aposte com menos.

Quanto tempo demora para cair o dinheiro da Novibet?

O Pix da Novibet cai imediatamente após a confirmação do saque. Para isso, a conta bancária deve estar verificada e o pagamento deve ter sido feito para uma conta bancária pessoal. Caso haja atraso, o prazo máximo é de até 120 minutos.